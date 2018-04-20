24 Haziran erken seçim kararı sonrası hangi parti, ne kadar Hazine yardımı alacak?

Hazine yardımı ödemesi, seçimlerin 24 Haziran'da yapılması kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yapılacak. Yasalara göre, siyasi partilere, son seçimde aldıkları oy oranına göre her yıl Hazine yardımı ödemesi yapılıyor.

Hazine yardımı miktarı, bütçe gelirlerinin beş binde ikisi oranında belirleniyor. Hazine yardımı, genel seçim yapılan yıllarda üç kat, yerel seçim yapılan yıllarda ise iki kat olarak ödeniyor.

Bu yılın ocak ayında AK Parti'ye 139 milyon lira, CHP'ye 71 milyon lira, MHP'ye 33,5 milyon lira ve HDP'ye 30 milyon lira Hazine yardımı ödemesi yapıldı.

Ancak erken seçim kararı alınınca 4 siyasi partiye ocak ayında aldıkları tutarın iki katı kadar daha ödeme yapılmasının önü açıldı.

Seçim kararının yürürlüğe girmesinin ardından AK Parti 278 milyon lira, CHP 142 milyon lira, MHP 67 milyon lira ve HDP de 60 milyon lira daha Hazine yardımı alacak. Böylece 4 partiye bu yıl ödenen toplam Hazine yardımı, 822 milyon lira olacak.