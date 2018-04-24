HABER

24 Haziran erken seçimleri öncesi şok! Yaşar Okuyan, Vatan Partisi'nden istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 18:31 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, partisinin CHP'li 15 vekilin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesine tepki göstermesi üzerine istifa kararı aldı.

24 Haziran erken seçimleri öncesi şok! Yaşar Okuyan, Vatan Partisi'nden istifa etti

Eski Çalışma Bakanı ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, partisinin '15 vekil' olayındaki tutumuna tepki göstererek istifa etti.

OdaTV'nin haberine göre, partisinin tutumunu eleştiren Okuyan, "Partinin bu son gelişmeler karşısındaki bana göre çok farklı bir yanlış değerlendirmesi beni böyle bir karar almaya itti" dedi.

'PARTİ YANLIŞ BİR TAVIR ALDIĞI İÇİN İSTİFA KARARI ALDIM'

Okuyan'ın açıklamaları şöyle:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun bana göre demokrasi tarihine geçecek olan bir ileri adımı. Buna karşı parti bana göre yanlış bir tavır aldığı için, istifa kararı aldım. Sayın Doğu Perinçek'e de Vatan Partisi'ndeki bütün arkadaşlara, özellikle benim ameliyatım döneminde gösterdikleri yakın ilgiden dolayı minnettarım. Ömür boyu bu saygımı, minnettarlığımı muhafaza edeceğim" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesine tepki göstermiş, "15 Milletvekili ne karşılığında partisini bıraktı?" diye sormuştu.

YAŞAR OKUYAN KİMDİR?

Yaşar Okuyan, Rize Çayeli Büyükköy’den Yalova’ya yerleşen bir ailenin çocuğu olarak 1949 yılında İstanbul‘da doğmuştur. Aslen Rize Çayeli Büyükköy’dendir. Arif Ekim adında kardeşi vardır.

Ankara Atatürk Lisesi’nde okudu. İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulundan mezun oldu. Bir dönem gazetecilik yaptı. 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabir, foto muhabir, istihbdürü ve Köşe Yazarı olarak görev yapmış ve sürekli Basın Kartı almaya hak kazanmıştır. İmbat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Aktif siyasete 1970’li yılların başında MHP‘de başladı. O sıralar Hergün gazetesinin köşe yazarı ve Ülkücü Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanlığı yaptı. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nden sonra Yaşar Okuyan da gözaltına alındı.

1982 yılında hapisten çıkar çıkmaz İşadamı kimliği ile İmbat Fuarcılık ve bilahare Türker İnanoğlu ile Ulusal Video şirketlerini kurdu. Türkiye’nin ilk ciddi kitap fuarı organizasyonlarını İmbat Fuarcılık yaptı. ANAP kurulurken de Turgut Özal‘ın yanında yerini aldı.

1991 yılında Mesut Yılmaz‘ın ANAP Genel Başkanlığı’na seçildiği kongrede aktif rol oynadı. Daha sonra da partide Genel Başkan Danışmanlığı, Basın ve Propaganda Başkanlığı ve Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.

Yalova‘nın il olmasından sonra 20. dönem 21. Dönemde Yalova Milletvekili seçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı.

Mesut Yılmaz‘la ters düşünce bakanlık görevinden ve ANAP’tan ayrıldı. ANAP’tan istifa etmesinin ardından 2002 yılında eski partisi MHP’ye girdi. 2004 yılında 28 Şubat sürecinde Hüsamettin Cindoruk ve ekibi tarafından kurulmuş olan Demokrat Türkiye Partisi’nin başına geçti. Mayıs 2005 olağan kongresinde partinin ismini Hürriyet ve Değişim Partisi olarak değiştirtti. Partinin amblemi de ‘yeşil zemin üzerinde güneş’ oldu.

2008 yılında genel başkanlığını yaptığı Hürriyet ve Değişim Partisi’ni kapatarak, kadrosuyla birlikte Halkın Yükselişi Partisi’ne katıldı. Daha sonra Yaşar Nuri Öztürk tarafından partiden ihraç edildi.

2011 yılında Yalova’dan bağımsız milletvekili adayı oldu, seçilemedi.

Yaşar Okuyan, 1989 yılında peyzaj mimarı ressam Öcal Hanım’la evlendi. Eşinden boşandı. Üç kız çocuğu vardır. 2012 yılında kendisinden 27 yaş genç maden mühendisi Özlem Hanım ile evlendi.

Erdoğan'a CHP'li vekillerden jet yanıtErdoğan'a CHP'li vekillerden jet yanıt
Gizli toplantı şifresi deşifre olduGizli toplantı şifresi deşifre oldu
İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepkiİlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yaşar Okuyan Vatan Partisi 24 Haziran erken seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Ahu Tuğba soluğu Amerika'da aldı! Kızım mezun oldu

Ahu Tuğba soluğu Amerika'da aldı! Kızım mezun oldu

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar

AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'la görüşecek mi? AK Parti'den jet cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'la görüşecek mi? AK Parti'den jet cevap

Yasak aşk cinneti! Karısı ile sevgilisini öldürdü

Yasak aşk cinneti! Karısı ile sevgilisini öldürdü

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Gizli toplantı şifresi deşifre oldu: Çay içelim!

Gizli toplantı şifresi deşifre oldu: Çay içelim!

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

Okuyucu Yorumları 26 yorum
Şimdi değerli AKP kitlesi arkadaşlar çok olduğunuzu biliyoruz AKP'yi seviyorsunuz ahh benim türbanlı bacım ah:)O kadar seviyorsunuz ki sarf edilen sözlerden bazıları: Erdoğan için her akşam 2 rekat şükür namazı kılınmalı:)ümmetin lideri:)dünya lideri:)halife-i ruyi zemin:)Erdoğan'a dokunmak bile ibadettir:)Erdoğan ikinci peygamberdir:)Allah'ın tüm vasıflarını üstünde toplayan lider haşa:))Şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve düşünün vicdan orda değil tüh size soyut bir kavram:)Elinizi vicdanınıza koydunuz bakın ilahlaştırdınız oy vermeyin artık yada yine Aziz Nesini haklı çıkarın:)...Yayınlayın
@dariusking hadi len ordan..!!Akp linin aklı yok senin uydurma yalan ve iftiralarına bakıp karar değiştirecek öylemi?senin gibi şarlatanlar ancak kendini kandırır.
@dariusking ateistlikle devam et sen.
@dariusking CHP olarak hemen derhal DSP, DYP,ANAP ve Vatan partilerine de 20'şer milletvekili katkı sağlayın seçime girsinler. Kazanırsınız (!!)
CHP, DSP, DYP, Anap ve Vatan partisine de 20'şer milletvekili verip seçime girmelerini sağlayacak diye bir bilgi varmı ? İyi Partiye de bir kaç tane gödersinlerde yedek olaki ayrılan olursa mazallah projeye yazık olmasın.
chp den 15 milletvekili iyi partiye geçiyor bu adam vatan partisinden istifa ediyor tepki verdim diyor alakaya bak. Senin partin vatan için ne yapmışki adına vatan koymuşsunuz?
Helal olsun sana vatansever insan!
@macahel35 CHP olarak DSP, DYP,Anap ve Vatan partisine de 20'şer milletvekili vererek seçime girmelerini sağlayınız başarılı olmanız garanti o zaman (!) Büyüklerinize iletirmisiniz onlar sizi dinlerler.
Helal olsun be topyekün vatan savaşı akp den kurtulacaz insallah bu sefer
yav zaten ne işin vardı senin orda. ama bir bahane ile sıyrıldın ordan.
Fetönün kirli çamaşırını yalamaktan beyni dumura uğramış, 8 seçim kaybeden( 9. yolda) biri; hala tartışmasız genel başkan seçiliyor, ve buna %25 lik bir kitle oy veriyor. Bunu geri zekalılıkla izah edemezsiniz..!
Bravo Okuyan. Demokrasi yi savunan. ülkesinin bekasını savunan tek adamlık rejiminr hayır diyen her kişinin senin gibi karınca kararınca bu oöuşuma destek vemeli. bir parti mensubu olarak topluma ön ayak olduğun içğn tebrik ediyor. 80 milyonun bir şekilde özellikle oy vererek destek vermesi gerekir. sen üzerine düşeni yaptın. sıra bu toplum da
CHP acaba DSP, DYP, Anap ve Vatan Partisine de 20'şer Milletvekili verip seçime katılmalarını sağlasa daha başarılı olmazlar mı? Böyle bir duyum varmı bileniniz ? (!)
Çok mu önemli etsin,zaten kovacaklardı, çok bağırarak konuşuyor,herkes haksız tek doğru ve haklı sanki kendisi,Her şeyin en doğrusunu kendisi biliyor, millet sanki cahil,bilgisiz kendine göre,köşesine çekilsin böyle siyasetçi eskileri,mübtezeller,60 karın siyasetçi kafasıyla bugün ülke yönetmez, iktidar olamazsın efendi,hadi güle güle,millet en doğru kararı verir sen ve senin gibilerde bunu kabul ederseniz ötesi yok
Helal olsun haziran güzel olacak
Harbiden şok , şimdi bütün dengeler alt üst oldu. Seçim ertelense bari.
Vatan Partisi şaşırtmaya devam ediyor... Her halde akp korku ittifakına göz kırpıyor...
sanki seni tanıyan var
Bak sen?senmi partinin kararlarına uyacaksın partinmi senin kararına uyacak?defol git Chp ye..gerçi onlarde seni almazda..
vatan partisi ne la? %1 oyunuz yok. işiniz gücünüz muhalefete muhalefet ederek akpye yanlamak. doğu perinçek hem solcu, hem sağcı, hem muhafazakar, hem demokrat, hem liberal, hem de siyasal islamcı olmayı başarmış tek canlı türüdür
HELAL OLSUN YAŞAR OKUYAN BABA ADAMSIN SENİN TECRUBENE İHTİYACI VAR BU MUHAKEFETIN
Tarih bunları yazacak ve bizler bu onurlu davranışları hiç unutmayacağız.
Doğu PERİNÇEK, Yanlış saflarda olduğunu ne zaman anlayacak..?
ne içti bu adam cehapeye kızıp vatan partisinden istifa ediyo ne güzel valla
bunlar 2 değil, 15 yüzlü
Vatan partisiyle ne alakasi varsa edersen et sanki cokta umrundaya senin etmenden herkesin
Diğer Haberler
Parti Meclisi'nden Kılıçdaroğlu'na ittifak yetkisi

Parti Meclisi'nden Kılıçdaroğlu'na ittifak yetkisi

Bozdağ'dan AKPM'ye tepki!

Bozdağ'dan AKPM'ye tepki!

TSK açıkladı! Gri listedeki Mehmet Şirin Çakır öldürüldü

TSK açıkladı! Gri listedeki Mehmet Şirin Çakır öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile AK Parti Genel Merkezi'nde Gül'ün adaylığını görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç ile AK Parti Genel Merkezi'nde Gül'ün adaylığını görüşüyor

BMMG tarafından düzenlenen 'Muhasebenin dünü, bugünü ve yarını' yemeğine büyük ilgi

BMMG tarafından düzenlenen 'Muhasebenin dünü, bugünü ve yarını' yemeğine büyük ilgi

İlber Ortaylı'dan çok sert açıklama: Böyle gerizekalı laflar var

İlber Ortaylı'dan çok sert açıklama: Böyle gerizekalı laflar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.