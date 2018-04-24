24 Haziran erken seçimleri öncesi şok! Yaşar Okuyan, Vatan Partisi'nden istifa etti

Eski Çalışma Bakanı ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, partisinin '15 vekil' olayındaki tutumuna tepki göstererek istifa etti. OdaTV'nin haberine göre, partisinin tutumunu eleştiren Okuyan, "Partinin bu son gelişmeler karşısındaki bana göre çok farklı bir yanlış değerlendirmesi beni böyle bir karar almaya itti" dedi. 'PARTİ YANLIŞ BİR TAVIR ALDIĞI İÇİN İSTİFA KARARI ALDIM'



Okuyan'ın açıklamaları şöyle: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bana göre demokrasi tarihine geçecek olan bir ileri adımı. Buna karşı parti bana göre yanlış bir tavır aldığı için, istifa kararı aldım. Sayın Doğu Perinçek'e de Vatan Partisi'ndeki bütün arkadaşlara, özellikle benim ameliyatım döneminde gösterdikleri yakın ilgiden dolayı minnettarım. Ömür boyu bu saygımı, minnettarlığımı muhafaza edeceğim" dedi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesine tepki göstermiş, "15 Milletvekili ne karşılığında partisini bıraktı?" diye sormuştu. YAŞAR OKUYAN KİMDİR? Yaşar Okuyan, Rize Çayeli Büyükköy’den Yalova’ya yerleşen bir ailenin çocuğu olarak 1949 yılında İstanbul‘da doğmuştur. Aslen Rize Çayeli Büyükköy’dendir. Arif Ekim adında kardeşi vardır.

Ankara Atatürk Lisesi’nde okudu. İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulundan mezun oldu. Bir dönem gazetecilik yaptı. 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabir, foto muhabir, istihbdürü ve Köşe Yazarı olarak görev yapmış ve sürekli Basın Kartı almaya hak kazanmıştır. İmbat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Aktif siyasete 1970’li yılların başında MHP‘de başladı. O sıralar Hergün gazetesinin köşe yazarı ve Ülkücü Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanlığı yaptı. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nden sonra Yaşar Okuyan da gözaltına alındı. 1982 yılında hapisten çıkar çıkmaz İşadamı kimliği ile İmbat Fuarcılık ve bilahare Türker İnanoğlu ile Ulusal Video şirketlerini kurdu. Türkiye’nin ilk ciddi kitap fuarı organizasyonlarını İmbat Fuarcılık yaptı. ANAP kurulurken de Turgut Özal‘ın yanında yerini aldı. 1991 yılında Mesut Yılmaz‘ın ANAP Genel Başkanlığı’na seçildiği kongrede aktif rol oynadı. Daha sonra da partide Genel Başkan Danışmanlığı, Basın ve Propaganda Başkanlığı ve Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.