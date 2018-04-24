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24 Haziran erken seçimleri öncesinde Devlet Bahçeli'den olay yaratacak Abdullah Gül açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 21:53 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Türkiye’ye tuzak kuruluyor, Türk milleti tahrik ve taciz ediliyor. Hülasa kaosa oynanıyor. Sayın Gül Pensilvanya’nın tezgahına düşmeyi nasıl göze almıştır" dedi.

24 Haziran erken seçimleri öncesinde Devlet Bahçeli'den olay yaratacak Abdullah Gül açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'YE TUZAK KURULUYOR"

Devlet Bahçeli, "Özellikle ifade etmeliyim ki, buhrana davetiye çıkaran siyasi gelişmeleri, bunalıma adeta çağrı yapan bulanık görüşme ve temas trafiklerini ibretle, esefle ve endişeyle takip ediyorum. Türkiye’ye tuzak kuruluyor, Türk milleti tahrik ve taciz ediliyor. Hülasa kaosa oynanıyor. 24 Haziran 2018’de yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine iki ay kala iç ve dış nifak ve şikak yuvaları başlarını kaldırmış vaziyettedir. Siyasi ve toplumsal yapının mahvını kurgulayan ihanet lobisi oldukça aktif, son derece faaldir." dedi.

"Demokrasiden umudunu kesen, millet iradesine sırtını dönen, Türkiye’nin milli ve beka davasına husumet duyan ne kadar aktör, zümre, kesim, mihrak, fail ve figüran varsa kıpır kıpırdır" diyen Bahçeli, "Bunlar freni patlamış yük kamyonu gibi yokuş aşağı gitmektedir. Cumhur İttifakı’nı hazmedemeyen çevreler ne yapacaklarını, nereye bulaşacaklarını şaşırmış durumdadırlar. Cümbüş İttifakı kurun demiştik, ne fayda; cürüm ve cehaletin koalisyonunda söz kesecek kadar İP’ten kazıktan boşanmışlardır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, "Şimdi 11’nci Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir. FETÖ işbaşındadır. PKK razıdır. Türkiye düşmanları heyecanlıdır. CHP, SP, HDP, İP Sayın Gül’ün adaylığına hevesle taliptir." diye konuştu.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"PENSİLVANYA'NIN TEZGAHINA DÜŞMEYİ NASIL GÖZE ALMIŞTIR"

"Kardeşliği çiğnemek, yaşanmış yıllara bir kalemde çizgi çekmek, vefaya menfaat gözeterek veda etmek inançlarımızın neresinde yazılıdır? Sayın Gül Pensilvanya’nın tezgahına düşmeyi nasıl göze almıştır? Ne diyordu Yusuf Has Hacib:“Aymaz olma ey hakan,uyuma,uyan. Kendin gittikten sonra iyi adını bırak.” CHP, 22 Nisan Vakasıyla İP’e kendini astı. Ne yazık ki, FETÖ siyasi mevzi kazandı.15’ler olayı siyasi tarihe kara bir leke gibi kazındı.Sayın Gül buna hangi ahlakla göz yummuştur? İp’e grup kurdurup 23 Nisan’ı terörize eden namert ve nankörler kutuplaşmanın Truva Atıdır. Bu vahşi ata 11’nci Cumhurbaşkanı nasıl biner? Kardeşlik hukukuna kıymayı, Türkiye karşıtı cephenin eline düşmeyi gönüllüce nasıl kabullenir?"

"GÜL PEŞİNDE KOŞACAĞINIZA AKILLI OLUN ADAM OLUN"

Bahçeli, "Düşman emeller,her yerde sorun çıkarmak için uğraşıyorlar.İki güzide futbol kulübümüz olan Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın müsabakasını bile siyasallaştırıp karıştırmaya cüret ve cesaret ettiler. Netice olarak,çıkan/çıkartılan hadiseler sonucunda mezkur karşılaşmayı yarım bıraktırdılar.Malum siyasi göçükler köşe bucak görüşsünler bakalım, siyasi devre mülk pazarı kurup kiralık milletvekili sezonu açsınlar. 24 Haziran’da İP’sizinden sapsızına, SP’inden çürük CHP’sine kadar boylarının ölçüsünü sandıkta alacaklardır. Ne demişti Yusuf Has Hacib: “Sana herkesten daha yakın olan yine kendindir. Gönlüne sinmeyen işi bırak, işte o kadar.” Gül peşinde koşacağınıza; akıllı olun, adam olun, milli olun, ahlaklı olun; bunları olduktan sonra ne yapacaksınız öyle yapın…" dedi

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Abdullah Gül Devlet Bahçeli 24 Haziran erken seçimleri 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 88 yorum
bu yalaka herkese konuşuyorda kendine bakmıyor galiba hiç
yuh be yuuuh hesap sormazsam namerdim dedin gittin el sıkıştın. o da sana zürriyetsiz demişti. yazik be kimlere kaldik.
Ramazan ne diyor bu ?
Sayın DB burası demokratik bir devlet değil mi şartları taşıyan ve gönüllü olan herkesin aday olmaya hakkı yok mu? Üstelik ittifakında var Abdullah Gül ü hiç desteklemesemde adaylığından rahatsızda olmuyorum. Aday olmasından duyulan rahatsızlık niyedir?
Hııı
adam ne yapacağını şaşırdı püskevit krizi tuttu galiba!
@iyetimoglu sesli güldüm alemsiniz:))))
helal olsun bahçeli adam gibi tokat gibi bir tavsiye inşallah abdullah gül aklını başına alır
sen demedin mi seçim yapalım diye yavrukurt.
neden bu panik .. kim isterse aday olmaya hakkı var .. demokrasi var..
ak parti ihtiyar kolları başkanı konuşmuş..
bütün şer odaklari birlessede siz hepiniz biz tek yumruk. RTE.....
devlet Bahçelinin dil uzattığı insana bak.....Dünyanın en iyi insanlarından birisi...Melek Melek.....Ey Devlet Bahçeli insan kendisini bu kadar mı alçaltır.....bir mhp li olduğumdan utanıyorum...
sen buna mi takildin a bahçeli erdoğan sana zurriyetsiz dedi o kadar laf etti onları yuttun ne zaman unuttun you tube aç bi bak hatırlarsınız belki....
abdullah gül bu felaketin içine girmeyecek halkın gözündeki prestijini bozmayacak kadar samimi bir akpartilidir.
Abdullah Gül bu oynanan oyunları göremeyecek kadar kör biri değil ama neden kendini bu oyuna alet ediyor orası muamma recep tayyip erdoğan sayesinde bu ülkeye başbakan oldun Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Ve yine Recep tayyip erdoğan sayesinde bu ülkeye cumhurbaşkanı oldun Millet kararını verecektir... Tabi mynet bu yorumu yayınlarsa
Sizdeki vatan millet sevdasinin yerini artik koltuk sevdasi almis net. Biliyorsunuz yediginiz naneleri hesap sorulmasin diye karsinizda duran herkesi hain ilan ediveriyorsunuz sizin lafinizla mi hain ya da kahraman oluyor insanlar.
Helal sana VATANSEVER BAHÇELİ
arka bahçe konuşmuş yine
bahçeli senin siyasi buhranını biliyoruz artık emekli olma vaktin geldi yazık partini de bitirdin tayyibin yolunda siyasi üçkağıtçılık ve çark politikasının en güzel örneği olarak gösterilebilirsin birde utanmadan ösocularla işbirliğindeki akp lilerle vatan millet sakarya diyeceksin bu daha başlangıç sizin gibi zihniyetlerin silindiği türkiyeyi çocuklarımıza miras bırakacağız inşallah bir adanalı olarak senden utanıyorum
Bataklığa düşen kendisi olacaktır. Bahçeli 2002 yıkımda istediği erken seçimdeki gibi hüsran olacak ve bu sefer tarihin tozlu raflarında sadece Başbuğ Türkeş ile anılan bir parti olarak tarihteki yerini alacaktır.
konuştukça zavallı oluyorsun Bahçeli. size göre sizden olmayanların hepsi fetöcü.
sn Bahçeli siz de sn Erdoğana söylediklerinizi herkes biliyor siz susun en son konuşacak kişidiniz.
bu demek oluyor kı bahcelı rte talımatı aldı gene konuşmaya başladı yarın gul ıle rte bırbırıne gırerler
Herkes fetöcü herkes terörist herkes hain, bir siz düzgünsünüz degil mi.Hadi ordan
keşke kendin duşmeseydin bu tuzaklara.
kim Erdoğan in karşısında olursa feto cu mu oluyor, anlamış değilim. sen yanındaki lere bak Bahçeli
birtek RTE degil
DEVLET BAHÇELİ NİN İSTİHBARATI ÇOK KUVVETLİDİR SAĞLAMDIR GÜVENİLİR VE %100 KESİN DOĞRUDUR TAM 12 den VURMAK BUNA DENİR
devlet bahçeli kısmından sonrasını okumadım.
Bizler de senin açıklamalarını hayretler içerisinde okuyoruz Devlet Bahçeli...
yolcudur bahçeli son çıkışların bunlar...abbass
Ey bahçeli sen neyin peşindesin bu korku niye rte nasıl bir baskı altında tutuyor seni
birileri artık şu adama kimse tarafından kaale alınmadığını, yaptığı açıklamaların kimse tarafından ciddiye alınmadığını, başkasının yayıncılığını yapacağına kendi partisine çeki düzen verip bu kadar yıldır ulkuculuge ve vatanseverlige gönül vermiş kişilerin emeklerini çalmamalı öğretmesi ve uyarması lazım. Bahçeli şöyle dedi böyle dedi haberlerinin hiçbiri hiçbir vatandaş tarafından dikkate alınmıyor. bilin isterim.
püskeviti yiyip konuşmuş yine. Alın elinden şu püskeviti kafa yapıyor
O dönemde sen neler söylediğini hatırlıyor musun? Hatırlatırlar adama utanırsın diyeceem. Neyse boşver.
yav merak ettigim bi bahcelinin nasil bir kuyruk acisi var sahibinin umrunda degil bahceli bic susmuyor
Bizim oralarda bi şaf vardır: "Dinime söven müslüman olsa" Ya bi git Allah aşkına. İnsan bunları söylerken az bi arlanır. Hiç ar haya kalmamış. Hadi bi gidinde artık biraz beyinler nefes alsın.
yaw he he
Yok artık sayın devlet Bahçeli...Ya kardeşim aslı astarı bir seçim olacak.Bırakın isteyen aday olsun.Cıkın meydana projelerinizden bahsedin.Millet degerlendirsin karar versin.Cok mu zor.Kim aday oluyorsa yok fetocu ,yok vatan haini,yok PKK lı yok ABD uşağı...O kadar ülkeni seviyorsanız kendi partinizden aday olun.Kendi takildiginiz insanlar fetoye dün ne sitedikte vermedik diyen,PKK lilarla Oslo'da görüşüp Dolmabahçe el sıkışan,halay cekenler değil miydi.?Bence başkasına söz söylemek yerine bir aynaya bakmalı.
gül olsa kaç yazar? alacağı oy chp+hdp+ip+dhkpc+pkk+abd+fetö=%43 Erdoğnın karşıdsında şansı bu kadardır.
Ya benim anlamadığım neden bunlarla el sıkışmayan herkes fedöcü oluyor vatan haini oluyor
@knnkrc_2018 ABİ FETÖ TARLA, BU GÜNE KADAR İYİ ÜRÜN VERDİ, BENCE BU YIL NADASA BIRAKILMALI
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