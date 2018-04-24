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24 Haziran erken seçimleri öncesinde İYİ Parti'de istifa şoku!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 20:53 | Son Güncelleme

İYİ Parti Silivri İlçe Başkanlığı kurucular kurulu üyesi, ilçe başkan yardımcısı Alpay Denizli partiden istifa etti.

24 Haziran erken seçimleri öncesinde İYİ Parti'de istifa şoku!

İYİ Parti Silivri İlçe Başkanlığı kurucular kurulu üyesi, İlçe Başkan Yardımcısı Alpay Denizli partiden istifa etti. İstifa dilekçesini noter kanalıyla parti genel merkezi ve Yüksek Seçim Kuruluna bildiren Denizli, ”Son zamanlarda işlerimin yoğunlaşması sebebi ve gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti’deki ilçe başkan yardımcılığı görevimden ve İYİ Parti’den istifa ettim” dedi.

İHA

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
Baktı genel başkanları kirli abidik kubidik işlere girdi uyandı istifa etti..
@s.hazir KORKUN TİTREYİN HARAMİ SALTANATINIZ YIKILIYOR VE ALAYINIZ ALTINDA KALACAKSINIZ HEM BU DÜNYADA HEM DE AHİRETTE....
ahaberde ne izlerseniz hemen gelip buraya yumurtluyorsunuz papağan gibi.
her iş yoğunluğunda istifa mı olur . işin aslını söyle sen
Olmazmı
Herkes şokta.Bu istifa seçim sonuçlarını değiştirrir.
SANKİ AKP MİLLET VEKILI İSTİFA ETMİŞ KADAR ÖNEMLİ BİR HABER SANKİ
Söylemiş işte ya gördüğüm zulüm demiş daha ne kadar açıklasın belki maliye belki odalar soluk aldırmadılar adama ..!
Ya bu basın kötülemek için elinden geleni neden yapar ? İYİ parti geliyor gümbür gümbür korkun
meral akşener hanım yolun yanlış daha çok istifalar olur halkın yanında da oyun düştü yazıklar olsun
Alt tarafı ilçe başkan yardımcısı sanırsın genel başkan istifa etti !
çok büyük kayıp habere bak kim ki bu
cok önemlı bırımı ıstıfa eden
Turkiye de kaç ilçe başkan yardımcısı var ? abartmayı çok seviyorsunuz mynet..
Bu devirde muhalif olmak gerçekten çok zordur.. omurgalı duruş sergilemek güçtür.. kimbilir hangi baskılara maruz kalmıştır..
iyi partinin sonunu getirecek bir istifa
ne istifa şoku silivri kurucular kurulu üyesi dıdımın dıdısı istifa etse ne olur etmese ne olur
eyvaaaaah
çok önemli değil yerine biri geçer habermi şimdi bu..
partiler de gelende olur giden de normal,
hayır niye şok olsun iyi parti her gün yüzlerce diğer partilerden istifa edip gelenler olur onlarınki şok değilde bumu şok sizdemi yandaş oldunuz sayın mynet yönetiçileri
adamın işini gücünü bozdularsa adam ne yapsın
bu adam istifa ettiyse iyi parti oy oranı yüzde 20 den binde 1 e düşer partinin her şeyi bu adamdı
Dıdının Dıdısı İstifa etse ne olur Habere bak
kesin tehtit vardir fetöcü diye gercekleri yansitmiyor bu haber edende bellidir yemezler.
BU BİR OYUN ZATEN BU SİLİVRİ BÖLGESİNDEN ÇIKAR MENFAATCİLER ALMIŞTIR MAMAYI.
Haberin başlığını okuyunca herhalde Meral Akşener istifa etti diyeceksin. İlçe Başkan yardımcısı, Zurnanın son deliği. Ne kadar etki edecek ki bu her partide olabilecek rutin işlerdir. İstifa eden de gelip üye olan da olur.
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