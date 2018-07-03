'24 Haziran gecesi Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi aradı'

24 Haziran gecesi 'akıl almaz' hikayeler dinlediğini aktaran Ahmet Takan, bunlardan bir tanesinin de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ilişkin olduğunu belirtti.

Takan, Bahçeli'nin seçim gecesi sonuçların açıklandığı anlarda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi arayarak tebrik ettiğini öne sürdü.

'ERDOĞAN DA ÇOK BAŞARILI'

Ahmet Takan, o hikayeyi şöyle aktardı:

"Doktor Devlet Bahçeli, telefonla Muharrem İnce'yi arayarak tebrik etmiş. Buraya kadar her şey normal. Bundan daha doğal ne olabilir ki!.. Şunları söyledi; "Devlet Bey Muharrem İnce'yi tebrik ediyor. İnce'yi çok başarılı bulduğunu ve başarılarının devamını dilediğini belirtiyor. Ama Erdoğan da çok başarılı diyor ve ekliyor, seçim sonuçlarının suhuletle kabul edilmesi gerekir."

"Haber kaynağım, bu iddiasını çok önemli kaynaklara dayandırarak isim vererek anlattı ama gazeteci şüpheciliği işte... Acaba Doktor Bahçeli telefon etti mi?.. Veya Doktor Devlet Bahçeli adına biri mi bu telefonu açtı?.. İddia edilen telefon görüşmesinde neler konuşuldu?.. Bunlara açıklık getirmesi gereken isimler belli; Doktor Devlet Bahçeli ile Muharrem İnce... Yazılı, sözlü veya gazete ilanı her türlü açıklamaya bu köşeden yer vereceğime söz veririm!.. "

