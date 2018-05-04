24 Haziran için 154 milyon 159 bin 80 oy pusulası basılacak

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılmak üzere 154 milyon 159 bin 80 oy pusulası basılacak.

YSK'nin 371 sayılı kararı ile "24 Haziran 2018 Tarihinde Birlikte Yapılacak Olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Basımı İşinde Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname" ve ihale ilanları Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yer aldı.

Buna göre, cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada kullanılmak üzere 77 milyon 79 bin 540 adet oy pusulası, milletvekilliği genel seçimi için de 77 milyon 79 bin 540 adet olmak üzere toplam 154 milyon 159 bin 80 oy pusulası basılacak.

- İkinci oylamaya kalması durumunda pusulalar hazır olacak

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde, ikinci oylamada kullanılmak üzere 77 milyon 79 bin 540 adet oy pusulası, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması ve referandum şeklinde yapılması halinde ise referandumda kullanılmak üzere de 77 milyon 79 bin 540 adet oy pusulası basılacak.