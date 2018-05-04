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24 Haziran için 154 milyon 159 bin 80 oy pusulası basılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 21:19 | Son Güncelleme

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılmak üzere 154 milyon 159 bin 80 oy pusulası basılacak

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılmak üzere 154 milyon 159 bin 80 oy pusulası basılacak.

YSK'nin 371 sayılı kararı ile "24 Haziran 2018 Tarihinde Birlikte Yapılacak Olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulalarının Basımı İşinde Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Şartname" ve ihale ilanları Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yer aldı.

Buna göre, cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada kullanılmak üzere 77 milyon 79 bin 540 adet oy pusulası, milletvekilliği genel seçimi için de 77 milyon 79 bin 540 adet olmak üzere toplam 154 milyon 159 bin 80 oy pusulası basılacak.

- İkinci oylamaya kalması durumunda pusulalar hazır olacak

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde, ikinci oylamada kullanılmak üzere 77 milyon 79 bin 540 adet oy pusulası, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması ve referandum şeklinde yapılması halinde ise referandumda kullanılmak üzere de 77 milyon 79 bin 540 adet oy pusulası basılacak.

Buna göre, genel toplam da 308 milyon 318 bin 160 adet birleşik oy pusulası bastırılması gerektiği belirtilen kararda, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Basım İşletme Müdürlüğünün Gebze/Kocaeli deposunda bulunan beyaz filigranlı birinci hamur, 970 ton bobin kağıdın cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili seçimi ile cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması ve bu oylamanın referandum şeklinde yapılması durumu da gözetilmek suretiyle ihtiyaç duyulan birleşik oy pusulalarının basımında kullanılmasına, Yüksek Seçim Kurulunca bastırılarak seçim kurullarına gönderilmesine karar verildi.

Kararda ayrıca, birleşik oy pusulası basımına ilişkin ekli şartnamenin kabulü ile basım işinin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının talimatlarına ve teslim programına uygun olarak yürütülmesi de yer aldı.

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Mükerrer oy pusulası Resmi Gazete

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