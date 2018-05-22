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"24 Haziran milletimiz için mihenk taşıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 22:56 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "24 Haziran milletimizin büyük hedeflerini gerçekleştirmek için adeta bir kapı ve mihenk taşı olacaktır. 2023 yılında dünyada on büyük ekonomi arasına girmeye mecburuz. Üzerimizde tarihi bir mesuliyet var. Biz sadece Türkiye'nin değil, gönül coğrafyamızın mesuliyetini de yüklenmiş durumdayız"

NEVŞEHİR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "24 Haziran milletimizin büyük hedeflerini gerçekleştirmek için adeta bir kapı ve mihenk taşı olacaktır. 2023 yılında dünyada on büyük ekonomi arasına girmeye mecburuz. Üzerimizde tarihi bir mesuliyet var. Biz sadece Türkiye'nin değil, gönül coğrafyamızın mesuliyetini de yüklenmiş durumdayız." dedi.

Bakan Eroğlu, AK Parti İl Başkanlığı'nca Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde bir restoranda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, geçmişte kılıçla yapılan Haçlı Seferleri'nin artık sinsi planlarla icra edildiğini belirtti.

Türkiye'yi ve Türk milletini yok etmek amacıyla bazı devletlerin büyük planlar içinde olduklarını anlatan Eroğlu, 24 Haziran seçimlerinin ülke üzerinde oynanan tüm oyunların bertaraf edilmesi açısından önemine değindi.

Bakan Eroğlu, Türk milletinin her ferdinin üzerinde tarihi mesuliyetler bulunduğunu, mazlum halkların Türkiye'ye umutla baktığını, bu nedenle gece gündüz demeden yoğun şekilde çalışılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'da alçak terör örgütü FETÖ, Türkiye'yi işgal için darbe yapmaya çalıştı. Eğer 15 Temmuz’da bunlar muvaffak olsaydı Türkiye Suriye'den daha kötü bir hale bürünecekti. Düşmanın yeni bir planı var, 'Recep Tayyip Erdoğan'ı yok edelim Türkiye'yi tekrar eski günlerine döndürelim' diyorlar. Toplanan vergilerin yüzde 86'sının faiz lobisince hortumlandığı günleri, IMF'ye boyun eğdiğimiz günleri özlemişler. Ama Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz. 24 Haziran'da AK Parti ailesi olarak gümbür gümbür destan yazacağız. 24 Haziran, milletimizin büyük hedeflerini gerçekleştirmek için adeta bir kapı ve mihenk taşı olacaktır. 2023 yılında dünyada on büyük ekonomi arasına girmeye mecburuz. Üzerimizde tarihi bir mesuliyet var. Biz sadece Türkiye'nin değil, gönül coğrafyamızın mesuliyetini de yüklenmiş durumdayız. O bakımdan bunun şuuru ile gece gündüz çalışmamız lazım. Arkan'daki, Suriye'deki, Irak'taki, Filistin'deki, Balkanlar'daki ve Afrika'daki mazlum halkların beklentisi Türkiye'dir."

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Nevşehir Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

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