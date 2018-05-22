"24 Haziran milletimiz için mihenk taşıdır"

NEVŞEHİR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "24 Haziran milletimizin büyük hedeflerini gerçekleştirmek için adeta bir kapı ve mihenk taşı olacaktır. 2023 yılında dünyada on büyük ekonomi arasına girmeye mecburuz. Üzerimizde tarihi bir mesuliyet var. Biz sadece Türkiye'nin değil, gönül coğrafyamızın mesuliyetini de yüklenmiş durumdayız." dedi.

Bakan Eroğlu, AK Parti İl Başkanlığı'nca Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde bir restoranda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, geçmişte kılıçla yapılan Haçlı Seferleri'nin artık sinsi planlarla icra edildiğini belirtti.

Türkiye'yi ve Türk milletini yok etmek amacıyla bazı devletlerin büyük planlar içinde olduklarını anlatan Eroğlu, 24 Haziran seçimlerinin ülke üzerinde oynanan tüm oyunların bertaraf edilmesi açısından önemine değindi.

Bakan Eroğlu, Türk milletinin her ferdinin üzerinde tarihi mesuliyetler bulunduğunu, mazlum halkların Türkiye'ye umutla baktığını, bu nedenle gece gündüz demeden yoğun şekilde çalışılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: