"24 Haziran milletimizin istiklali ve istikbalinin meselesidir"

Bakan Eroğlu, bu milleti yok etmek, vatanı ele geçirmek için planlar yapıldığına dikkati çekerek, "Haçlı Seferleri düzenlenmiş, akabinde yeni planlar uygulanıyor. Hatırlayacağınız üzere özellikle bu hain planlardan birisi de 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişimini bu ülke yaşadı fakat Niğdeli bir kahraman, Ömer Halisdemir orada haini vurarak kendisi de şehit oldu. Özellikle darbenin seyrini değiştiren kahramanlardan birisi. Allah onlardan ve bütün şehitlerimizden gani gani razı olsun. Niğde'nin kahramanı. Bu yüzden sizlerle gerçekten gurur duyuyorum." diye konuştu.

NİĞDE (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Artık söz sizde aziz milletim. 24 Haziran bir parti seçimi değil, özellikle devletimizin bekası, milletimizin istiklali ve istikbalinin meselesidir." dedi.

Eroğlu, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ülkeyi işgal girişimi olduğunu vurguladı.

Bunun aynı zamanda Türkiye'yi tamamen yok etme girişimi olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Özellikle milletimizin kahramanlığı gerçekten dünya tarihine bir kahramanlık destanı olarak geçti. O bakımdan hakikaten ben de bu milletin bir ferdi olarak gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Bundan sonra bu tür teşebbüsler olmamasını temenni eden Eroğlu, diğer yandan ülkenin önünü kesmek isteyen devletlerin planlarının devam ettiğini dile getirdi.

Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:

"AK Parti'yi kapatmak istediler olmadı, Gezi hadiseleriyle ekonomimize darbe vurmak istediler olmadı, 15 Temmuz darbe girişimi de başarılı olmadı. Şimdi Türkiye'nin, yükselen, büyük hedefleri olan bu milletin önünü kesmek için yeni plan uyguladılar. Dediler ki ekonomik olarak Türkiye'yi sıkıntıya sokalım ama özellikle Sayın Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan bunu fark ederek oyunu bozmak üzere seçimleri 24 Haziran'a aldı. Artık söz sizde aziz milletim. 24 Haziran bir parti seçimi değil, özellikle devletimizin bekası milletimizin istiklali ve istikbalinin meselesidir."