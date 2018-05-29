Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran öncesi flaş hamle

Selahattin Demirtaş'ın avukatları, bir üst mahkeme olan Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmuştu. Bu mahkeme de itirazı reddetmişti.
HDP’li siyasetçi, tahliye için AYM’ye bugün bireysel başvuru yaptı.
AVUKATI TWITTER'DAN DUYURDU
Başvuru haberini, Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman Twitter hesabından duyurdu: “Sayın Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin talebimizin ve itirazımızın reddi üzerine bugün Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapıldı. AYM’nin, başvuruyu öncelikle ele alma yetkisi olduğu gibi, bu başvuruyu öncelikli (2-3 gün içinde) ele alması zorunludur.”
2016'DAN BERİ TUTUKLU
Demirtaş, Kasım 2016’da beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. HDP’li siyasetçi, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı seçimi çalışmalarının da hapisten devam ettirmek zorunda.
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