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Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran öncesi flaş hamle

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 10:49 | Son Güncelleme

DHA'nın geçtiği son dakika bilgisine göre; HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin talebin tutuklu yargılandığı mahkemede reddedilmesi üzerine avukatları bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran öncesi flaş hamle

Selahattin Demirtaş'ın avukatları, bir üst mahkeme olan Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmuştu. Bu mahkeme de itirazı reddetmişti.

HDP’li siyasetçi, tahliye için AYM’ye bugün bireysel başvuru yaptı.

AVUKATI TWITTER'DAN DUYURDU

Başvuru haberini, Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman Twitter hesabından duyurdu: “Sayın Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin talebimizin ve itirazımızın reddi üzerine bugün Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapıldı. AYM’nin, başvuruyu öncelikle ele alma yetkisi olduğu gibi, bu başvuruyu öncelikli (2-3 gün içinde) ele alması zorunludur.”

2016'DAN BERİ TUTUKLU

Demirtaş, Kasım 2016’da beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. HDP’li siyasetçi, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı seçimi çalışmalarının da hapisten devam ettirmek zorunda.


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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş HDP Anayasa Mahkemesi

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