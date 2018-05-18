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'24 Haziran seçim anketlerinde Erdoğan düşüşte'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 08:34 | Son Güncelleme

Sözcü Gazetesi yazarı Necati Doğru, Erdoğan'ın anketlerde düşüşte olduğunu 'kendi zıddını hazırladığını' yazdı. Doğru, "Anketler Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş'ın ise yükselişte olduğunu söylüyor. Kaybedecek." dedi

'24 Haziran seçim anketlerinde Erdoğan düşüşte'

Doğru'nun 'Kendi zıddını yaratan ağlamaz' başlıklı köşe yazısı şöyle:

"Yine seçim öncesi bir gündü. Yıl 2015'di. Bu günleri hazırlayan günlerden biri işte o gündü. Ekonomiden sorumlu Bakan Ali Babacan ile o dönem Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'yı saat 16.45'de Saray'a ayağına çağırdı ama görüşme saat 18.00'de gerçekleşti.
Beklediler.

Cumhurbaşkanı gelmedi. Ali Babacan ile Erdem Başçı'ya; “ne söyleyecekseniz danışmanım Yiğit Bulut'a anlatın” haberi geldi.
Ali Babacan isyan etti. Saray'ı terk etmek istedi. Bu kez; “çıkmasına izin vermeyin” emri geldi ve tam 2 saat 15 dakika beklettikten sonra toplantı yapıldı ve “tatlıya bağladık” açıklaması yapıldı.

Her adımı planlı. Bilinçli, hesaplıydı.

“Tek Adam Yönetimi” hazırlandı adını şimdi “Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Sistemi” koymuşlar, oy istiyorlar. Seçimlere 38 gün kala yine bu kez yeni Merkez Bankası Başkanı'nı parti binasına ayağına çağırdı.

Yine seçim öncesi bir gündü.

Cumhurbaşkanı söylemiş, Başbakan da onun söylediklerini; virgülünü, noktasını şaşırmadan seçim bildirgesi diye yazmıştı. Öyle de kalabilirdi. Ona oy verecekler de seçim bildirgesini Binali Başbakan yazmış diye düşünürdü.

Açık etti.
Bütün Türkiye duysun.
Benim istediğim yapılıyor.
Ben ne diyorsam o oluyor.
Neyi istersem onu yazdırırım.
Kimi istersem onu bitiririm.
Kimi istersem onu yaşatırım.
Bütün Türkiye bilsin: Seçim sonrası için “Tek Adamlı Yönetim” istiyorum.

Sindiren.
Susturan.
Korkutan.
Dediğini yaptıran.
Emrinin altında kim varsa onları birer birer ya da toplu olarak “ben söyleyeceğim siz yapacaksınız”durumuna düşüren oldu. Başlangıçta sarıldığı dindarlığını, İslamcılığını, ağır otoriter kurucu parti başkanlığına çevirdi.
Seçim bildirisi yazılacak.
Ben söyleyeceğim.
Sen yazacaksın.
Ben isteyeceğim.
Onu yazacaksın.
Beni öne çıkaracaksın.
Hep ben olacağım.
Sadece ben olacağım.
Bütün yasalar, kanunlar, kurallar, atılacak adımlar, içilecek sular, alınacak nefesler “benim gazabım ve rahmetim” merkeze konularak yapılacak.
Gazabımla bitireceğim.
Rahmetimle yaşatacağım.

Anketler; “Tayyip Bey, kendi zıddını hazırladı” diyor. Tayyip Erdoğan'ın düşüşte fakat onun tam tersi bir yönetim sözü veren Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş'ın ise yükselişte olduğunu söylüyor.
Kaybedecek.
Her şey kendi zıddını yaratır.
Kendi zıddını yaratan ağlamaz."****

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24 haziran seçim sonuçları anket Seçim anketi

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Okuyucu Yorumları 46 yorum
Allah aşkına siz çok mu demokratsınız. Aynı gübrenin lacivertisiniz.
@dolu76 ağzına sağlık kardeş
@dolu76 daha dün marketten kaşar alacaktım 5 lira zam gelmiş ekonomi iyi üreten türkiye isek neden fiyatlar düşmüyor sayın başkanım açıklama yapında aynı gübre demiyiz değilmiyiz anlayalım.
@dante_18 merak etme hala gübredesin içini rahat tut
Halk zamlardan bıktı artık herşey çok ama çok pahalı, böyle ekonomi yerin dibine batsın.
TAMAM artık....
@asarpdag tamam artık terketsin bu ülkeyi gitsin asıl memleketlerine azınlık kalıntıları.
esas sen ve zihniyetin kaybedecek inşaallah
İnce demiyormu "biz bu kafayla iktidar olamayuz"diye.işte Erdoğan sizin gibi kafalar yüzünden iktidar oluyor.eski TR nin fosilleşmiş yazarı..
@s.hazir helal olsun sana çok doğru tespit. adamlar zaten iktidar olmak da istemiyorlar merak etme.
@baktas78 sen ve s. hazır rumuzlu aktrollar birbirinize destek vermişsiniz ama hemen belli oluyor,biraz daha profesyonelce yapın bari..
sözcü gazetesinin ne olduğunu cümlebalem biliyor hükümetin akiti chp nin sözcüsü var.
Güzel günler göreceğiz Allahın izniyle... Artık insanlar uyandı kandıramazsınız...
AKP en yüksek olduğu dönemde bile 49.83 almış..Son referandumda evet hayırda büyükşehirlerin birçoğunu kaybetti,mühürsüz oylarla %51 aldı..Şimdi Hayatında hiç gitmediği BBP'ne MHP ile ittifak yapıyor,sebebi ise çok net AKP nin bireysel kendi oyu 36-40 bandında ve düşüşte,Mhpnin ise maks. 3-4 tahmini beklenti toplm %42-45 bandıdır..Zaten milletvekili seçiminde sandalye sayısı imkansız 300'ler..Merkez sağ seçmenin yıllardır beklediği hatta son 6 7 senedir insanların beklediği bir beklenti vardı alternatif yok diyorlardı,Şimdi İYİ PARTİ ve SAADET var,Seçimden sonra bir parti daha var, A.GÜL KURAR
yaw bu kadar işkembeden sallanırmı siz onu gidin klavye delikanlılarına söyleyin onlar sözcüyü bilir
derdine yan.. bu söylemle avun..yemez yemedi yemeyecek..... aç tavuk gibi bekleyin böle... ne yapsanız boşşşş göklerden gelen bir karar vardır
oyum temel beye durust ve yapıcı devlet adamı AKP YE oy yok
suyu ısındı, bu sefer tamam....
böyle saçma bir haber daha okumamıştım. şiir gibi ama ana fikri yanlış maalesef. hedefini şaşırmış ok gibi sözcü gazetesi yalanlarını sıralamaya deva metmiş. bu sözcünün dünyadan haberi yok.
yüzümüzü güneşe döndük iyi insanlar umutlarımız oldu...
KİMİN SEÇİLDİĞİ HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL AMA KİMİN SEÇİLMEDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ
@efekentliasivemavi Anlamlı bir cevap olmuş...
AKŞENER İLE MUHARREM İNCE TOPLAM %65 ALIR...İKİNCİ TURDA İKİSİ FİNALE KALIR
DOLAR MAZOT ENFLASYON ZAMLAR ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR 16 YILDIR ARTIK YETER KİMİ KANDIRIYORSUNUZ!
arkadaşlar, benim ''rahmetim gazabımı aşacaktır'' cümlesi kime ait?? Dünya üzerinde bu sözü iki yerde görürsünüz. Biri Hz. Allah Kur'an-ı Keriminde kendi için kullanır. Diğeri de mitingte sayın RTE kullanmıştır. Hiç bir fani ALLAH' a ait olan, yalnızca onun sıfatı olan cümleyi kullanamaz. Kullanırsa ŞİRK olur. Anlamıyor musunuz? Allah' tan korkmuyor musunuz? Yakışıyor mu? Adam ağzı dolu dolu Benim rahmetimm gazabımı aşacaktıııırrr diye bas bas bağırdı, duymuyor musunuz? Gözünüz kör, kulağınız sağır, kalbiniz mühürlü mü?? https://www.youtube.com/watch?v=Tr5hnF0lJrY
24 Haziran'da sandık konuşur...
BU DEFA EKMELEDDİN YOK AKŞENER VAR MUHARREM İNCE VAR
Bayada birisi söylemiş kesin doğrudur tarafsızdır inandık tamam
chp hdp saadet iyi parti eşittir sıfır hatta eksi olduğu için maalesef bu seferde oyumuz akpartiye chp kafayı değiştirip adam gibi siyaset yapsaydı ben ve benim gibi düşünenler mecburiyetten oy vermezlerdi ama maalesef bu ülke ayyaş berduş fetöcü vede dinci görünümlü ingiliz uşaklarına teslim edilemez en azından iyi kötü bu adamlar işi götürdüler bugüne kadar
Yıllardır AKP ye oy verdim ama artık sıktı ülkeye 16 yıldır betondan başka bir şey dikmedi bu kadar beton dökeceğine üretime ağırlık vermeliydi üreten değil tüketen toplum olduk ekonomi olarak bittik okey dönüyoruz gelecekten ümidim kalmadı herşeyi tek adam yapmaya çalışıyor hiç kimse yukarıdan icazet almadan kendi başına bir şey yapamıyor değişim şart oldu artık.
KAÇ SENEDIR AYNI DOKTOR AYNI İLAÇLAR AYNI TEDAVİ AMA SONUÇ YARA İYİLESMİYOR DOKTURU DEĞIŞTİRMEK GEREKİR EN MANTIKLISI !!!!!
İNŞALLAH iktidardan düşer !!!!!
çaresiz çırpınışlar bunlar.her devrin bir sonu vardır.hz.recepde sona geldi.
ÜLKE,EKONOMİ KİMİN UMRUNDA,İYİ OLSA KÖTÜ OLSA DA FARKETMEZ,TEK DERDİNİZ ERDOĞAN...AKIL KİRALIK OLUNCA NEYLESİN BEYİN...
ne olsun bekliodunuzki,tabiykide şaşırmadık bu duruma.anca kabile reisi olur
RTE BAŞAKAN OLACAK ANKETMİŞ PÜEHHHH
sözcü de olmasa bu ezikleri (ezik-siniz işte) kim sevindirecek
Sözcü gazetesi anketlerini kendi çalışanları veya gazete aboneleri ile yapmıştır. Burdan RTE erdoğanın oy alması imkansız. Önçeki secimde biz HDP yi destekliyoruz diyorlardı.
millet TAMAM diyecek SIKILDIK diyecek
TAMAM.
EKONOMİ İYİ DEĞİL, ADALET YOK VE EĞİTİM DİPTE beyin var düşünmek için kullanmakta bedava
medyanın %95 ni vede devletin sonsuz imkanlarını kullanmasına rağmen anlaşılan kaybetme telaşı aldı bu sultanı
dünya lideri ........................................................................................
dikkat etmek lazım genede tarikat ve cemaatlar tehlikelidir,fetö gtittiyse onun öğrencileri şuan akpde , ayrıca menzilciler sümbülcüler arkasında dini kullanan soytarılar tehlikeli
Amerikalılar aradı ya! Muharrem İNCE daha da yükselir(!). Bağımsız TC DEVLETİne CB mi seçiyoruz AMERİKA'ya uydu olacak bir MANDACI mı seçiyoruz?
Dolar euro uçmuş uçmaya devam ediyor, herşey ithal, akaryakıt haftada bir zam yiyor, tarım hayvancılık yerlerde samanı dahi ithal ediyoruz..kim geliyorsa gelsin bunlara çözüm bulsun..milletin derdi ekonomi..
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