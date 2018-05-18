'24 Haziran seçim anketlerinde Erdoğan düşüşte'

Doğru'nun 'Kendi zıddını yaratan ağlamaz' başlıklı köşe yazısı şöyle:

"Yine seçim öncesi bir gündü. Yıl 2015'di. Bu günleri hazırlayan günlerden biri işte o gündü. Ekonomiden sorumlu Bakan Ali Babacan ile o dönem Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'yı saat 16.45'de Saray'a ayağına çağırdı ama görüşme saat 18.00'de gerçekleşti.

Beklediler.

Cumhurbaşkanı gelmedi. Ali Babacan ile Erdem Başçı'ya; “ne söyleyecekseniz danışmanım Yiğit Bulut'a anlatın” haberi geldi.

Ali Babacan isyan etti. Saray'ı terk etmek istedi. Bu kez; “çıkmasına izin vermeyin” emri geldi ve tam 2 saat 15 dakika beklettikten sonra toplantı yapıldı ve “tatlıya bağladık” açıklaması yapıldı.

Her adımı planlı. Bilinçli, hesaplıydı.

“Tek Adam Yönetimi” hazırlandı adını şimdi “Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Sistemi” koymuşlar, oy istiyorlar. Seçimlere 38 gün kala yine bu kez yeni Merkez Bankası Başkanı'nı parti binasına ayağına çağırdı.

Yine seçim öncesi bir gündü.

Cumhurbaşkanı söylemiş, Başbakan da onun söylediklerini; virgülünü, noktasını şaşırmadan seçim bildirgesi diye yazmıştı. Öyle de kalabilirdi. Ona oy verecekler de seçim bildirgesini Binali Başbakan yazmış diye düşünürdü.