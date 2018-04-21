'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu'nun 'Acil seçim kararı neden alındı?' başlıklı köşe yazısında 24 Haziran seçim kararını değerlendirdi.

Muratoğlu'nun dikkat çeken yazısı şöyle

"Niye acil erken seçim? Ekonomi dayanamıyor güzel kardeşim! Acil seçim ekonomiye merhem olur mu? Yapmayın gözünüzü seveyim... Ne değişecek? Taze kan, genç yetenek Erdoğan geldi diye yurt dışından yeni para mı gelecek? Yoksa bir mucize mi gerçekleşecek?.

Anketler ortada... Türkiye ekonomisi nasıl diye sorduğumuzda yüzde 65'i kötü diyor. Yüzde 15'i cevap vermeye çekiniyor. Yüzde 20 şuursuz da iyi gittiğini söylüyor. Bu anketi AKP Genel Merkezi'nin çıkışında yapsan yine bulamazsın yüzde 20 iyi diyeni!.

İyi dedikleri, beş gündür akaryakıta zam gelmedi. Neredeyse son 120 saattir aynı fiyattan pompalıyorlar benzini...; Başka? Kendilerinden değil gözlemlerinden. Neymiş, AVM'ler tıka basa doluymuş! AVM dediğin ülkenin en ucuz eğlence yeri. Gir, dolaş, çık beş kuruş para harcamazsın. Dünyanın gelişmiş şehirlerinde arasan AVM bulamazsın..