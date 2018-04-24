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24 Haziran seçim sonuçları hakkında çok çarpıcı ifadeler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 08:35 | Son Güncelleme

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, canlı yayında ağlayarak, "İçim yanıyor benim, Türkiye gidiyor" dedi. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle erken seçim kararı alındığını söyleyen Okuyan, hükümetin ekonomik krizden çıkmak için taslak hazırlattığını söyledi. Okuyan, "Türkiye gidiyor. AK Partili ve MHP'li milletvekilleri uymayın yukarıdakilere, ne olacak bakan, milletvekili olmasan ne olur lan, memleket gidiyor be" dedi

KRT'de Çağlar Cilara'nın programına konuk olan Yaşar Okuyan, canlı yayında çok konuşulacak sözler söyledi.

Yaşar Okuyan'a göre hükümet, emekli maaşlarından yüzde 10-20 arasında kesinti yapacak, memur maaşları yüzde 10 aşağı çekilecek ve varlık vergisi çıkaracak. Bütün bunlar, Türkiye'nin borçlarının ödenmesi için alınması planlanan tedbirler.

Okuyan programda şu çarpıcı bilgileri paylaştı:

"YEDİLER BİTİRDİLER DEVLETİ, TEPEDEN TIRNAĞA YOLSUZLUK VAR"

"Türk kamuoyu bunu ilk defa buradan duyuyor. Üzülerek söylüyorum. İki ay sonra göreceğiz. Emekli maaşlarında yüzde 10-20 arası kesinti yapacaklar. Hazırlanan taslakları, tedbirleri söylüyorum. Memur maaşlarından yüzde 10 aşağı indirecekler. İşte Yaşar Okuyan söylüyor buradan. Varlık vergisini getirecekler. Varlık vergisine şahit olduk daha önce, ikinci dünya harbi sırasında. Şimdi ne harbi var. Yeme içme, hırsızlık harbi var. Yediler bitirdiler devleti. Tepeden tırnağa yolsuzluk, yolsuzluk yolsuzluk. Hırsızlık var, yolsuzkluk var, israf var. Benzin 1 sene sonra 12 lira olacak. Yazın bunları bir tarafa. İçim yanıyor benim, Türkiye gidiyor."

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24 haziran seçim sonuçları Yaşar Okuyan

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Okuyucu Yorumları 47 yorum
RESMEN SIYIRMIŞ..CONTA YAKMIŞ..
@pukay42 Bu ülke çökmeye yakın olduğunda , ülke yangın yerine iyice döndüğünde seni bulmak lazım.
noktası virgülüne kadar doğruuuu !!!
Ulan yaşar hayatın yalan. Yazıklar olsun senin gibi onun bunun çığırtkanlığını yapan mahlukatlara. Ah ulan yaşar ..
@serkan_1981_ijpmo Hadi oradan. Sana yazıklar olsun.
madv Sen trölmüsün? Herkese cevap yetiştiriyorsun...????
BİTMİŞ ÜLKENİN TARTIŞMASI OLMAZ. UĞURLAR OLSUN .
adam bunamış, kendi zamanında yaptıklarını anlatıyor sanırım...
@tturgut_2016 olm siz tamamen afyon etkisi altındasınız. Gözünüz görmüyor hiç bir şeyi.
ama yol yapıyorlar diyedüşünen zirzoplar dolar buraya birazdan
Çarkçı yaşar ne muhteşemmişde haberimiz yokmuş..Gün bulduğunu harcar bulamazsa harcayamaz yaşar bey..
yav bunu diyende hani Bulgaristanda Kumar oynarken yakalanan Başbakanın sağ kolu bakanı o zaman neden istifa etmedin ülke gidiyordu elden ayıp be bunları çıkarıp konuşturmayın samimiyetsiz herifler
Göğsüm daralıyor yüreğim kanıyor olmasaydı sonumuz böyle:)
Ne içiyon sen abi?
anırmaya erken başlamış
La ömrümde bu kadar gevşek bir adam görmedim kendi zamanını anlatıyor gevşek
@edipvar söylenenlerin doğruluğuna bakılır, kimin söylediğine değil! Mevlana'nın "lafa bakarım laf mı diye. Bir de söyleyene bakarım adam mı diye?'ܝ[q'?[?Hq'?qg?\?X?[\?ZO?Y[q,H?]?g?Z?^YH?p??Y1,[?[XHX?\?H???[YZ?\?[?H0??[H^YX?[\?Z\?[??Y[H?'ܝH???[[Z^[܈]O
bakan olmuş ama cahil kalmış siz odeyemiyordunuz memur maaşlarını
ülke bitmiş tabiki. benzin 6 TL. Euro 5 dolar 4. profesör olmaya gerek yok, üretimin olmadığı bir ülke zaten ekonomik anlamda mahkumdur.
bu ne yırtınıyor, seni de gördü bu millet
şimdi bide bunun dönemini bi hatırlayın
Bıraktıkları yerde otlayan koyunlara duyurulur.
memlekette 17 tane banka içi boşaltılırken hükümetin kıyısında köşesinde hatta merkezinde oturuyodun sayın yaşar..Memur maaşları için yunandan para istendiği günleri hatırlamıyon Alah acil şifalar versin sana..kimbilir belkide tekerine sıkışan çomağı çıkartamadığındandır bu serzeniş.
Hadi oradan sende be sizi de gördük herkesi kendiniz gibi zannediyorsunuz.
TÜRKİYEDE FİNANS ŞİRKETLERİNİ BANKALARI VE DEV ŞİRKETLERİ ÇOK İYİ BİLİYORUM. ONLARDA BENİ BİLİYOR, EKENOMİ KİMİN ELİNDE BİLİNİYOR. BRYLER, FİNANS OTENAZİ BEKLEYEN HASTANIN DURUMU GİBİ ŞU AN. FİŞİ ÇEKTİLERMİ HERŞEY SIFIR OLUR ANINDA.SAYIN OKUYAN AĞLAMAKTA HAKLI ÜLKEYİ GÖRÜNMEYEN NOKTADAN GÖRÜYOR ŞU AN. SON SÖZ KARDEŞİM TÜRKİYE BU KADAR LÜKSÜ KALDIRACAK GÜCE SAHİP DEĞİL ASLA............VAKİT GEÇ OLMADAN 81 MİLYON UYANDIRILMALI.HIRSIZLARDAN HESAP SORULMALI GEÇ OLMADAN.
mhp ye her turlu hakaret edildi yuttu. bu adamlar bu kadar sözü yedikten yuttuktan sonra ,menfaatleri için herşeyi yaparlar. .azcık gururu olan mhp den istifa ederler.
YALANCI MEDYA TÜRKİYE'Yİ UYUTMAYA DEVAM EDİYOR, HERŞEYİ GÜLLÜK GÜLİSTANLIK GÖSTERİYOR. AMA SEÇİMLERDEN SONRA BİZİ NASIL BİR TÜRKİYE BEKLİYOR BUNU HEPİMİZ YAŞAYACAĞIZ. ÇÜNKÜ SAVURGANLIĞIN HAD SAFHADA OLDUĞU BİR ÜLKEDE, EKONOMİNİN İYİYE GİTTİĞİNDEN BAHSETMEK AHMAKLIK OLUR.
bi öl artık la
akp nin zenginleri bunların umrundamı türkiyenin batması varsa yoksa reis sarayda bizler rahatta mantığı ile hayatlarını sürdürmek..
YAŞAR OKUYAN BAŞTAN SONA HAKLI
Uyuşmuş beyinleri uyandırmak lazım.Cikamadilar yoğun bakımdan
Bu insanın söylediklerini ihbar kabul etmeyenlerde vebal altında ve suç ortağıdır. millet vekillerinin vekil olmadan önceki ve sonraki varlıkları incelensin ama kendilerinin değil akrabalarının varlıkları incelensin. Parmaklarını bırakıp patilerini hatta birbirlerini de yaladıklarını görecekler. Takım tutar gibi parti tutan fanatiklere de bu vatana , bayrağa , millete ve dinine dolaylı veya dolaysız ihanet eden herkese hakkım haram zehir zukkum olsun. Ahirette iki elim yakalarında olacaktır. Kimse ettiğinin karşılığını bulmadan can vermeyecek mizan dan kaçamayacaktır.
SAYIN HÜKÜMET CEVAP VERMEZ GERÇEKLER ACIDIR AMA MİLLET GÖZÜNÜ HALA AÇAMADIYSA EVET DOĞRU SADECE MAKAM ARAÇLARI TRAFİKTEN ÇEKİLSİN BENZİNE MAZOTA ZAM YAPMAYA GEREK YOK SAĞOLSUN MAKAM ARAÇLARI HARIL HARIL 24 SAAT VATAN MİLLET AİLE EŞ DOST AKRABAYI TAALLUKAT İÇİN ÇEREZ PARASI OLARAK KULLANILMAYA DEVAM EDİYOR ABDESTSİZ YERE BASMAYAN BESMELESİZ İMZA ATMAYAN YÖNETİCİLER SAĞOLSUNLAR BİZ EŞŞEĞİZ DAHA ÇOK SEMER VURAN OLUR BURAK GÖRMEZ'LER BİLO AĞALARIM ÇOK YAŞASIN ÇOK TA TIN DI YANİ SEN AÇ KALMIŞSIN FUHUŞ PATLAMIŞ UYUŞTURUCU ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR EĞİTİM YERLERDE SÜRÜNÜYOR ÇOK TA TIN KERVAN YOLA DEVAM
dışpolitika açısından durum ,daha da ciddî!
Dayı 5dak.önce Allah'ın bileceği iş deyil benim ölmem diyor,5dak.sonra imana gelip hepimiz Allah'ın huzuruna gidecez diyor. çığırtkanlık yapıp milleti gaza getirecek aklınca ama senin gibileride çok gördü bu millet.
sen nasıl bir adamsın ya ortada bişey yok seni izleyen zanneder sanki bu tedbirler alınmışda onları elestiriyorsun zannederler seni ancak bu tvler ciddiye alırda çıkartır,spiker bile söylediklerine inanmıyor
Halka anlatmak lazım herseyi büyük bir kriz geliyor
Meydanlara çıkın sizde o zaman kaç kişi izliyor ulusal kanalı halkı 9 yatıyo çoğu
Ekonomik kriz geliyor dediğimizde koyunlar burdan hakaret yağdırıyordu!!!!!!!!
Dolar 5 e gidiyor eouro 5 benzin 6 lira hergün herseye zam özellikle saklıyorum fişleri gröen ay aldığım ürün bu ay zamlı her ay böyle daha ne iyisinden bahsediyorsunuz siz ekonomi çökmüş insanlar işsiz
Anlamaz koyunlar
Bizde bir laf vardır ayının rüyası armut görmekmiş bunlar Türkiyeyi öyle görmek istiyorlar Bu bakan msüvettesi bize 5.sene geçirdi hala ne yüzle konuşuyor madem o kadar ülkeyi düşünüyor amerikan vekili olarak adaylığını koysun ÜLKE EMİN ELLERDE ENDİŞEYE MAHAL YOK
MİLLİYETÇİ HAREKETİ yıkamayan kripto yaşar seçimi AZRAİLİ olarak görmüş dola toplayan yerleşik tüsiat gibi.
Senin çalışma bakanı iken işçiye attığın kazıkları unutmadık. bunak herif
ma niye ğırrrdırrrr emekli memur dan kesinti yapacaklar vekiller den almasın zaten zengindirler
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