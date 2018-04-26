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24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 07:05 | Son Güncelleme

Kuantum Araştırma şirketinin Nisan ayı seçim araştırmasından da dikkat çekici sonuçlar çıktı.Şirketin her ay yaptırdığı araştırma sonuçlarından Nisan ayı raporunda yer alan bilgilere göre, ankete katılanlar, mevcut kurumlara güven düzeyinden, ekonomi, terör, işsizlik ve geleceğe bakışa kadar birçok soruya cevap verdi.

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Her ay düzenli olarak yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Erken seçim kararının ardından siyasi iktidara “güven düzeyinde” belirgin düşüş gözlendi. Ocak, Şubat, Mart ayında iktidara güven yüzde 50’inin üzerindeyken, Nisan ayında yüzde 48.5’e geriledi. Ekonomide gelecek beklentisi net biçimde “olumsuz”a dönmüş durumda.

Ankete göre seçmenin yüzde 9.1’i, 24 Haziran’da sandığa gitmeyeceğini belirtiyor. Cumhurbaşkanına güven başlığı altında yapılan anketlerde Ocak, Şubat, Mart aylarının ortalaması yüzde 56.5 pozitif tutum içindeyken, Nisan ayı araştırmasında bu oran yüzde 52.2’ye geriledi.

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24 Haziran seçimleri için yapılan ankette seçmenlerin yüzde 46’sı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, yüzde 15.8’i Meral Akşener’i, yüzde 10.4’ü Kemal Kılıçdaroğlu’nu, yüzde 9.5’i Selahattin Demirtaş’ı ve yüzde 5.3’ü de Abdullah Gül’ü destekleyeceğini belirtti.

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Ünlü anketçiden bomba seçim anketi açıklamasıÜnlü anketçiden bomba seçim anketi açıklaması
24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!
İnce'den olay 24 Haziran seçimi açıklamasıİnce'den olay 24 Haziran seçimi açıklaması
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
reisim günüllere tat kurmuş silinemez
aç tavuk kendini darı ambarında görürmüş.her seçim hezimetle sandığa gömülüyorsunuz hala anketle abidik gubudik işlerle uğraşıyonuz.başaramayacaksınız.İLLEDE AK PARTİ
kılıcdara hala oy veren cahape secmeni olması komik.
size olacak olanları söyliyimmi malum şahıs ilk turda alacağı oy %40-48 arası baktı olmıyacak bir iki yerde bi bomba patlatılacak halkda akp giderse iç savaş olcak korkusu yaşatılacak ve yine 2.turda işi götürcek.Dikkat edin her seçimde bunlar olmuştur...
seçim adil olmalı eşit olmalı yoksa bugünlerden bile kötü günler gelecek
sandığa gitmeyenin oyu akp ye yazılır.
HDP neredeyse %10 civari alacak buyuk ihtimal %10,2 filan olur.
EN SONUNCUSUNUN SONUNCUSU ANKETİ AÇIKLIYORUM .YÜZDE 29 ERDOĞAN YÜZDE 48 AKŞENER YÜZDE 24 CHP NİN ADAYI ..
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