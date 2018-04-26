24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Her ay düzenli olarak yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Erken seçim kararının ardından siyasi iktidara “güven düzeyinde” belirgin düşüş gözlendi. Ocak, Şubat, Mart ayında iktidara güven yüzde 50’inin üzerindeyken, Nisan ayında yüzde 48.5’e geriledi. Ekonomide gelecek beklentisi net biçimde “olumsuz”a dönmüş durumda.
Ankete göre seçmenin yüzde 9.1’i, 24 Haziran’da sandığa gitmeyeceğini belirtiyor. Cumhurbaşkanına güven başlığı altında yapılan anketlerde Ocak, Şubat, Mart aylarının ortalaması yüzde 56.5 pozitif tutum içindeyken, Nisan ayı araştırmasında bu oran yüzde 52.2’ye geriledi.
24 Haziran seçimleri için yapılan ankette seçmenlerin yüzde 46’sı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, yüzde 15.8’i Meral Akşener’i, yüzde 10.4’ü Kemal Kılıçdaroğlu’nu, yüzde 9.5’i Selahattin Demirtaş’ı ve yüzde 5.3’ü de Abdullah Gül’ü destekleyeceğini belirtti.
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