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24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 07:28 | Son Güncelleme

Mediar Araştırma Şirketi, 21-22 Nisan tarihlerinde 27 ilde bir anket yaparak erken seçim kararının, kamuoyunda nasıl değerlendirildiğini ortaya koydu. "Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz" sorusunda ankete katılanlardan %35.91'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, %10.21'i ise Meral Akşener'i seçti

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

Çıkan sonuca göre, erken seçim kararının; muhalefet partilerinde olduğu kadar seçmenler nezdinde de beklenmeyen bir gelişme olarak algılandığı gözlendi.

"Erken seçim kararı alınması sizce doğru mudur" sorusuna, ankete katılanlardan %52.64'ü "hayır" cevabını verdi. "Evet" oyu ise, %34.09 olarak kaldı...

"Erken seçim kararı alınmasının nedenleri sizce nelerdir" sorusuna, ankete katılanların, %42.05'i ekonominin durumu derken, %35.16'sı ise muhalefeti hazırlıksız yakalamak olarak görüş bildirdi.

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ERKEN SEÇİM KARARI OYUNUZU ETKİLER Mİ?

Ankette, "Erken seçim kararının alınması seçimde kullanacağınız oyu etkiler mi" sorusuna, vatandaşların %78.66'sı "Hayır, aynı partiye/adaya oy vereceğim" derken, %13.73'ü ise, "Evet, etkiler" şeklinde yanıt verdi.

CUMHURBAŞKANI OLARAK KİMİ GÖRMEK İSTERSİNİZ?

Ankette dikkat çeken konulardan biri de, "Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz" sorusu olurken, yanıtlardan %35.91'i Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, %10.21'i Meral Akşener'i, %5.01'i ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı olarak görmek istediğini ifade etti.

Ankete katılanlardan %24.20'i ise "aday yok/kararsız" olduğunu belirtti.

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HANGİ PARTİYE OY VERMEYİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ

Ankete katılanlara, 24 Haziran seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşündükleri de soruldu.

Vatandaşların, %41.96'sı AKP'yi işaret ederken, %20.69'u ise CHP'yi seçeceğini belirtti. İYİ Parti'ye oy atacağını ifade edenlerin oranı ise %16.46'da kaldı.

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