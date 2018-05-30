HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Pervin Buldan HDP'nin alacağı oy oranını son anket sonuçlarına göre açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 21:36 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, FOX TV'deki "Liderler FOX'ta" programında Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı. Pervin Buldan HDP'nin 24 Haziran'da alacakları oy oranına yönelik anket sonuçlarını değerlendirdi. Buldan HDP'nin oy oranına ilişkin, "Anketlerde yüzde 10 olarak gözüküyoruz. Dolayısıyla barajı geçip geçmeme konusunda yapacağımız kampanyalarla belli olacak" ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yüksek Seçim Kurulu ( YSK ), HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın FOX TV’ye katılım talebini reddetmesinin ardından HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile birlikte "Liderler FOX'ta" programının konuğu oldu. Pervin Buldan 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin alacağı oy oranına yönelik anket sonuçlarını değerlendirdi.

2018_secmen_kaydi_sorgulama_sayfasi_nerede_oy_kullanacagim_1525244117_7711

HDP'NİN OY ORANINI AÇIKLADI

Fatih Portakal'ın HDP'nin yüzde 10'luk baraja katılıp katılmayacağı sorusu karşısında Pervin Buldan, "Yüzde 10 seçim barajı bir kere anti demokratik bir sistem. Anketlerde yüzde 10 olarak gözüküyoruz. Ancak biz bunu bıçak sırtı olarak görüyoruz.

hdp seçim

"ŞU AN BIÇAK SIRTINDAYIZ"

Sayın Erdoğan'ın 'HDP'yi baraja gömün' talimatı var. Dolayısıyla biz şu an bıçak sırtındayız. Dolayısıyla barajı geçip geçmeme konusunda yapacağımız kampanyalarla belli olacak" dedi.


PARTNERÜnlü ismin aşk yogasıÜnlü ismin aşk yogası
İYİ Partili Durmuş Yılmaz Cumhurbaşkanı’nın masraflarını açıkladıİYİ Partili Durmuş Yılmaz Cumhurbaşkanı’nın masraflarını açıkladı
Aydın'da sağanak etkili oldu Aydın'da sağanak etkili oldu 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HDP Pervin Buldan Fox TV liderler foxta fatih portakal oy oranı 24 haziran 24 haziran seçim sonuçları oy tahmini Cumhurbaşkanlığı seçimi seçim sonucu Anket Sonuçları

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

Boykot işe yaradı, fiyatlar 50 TL birden düştü

İYİ Parti'den çok konuşulacak açıklama: HDP barajı geçerse...

İYİ Parti'den çok konuşulacak açıklama: HDP barajı geçerse...

Okuyucu Yorumları 6 yorum
HDP meclise giremezse onun 80 e yakın vekili AKP ye gidiyor uyanın ..340 küsür alacak olan AKP 240 vekile düşecekse ben oyumu nedne HDP ye vermeyeyimki?
HDP barajı öyle yada böyle aşacaktır ..uyanın türk halkı ..aksi halde 75-80 milletvekili haketmediği halde AKP ye gider
millete keleş doğrultmadan seçime giriyosunuz zor barajı aşarsınız nasisizler
o tankların önüne yatan vatan sevdalısı çanakkale kurtuluş savaşı sevdalıları%51 yeterde bizim istediğimiz chppkklilar harici renkli bir çoğunluk bu vatana degmezmi .Bu vatan yoksa yokuz.vatanimiz bu günlere kolay gelmedi renlerimizle biz bütünüz VATANIMIZI çok seviyoruz.
2013'te uygulanan "terör ile ılımlı mücadele", "Kürt sorununa siyasi çözüm" gibi romantizm kokan yöntemlerle gelinen nokta bellidir. HDP, 2013'te kendisine sunulan imkanları "Başkan A*o'nun heykelini dikeceğiz" diyerek nasıl kullanacağını belirlemiştir. -Her ne kadar karşı çıksam da- çözüm süreci, HDP taraftarlarına sunulmuş bir fırsattı, bunu bir gerçeklik olarak ele almalıdır, ancak süreç istismar edilmiştir. Türk milleti artık gözünü açmıştır. HDP'te oy verenlerin yarıdan fazlası beyaz Türklerdir, Kürt kardeşlerimiz neyin ne olduğunu bilmektedir, manipülasyonlara fırsat vermemektedir.
YİNE BÖYLE BİR SEÇİM ARİFESİYDİ!!!ORTALIKTA ŞİMŞEKLER ÇAKIYORDU VE REİS ÇOK SERT ÇIKTI: "OSLO GÖRÜŞMELERİNİ" ISPATLAMAYAN NAMERTTİR!" ZAMAN GEÇTİ VE ISPATLANDI ÇOK ŞÜKÜR VE NAMERT OLUNMADIĞI KANITLANMIŞ OLDU!!! PEKİ ŞİMDİ DE ISPATLANIRSA NE OLACAK ACABA? ..
Diğer Haberler
İYİ Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı

İYİ Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı

Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango 30 Mayıs 2018 Şans Topu sonuçları öğren

Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango 30 Mayıs 2018 Şans Topu sonuçları öğren

İYİ Partili Durmuş Yılmaz Cumhurbaşkanı’nın masraflarını açıkladı

İYİ Partili Durmuş Yılmaz Cumhurbaşkanı’nın masraflarını açıkladı

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor!

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor!

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'ın sözlerine sert tepki: Ben bu mesleği bırakırım

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'ın sözlerine sert tepki: Ben bu mesleği bırakırım

Parlamenter sistemin son MGK'sından flaş açıklamalar

Parlamenter sistemin son MGK'sından flaş açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.