Pervin Buldan HDP'nin alacağı oy oranını son anket sonuçlarına göre açıkladı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yüksek Seçim Kurulu ( YSK ), HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın FOX TV’ye katılım talebini reddetmesinin ardından HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile birlikte "Liderler FOX'ta" programının konuğu oldu. Pervin Buldan 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin alacağı oy oranına yönelik anket sonuçlarını değerlendirdi.
Fatih Portakal'ın HDP'nin yüzde 10'luk baraja katılıp katılmayacağı sorusu karşısında Pervin Buldan, "Yüzde 10 seçim barajı bir kere anti demokratik bir sistem. Anketlerde yüzde 10 olarak gözüküyoruz. Ancak biz bunu bıçak sırtı olarak görüyoruz.
Sayın Erdoğan'ın 'HDP'yi baraja gömün' talimatı var. Dolayısıyla biz şu an bıçak sırtındayız. Dolayısıyla barajı geçip geçmeme konusunda yapacağımız kampanyalarla belli olacak" dedi.
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