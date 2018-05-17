24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili son anket!

Remres Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık şirketi “Erken Seçime Doğru” başlıklı mayıs ayı anketini açıkladı. ‘Cumhur İttifakı' ve ‘Millet İttifakı' arasındaki farkın azaldığı görüldüğü ankette HDP'nin barajı geçtiği görülüyor. 6-9 Mayıs tarihleri arasında 28 ilde 3653 kişi ile yapılan anket sonuçlarına göre, MHP'ye ise kötü haber var.

ÇARPICI DETAY

MHP'nin kan kaybetmeye devam ettiği gözlemlenen ankette, CHP'nin Muharrem İnce ismini açıklaması ile durum “durağan”dan “pozitif”e doğru evrilmiş durumda. HDP de kemik oylarını koruma konusunda en kararlı seçmen grubuna sahip görünüyor. Bu pazar seçim olsa kararsızlar dağıtıldıktan sonra sonuçlar şöyle oluyor: Recep Tayyip Erdoğan: %42.1, Muharrem İnce: %24.1, Meral Akşener: %17.1, Selahattin Demirtaş: %12.6, Temel Karamollaoğlu: %3.9, Doğu Perinçek: %0.2. Seçmenlere “Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Erdoğan ile İnce kalırsa tercihiniz ne olur?” diye de soruldu.

Yanıtlar şöyle: Erdoğan: %41.8, İnce: %41.3, Kararsızlar: %10.2, Oy yok: %6.7.

Ankete göre HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'a ilk turda oy veren seçmenler, Demirtaş ikinci tura kalamadığı için Muharrem İnce'ye yöneliyor.





