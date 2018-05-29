24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek proğramına konuk oldu. Ünal ilk turda Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin alacağı oy oranını, ellerindeki son anket sonuçlarına dayanarak verdi.

Mahir Ünal'ın konuşmasından satır başları:

AK PARTİ NEDEN REKLAM AJANSINI DEĞİŞTİRDİ?

Fatih Altaylı'nın AK Parti'nin yeni seçim kampayasında neden 16 yıldır birlikte çalıştıkları ARTER yerine farklı bir reklam ajansı tercih ettiklerini sorması üzerine Mahir Ünal şu cevabı verdi:

“Erol Bey (Şehit Erol Olçok) benim çok sevdiğim ağabeyim dediğim, şehadeti ile de bizi de derin yasa boğan birisidir. Bununla bir ilgisi yok. Biz 2 yıldır çalışmalarımızı Arter’le yaptık. Arter’le ilişki kurumsal bir ilişki olmadı zaten. Bir yol arkadaşlığıydı bu birliktelik. Arter bir sunum yaptı, yine farklı bir ajans da sunum yaptı. Tayyip Bey de ‘Vakit Türkiye Vakti’ konseptini beğendi. O nedenle farklı bir ajansla devam edildi. Yoksa Erol Bey ve hatırasına karşı bir durum söz konusu değil"

MAHİR ÜNAL 24 HAZİRAN SEÇİMİ'NDE BEKLEDİKLERİ OY ORANINI AÇIKLADI

Fatih Altay'lı'nın "İlk turda Sayın Erdoğan ve diğer adaylar kaç oy alır?" sorusu karşısında Mahir Ünal şu sözleri söyledi: