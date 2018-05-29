24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek proğramına konuk oldu. Ünal ilk turda Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin alacağı oy oranını, ellerindeki son anket sonuçlarına dayanarak verdi.
Mahir Ünal'ın konuşmasından satır başları:
Fatih Altaylı'nın AK Parti'nin yeni seçim kampayasında neden 16 yıldır birlikte çalıştıkları ARTER yerine farklı bir reklam ajansı tercih ettiklerini sorması üzerine Mahir Ünal şu cevabı verdi:
“Erol Bey (Şehit Erol Olçok) benim çok sevdiğim ağabeyim dediğim, şehadeti ile de bizi de derin yasa boğan birisidir. Bununla bir ilgisi yok. Biz 2 yıldır çalışmalarımızı Arter’le yaptık. Arter’le ilişki kurumsal bir ilişki olmadı zaten. Bir yol arkadaşlığıydı bu birliktelik. Arter bir sunum yaptı, yine farklı bir ajans da sunum yaptı. Tayyip Bey de ‘Vakit Türkiye Vakti’ konseptini beğendi. O nedenle farklı bir ajansla devam edildi. Yoksa Erol Bey ve hatırasına karşı bir durum söz konusu değil"
Fatih Altay'lı'nın "İlk turda Sayın Erdoğan ve diğer adaylar kaç oy alır?" sorusu karşısında Mahir Ünal şu sözleri söyledi:
"Şimdi ben tahmin açıkladığım zaman şöyle bir şey oluyor. Tahmini açıkladğımız zaman 'flaş flaş şöyle bir rakam söyledi!' diye başlık atıyorlar. Ben size yazılı olarak vericem. Ben zaten anket sonuçlarını, Recep Tayyip Erdoğan’ın alacağı oy oranını açıkladım. Şu anda Cumhurbaşkanımızınki yüzde 54 gözüküyor, AK Parti meclis seçimlerinde de 46-47 olarak görülüyor."
Mahir Ünal'ın 'Ben size yazılı olarak vereceğim' cevabı karşısında Fatih Altaylı da, "O zaman ben de tüm adayların tahminlerini seçimden sonra canlı yayında açıklayacağım" ifadelerini kullandı.
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