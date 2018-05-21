24 Haziran seçim sürprizi Kandil operasyonu mu?

24 Haziran seçimleri için geri sayım sürüyor. Partiler ve cumhurbaşkanı adayları yavaş yavaş sahaya inerken, seçim ittifaklarının liste pazarlıkları ve kurdaki yükselişle birlikte dış meseleler geri plana atıldı. Son günlerde Irak'ta yaşanan gelişmelere dikkat çeken Sözcü Gazetesi yazarı Zeynep Gürcanlı, geçen hafta yapılan seçimlerin ülke ve bölgenin kaderi için kritik bir süreci başlattığını belirtti.
KANDİL'E 20 KİLOMTRE KALDI
Irak'ta seçimlerden bağımsız başka bir sürecin de yaşandığını belirten Gürcanlı, TSK'nın mart ayından bu yana bölgede gerçekleştirdiği operasyona dikkat çekti.
"Türk basınında kendisine pek yer bulmayan operasyona, dünya basını daha şimdiden “Dicle Kalkanı” adını koymuş durumda." ifadelerini kullanan Gürcanlı, TSK'nın terör örgütü PKK'nın ana karargahı olan Kandil'e 20 kilometre uzaklıkta olan Sidakan'a kadar ilerlediğini yazdı.
ERKEN SEÇİM KARARINDA KANDİL OPERASYONU MU ETKİLİ OLDU?
İsrail ve Irak'ta yaşananların altını çizen Gürcanlı operasyon için seçilen zamanlamanın oldukça önemli olduğunu belirterek "Acaba AKP ve MHP cephesinin, 2019'daki seçimleri erkene alma kararının ardında, TSK'nın Kuzey Irak'ta sessiz sedasız ve başarıyla yürüttüğü bu operasyon da etkili oldu mu? Acaba Türkiye'deki seçimlerden hemen önce Kandil'de Türk Bayrağı'nın dalgalandığı bir fotoğraf görmemiz mümkün olur mu?" ifadelerini kullandı.
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