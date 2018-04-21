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24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 12:06 | Son Güncelleme

Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi, 24 Haziran seçimlerinde birlikte hareket etme kararı aldı.

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, 24 Haziran seçimleri için bir araya geldi. Adalet Partisi'nin Öveçler'deki Genel Merkez binasında toplantı yapan 3 isim, seçimde birlikte hareket etme kararı aldı.

ittif

Partilerin, kime oy vereceklerini yakın bir zamanda açıklayacakları öğrenildi.

İHA

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Adalet Partisi Doğru Yol Partisi Anavatan Partisi erken seçim 24 haziran seçimi

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
bu partiler tarih oldu ittifak kursalar ne olur
@mehmet_yakartepe_1982 herhalde amaç belli bir oy oranı yakalayıp bütçeden para koparabilmek
Bırakın oy bölmeyi, destekleyin İYİ PARTİYİ.
Bu partiler %1 i geçemeyeceklerini çok iyi biliyor asıl amacları en büyükten pay koparmak oyları dagıtmak bu.
Bırakın oy bölmeyi, destekleyin İYİ PARTİYİ
Üçünüzün ittifakı bir işe yaramaz.İyi Parti ile Saadet olmaz ise boşsunuz demektir.
toplam oy %0,03 güzel bir daha bulsunlar bu şekilde fazla ilerleyemezler :)
bunlar kim ki böyle parti kaldımı ki
noldu şimdi birleşip iktidar mı olacak bunlar
Valla aralarına birde hanım alsınlar konken partisi kursunlar.Daha İYİ olur.
gencligimin en güzel partileri
Toplasan %1etmiyor..kılavuzlarıda Kılıçtaroğlu olduğu için onuda alamıyacaklar..bu partilerin geçmişte bir ağırlığı var yeri geldi hepsine oy verdik.sırf Erdağan a karşı olalım diye sizi Kılıçtaroğlu nun peşine takılmaktan partilerinizi bu durumlara düşürmekten utanmıyormusunuz?
bu partiler daha duruyormu şimdiye kadar nerdelerdi ülkenin menfati için burdayız diyorlar ama kaç senedir ortada yoklar şimdimi akıllarına geldi ülke heyyyyy anam hey ne ülkesi bunları tek düşüncesi pastadan pay almak yoksa türk halkkı kimin umrunda seçimde ortaya çıkıp sonra ortadan kaybolan türler bunlar :)))
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