24 Haziran seçimi ilklere sahne olacak

FERDİ TÜRKTEN - Türkiye, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gidecek. Seçim, geçen yıl yapılan anayasa değişiklikleri ve buna ilişkin uyum yasaları çerçevesinde pek çok yeniliğe sahne olacak.

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran'daki seçimlerde uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kurul, geçen yıl halk oylamasıyla yapılan anayasa değişiklikleri ve buna ilişkin uyum yasaları çerçevesinde genelgeler hazırlayarak yeni uygulamalara ilişkin detayları belirleyecek.

Daha önce ilk kez 10 Ağustos 2014'te cumhurbaşkanı halk tarafından seçilirken, 24 Haziran'da seçmenler ilk kez cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için aynı gün sandığa gidecek.

Vatandaşlar, bu seçimde 550 yerine 600 milletvekili için oy kullanacak. Bazı illerin çıkaracağı milletvekili sayıları da bu kapsamda değişirken, Ankara ilk kez 3 seçim bölgesine ayrılacak.

Cumhurbaşkanlığına aday gösterme usulü de bu seçimde farklılık gösterecek. Daha önce en az 20 milletvekili ya da son seçimde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde 10'u geçen siyasi partilerce ortak cumhurbaşkanı adayı gösterilebilirken, bu seçimde TBMM'de grubu bulunan ya da son seçimde yüzde 5 oy alan siyasi partiler ya da 100 bin vatandaş, bulundukları ilçe seçim kuruluna imza vererek aday teklifinde bulunabilecek.