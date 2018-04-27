24 Haziran seçimi öncesi son dakika istifa haberi!

AK Parti, CHP, MHP ve HDP'den hangi isimler 24 Haziran seçimleri için istifa etti. 24 Haziran seçimleriyle ilgili son dakika haberler ve güncel bilgiler haberimizde.

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AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan partisinden milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı. 23 ve 24'üncü dönem AK Parti Adıyaman milletvekili olarak görev yapan, daha sonra AK Parti Yerel Yönetimler ve Güneydoğu Anadolu sorumlusu olan Mehmet Erdoğan, partisinin Adıyaman İl Başkanlığına getirildi. Erdoğan, 27'nci dönem milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde aday adayı olmak için görevinden istifa etti. AK Parti İl Başkanı Yurdunuseven, partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran'daki seçimde milletin yeni bir sistemle tanışacağını söyledi. Bundan dolayı seçimin önemli olduğunu ifade eden Yurdunuseven, "AK Parti kadroları olarak bizler güvenin kıymetini biliyor ve göstereceğimiz en küçük bir zafiyetin sadece partimiz değil, ülkemiz ve bölgemizin geleceği açısından telafisi zor yaralar açacağının bilincindeyiz. Yaptığım istişareler sonucunda 24 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimlerinde partimden aday adayı olmak üzere il başkanlığı ve il yönetim kurulu üyeliğimden istifa ediyorum. Yaptığımız tüm görevlerde bana desteğini esirgemeyen başta Genel Başkan ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na ve tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.