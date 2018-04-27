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24 Haziran seçimi öncesi son dakika istifa haberi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 06:58 | Son Güncelleme

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere 2 aydan az bir zaman kala, partilerin belediye başkanları, il başkanları ve üyelerinden istifa haberleri geliyor.

24 Haziran seçimi öncesi son dakika istifa haberi!

AK Parti, CHP, MHP ve HDP'den hangi isimler 24 Haziran seçimleri için istifa etti. 24 Haziran seçimleriyle ilgili son dakika haberler ve güncel bilgiler haberimizde.

AK PARTİ

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan partisinden milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı. 23 ve 24'üncü dönem AK Parti Adıyaman milletvekili olarak görev yapan, daha sonra AK Parti Yerel Yönetimler ve Güneydoğu Anadolu sorumlusu olan Mehmet Erdoğan, partisinin Adıyaman İl Başkanlığına getirildi. Erdoğan, 27'nci dönem milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde aday adayı olmak için görevinden istifa etti. AK Parti İl Başkanı Yurdunuseven, partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran'daki seçimde milletin yeni bir sistemle tanışacağını söyledi. Bundan dolayı seçimin önemli olduğunu ifade eden Yurdunuseven, "AK Parti kadroları olarak bizler güvenin kıymetini biliyor ve göstereceğimiz en küçük bir zafiyetin sadece partimiz değil, ülkemiz ve bölgemizin geleceği açısından telafisi zor yaralar açacağının bilincindeyiz. Yaptığım istişareler sonucunda 24 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimlerinde partimden aday adayı olmak üzere il başkanlığı ve il yönetim kurulu üyeliğimden istifa ediyorum. Yaptığımız tüm görevlerde bana desteğini esirgemeyen başta Genel Başkan ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na ve tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

CHP

CHP Milas İlçe Başkanı Suat Özcan, 24 Haziran 2018’de yapılacak olan genel seçimlerde CHP’den milletvekili aday adayı olacağını açıkladı. CHP Milas İlçe Başkanlığı binasında yaptığı açıklamada, Başkan Özcan milletvekili aday adayı olduğu için CHP Milas İlçe Başkanlığından istifa ettiğini kaydetti. CHP Milas İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirilen toplantıya; Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, CHP Milas İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer katıldı. Başkan Özcan, milletvekili aday adaylığı için yaptığı açıklamada özgeçmişinden bahsetti. Özcan, 24 Haziran’daki genel seçimlerde Muğla’dan CHP milletvekili aday adayı olmaya karar verdiğini söyledi. Milletvekili aday adayı açıklaması sonrasında ise Başkan Özcan, yürüttüğü CHP Milas İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde İl Başkanı Erhan Adem, görevinden istifa etti. 24 Haziran Genel seçimlerinde Milletvekili Aday adayı olmak için istifa eden Adem, CHP Genel Merkezine istifasını sundu. İstifa eden Adem’in yerine Gülsüm Tunçkanat’ın vekalet edeceği, Cuma günü ise yönetim içerisinden yeni başkanın seçileceği öğrenildi.

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