24 Haziran seçiminde ilkler yaşanacak!

Erken seçim için 24 Haziran tarihi açıklandı. Sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden erken seçim kararı çıkarılması var.
Başbakan Binali Yıldırım'ın imzaladığı, erken seçim teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklif, Cuma günü Anayasa Komisyonu'nda ele alınacak. Hafta sonu ise Genel Kurul gündemine gelecek.
Genel Kurul'da, erken seçim kararının çıkması için, oylamaya katılan milletvekillerinin yarısından bir fazlasının oyu gerekiyor. Ardından da Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklayacak.
24 Haziran'da seçmen hem milletvekilliği hem de cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanacak. Ilk turda cumhurbaşkanı adaylarından hiç biri yüzde 50 artı 1 oy alamazsa, 8 Temmuz Pazar günü ikinci tur oylama yapılacak. Bu oylamaya ilk turda en çok oy alan iki aday katılabilecek. En yüksek oyu alan isim Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı seçilecek.
Türkiye 16 Nisan referandumunun ardından ikinci kez olağanüstü hal uygulaması altında sandık başına gidecek. Bu seçimde ilk kez partiler yasal olarak ittifak yapabilecek. AK Parti ve MHP seçime "Cumhur İttifakı" adı altında girecek.
Siyasi partiler seçim takvimi açıklanmasından itibaren 7 gün içinde 'ittifak protokolleri'ni yüksek seçim kuruluna iletecekler.
24 Haziran'a kadar cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin uyum yasalarının Meclis'ten geçirilmesi gerekiyor.
Anayasadaki seçimlere bir yıl kala seçim mevzuatında yapılacak değişiklikler uygulanmaz ibaresi, 16 Nisan referandumunda değiştirilmişti. Yapılan düzenleme seçime bir yıl kala yapılan değişikliklerin ilk genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uygulanmasına imkan veriyor.
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