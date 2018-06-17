HABER

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 22:49 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Şırnak milletvekili adayı Zeki Begiş, partisinin teröre destek verdiğini gerekçe göstererek, milletvekili adaylığından çekildi.

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Begiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun izlediği politikaları yanlış bulduğunu söyledi.

Bu nedenle partisinden ayrılma kararı aldığını vurgulayan Begiş, şunları kaydetti:

"BU SÜREÇTEN SONRA CUMHURBAŞKANININ YANINDA YER ALACAĞIM"

"Son zamanlarda partimin teröre verdiği destekten dolayı rahatsızlığımı ifade etmek istiyorum. İlçe başkanlığı görevimden ve milletvekilli adaylığından istifa ediyorum. Bu süreçten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alacağım."

  1. sıra milletvekili adayı Begiş, 8 yıldır Saadet Partisi İdil İlçe Başkanlığı görevini yürütüyordu.

İLÇE YÖNETİMİ DE PARTİDEN AYRILDI

Öte yandan, Saadet Partisi İdil İlçe yönetiminin de aynı gerekçeyle partiden ayrıldığı belirtildi. (AA)

PARTNERİşte tarihin en güçlü devletleri! Aralarından biri de Türkİşte tarihin en güçlü devletleri! Aralarından biri de Türk
KKTC'de oy verme işlemi sürüyorKKTC'de oy verme işlemi sürüyor
Van Merkez'de 3,4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)Van Merkez'de 3,4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi şırnak Zeki Begiş terör milletvekilliği adayı 24 haziran 24 haziran seçimi Saadet Partisi'nde deprem

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitingi başladı! Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitingi başladı! Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Talat Bulut'a bir şok da Mahsun Kırmızıgül'den geldi

Talat Bulut'a bir şok da Mahsun Kırmızıgül'den geldi

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Van Merkez'de 3,4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Van Merkez'de 3,4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Karaman-Mut Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, çok sayıda yaralı

Karaman-Mut Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, çok sayıda yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenikapı Mitingi'nde yavru köpek açıklaması! Tutuklama sonrası ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenikapı Mitingi'nde yavru köpek açıklaması! Tutuklama sonrası ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere saldırıda bir kişi tutuklandı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere saldırıda bir kişi tutuklandı

Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüş yoğunluğu sürüyor!

Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüş yoğunluğu sürüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.