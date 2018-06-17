24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Begiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun izlediği politikaları yanlış bulduğunu söyledi.
Bu nedenle partisinden ayrılma kararı aldığını vurgulayan Begiş, şunları kaydetti:
"BU SÜREÇTEN SONRA CUMHURBAŞKANININ YANINDA YER ALACAĞIM"
"Son zamanlarda partimin teröre verdiği destekten dolayı rahatsızlığımı ifade etmek istiyorum. İlçe başkanlığı görevimden ve milletvekilli adaylığından istifa ediyorum. Bu süreçten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alacağım."
İLÇE YÖNETİMİ DE PARTİDEN AYRILDI
Öte yandan, Saadet Partisi İdil İlçe yönetiminin de aynı gerekçeyle partiden ayrıldığı belirtildi. (AA)
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