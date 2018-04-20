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24 Haziran seçimiyle ilgili flaş açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 12:21 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, 24 Haziran seçimine ilişkin "Yurt dışı seçmen için düzenleme yapılıyor. Randevu ve saat için YSK yetkilendirilecek" ifadesini kullandı.

24 Haziran seçimiyle ilgili flaş açıklama!

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
MHP Mustafa Kalaycı YSK ak parti 24 haziran seçimi erken seçim

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Sonuçları açıklasalarda bitsin artık bu çile belki türkiyede müdahale edemeyiz diye yurtdışında başladı lar hile yapmaya
Ne yaparsanız yapın BOP görevini yapmakla ovunup boynunda yahudi madalyası taşıyan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı Belgeli PAPACILARIN bastonlari AKŞENER gümbür gümbür geliyor güneş yeniden doğacak TÜRK milleti huzura kavuşacak..
Meclisin en küçük partisi yetkilendirmeden söz ediyor. Düştüğümüz hale bakın :))))
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