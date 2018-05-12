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"24 Haziran seçimleri, bir parti seçimi değildir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 15:04 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Yeni bir oyun tezgahlamışlardı, neydi o oyun, 'Ya biz ekonomik olarak Türkiye'ye çökertelim, 2019 seçimlerine varıncaya kadar ne gerekiyorsa yapalım' şeklinde bir plan hazırladılar. Ama cumhurbaşkanımız bunu da gördü, ve dedi ki bu oyunu da bozmak için 24 Haziran'da milleti sandığa çağırdı" - "Bu hainler özellikle roketleri Kilis'imize ve Hatay'ımıza atmıyorlar mıydı? Orada gerçekten Türkiye'yi sürekli rahatsız edecek bir girişim yok muydu? Suriye'yi ne hale çevirdiler. Dolayısıyla buna müsaade etmeyeceğiz. Bu yüzden 24 Haziran seçimleri, bir parti seçimi değildir milletimizin, devletimizin bekası, istiklal ve istikbal meselesidir"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Yeni bir oyun tezgahlamışlardı, neydi o oyun, 'Ya biz ekonomik olarak Türkiye'ye çökertelim, 2019 seçimlerine varıncaya kadar ne gerekiyorsa yapalım' şeklinde bir plan hazırladılar. Ama cumhurbaşkanımız bunu da gördü, ve dedi ki bu oyunu da bozmak için 24 Haziran'da milleti sandığa çağırdı." dedi.

Bakan Eroğlu, Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen "DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtımı Merasimi"nde yaptığı konuşmada, Hataylılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

AK Parti hükümetinin iktidara geldiği günden bu yana yaptığı yenilikler ve yatırımlar hakkında bilgi veren Eroğlu, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ettiklerini, Türkiye üzerinde oynanan oyunları en iyi bilen illerin, Hatay ve Kilis olduğunu bildirdi.

Eroğlu, şöyle devam etti:

"Neden? Çünkü Türkiye'yi işgal etmek, Türkiye'nin önünü kesmek ve bu milleti tamamen parçalamak, dağıtmak, vatanı ele geçirmek, ezanları susturmak için büyük bir plan var, büyük oyun. O oyun ne yaptı işte Suriye'ye ne hale getirdi? Daha sonra bu yetmiyormuş gibi Gezi hadiseleri çıkardılar ki Türkiye karışsın. Ama başta dünya lideri, siyasi deha Recep Tayyip Erdoğan var, onları aşıverdi. Daha sonra hatırlayın, IMF'yle de ülkeyi dize getirmek istediler. Çünkü borçlu insan yürürken bile, bizim memlekette borçluysa böyle başı eğik bir şekilde köşeyi döner, ama cebi doluysa böyle kasıla kasıla efeler gibi yürür. Ama bizim borcumuz vardı IMF ile boyunduruğa devam etmek istediler. Cumhurbaşkanımız ne dedi biliyor musunuz? 'Biz büyük bir milletiz, şanlı bir tarihimiz var, biz eğer sizinle anlaşma yapmak istiyorsak bizim şartlarımız dahilinde anlaşma yaparız, değilse size güle güle'."

Bakan Eroğlu, dünyada ekonomik kriz varken, Türkiye'yi bu durumun teğet geçtiğini, ihracatın arttığını vurgulayarak, Türkiye'nin Batı ülkelerinin baskısına rağmen büyüdüğünü kaydetti.

- "Böyle bir kahramanlık destanını başka bir ülkenin milleti yazamaz"

Türkiye'nin önünü kesemediklerini anlatan Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da alçak FETÖ terör örgütü tam 30 yıl hazırlamışlar biliyor musun bir haini? 30 yıl saklamışlar, yüzünde meymenet olmayan bir haini hazırlamışlar ve 15 Temmuz'da Türkiye'yi işgal ettirmek için, ele geçirmek için bayrağımızı indirmek için bir darbe girişiminde bulundular. Ama ben sizlerle gurur duyuyorum. Bütün millet, darbeye karşı büyük bir darbe vurdu. Neticede özellikle milletimizin bu kahramanlık destanı var ya dünya tarihine bir kahramanlık destanı olarak geçti. Hakikaten nereye gitsem yurt dışı mevkidaşlarımla karşılaşsam gurur duyuyorum. Çünkü böyle bir kahramanlık destanını başka bir ülkenin milleti yazamaz."

Bakan Eroğlu, sınırda bir terör devleti kurulmaya çalışıldığını belirterek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat'ıyla bunun önlendiğini anlattı.

Oyunların devam ettiğine işaret eden Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeni bir oyun tezgahlamışlardı, neydi o oyun, 'Ya biz ekonomik olarak Türkiye'ye çökertelim, 2019 seçimlerine varıncaya kadar ne gerekiyorsa yapalım' şeklinde bir plan hazırladılar. Ama cumhurbaşkanımız bunu da gördü, ve dedi ki bu oyunu da bozmak için 24 Haziran'da milleti sandığa çağırdı. Şimdi bunların oyunlarını bozma sırası Hatay, sende. Bu hainler özellikle roketleri Kilis'imize ve Hatay'ımıza atmıyorlar mıydı? Orada gerçekten Türkiye'yi sürekli rahatsız edecek bir girişim yok muydu? Suriye'yi ne hale çevirdiler. Dolayısıyla buna müsaade etmeyeceğiz. Bu yüzden 24 Haziran seçimleri, bir parti seçimi değildir milletimizin, devletimizin bekası, istiklal ve istikbal meselesidir."

Konuşmaların ardından, Hatay'a yapılacak toplam değeri 150 milyon lira olan 10 tesisin temeli Bakan Eroğlu ve protokol üyelerinin butona basmasıyla atıldı.

Daha sonra "Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları" verildi.

- Esnaf ve kültür merkezi ziyareti

Uzun Çarşı'daki kent esnafını ziyaret eden Bakan Eroğlu, onlarla bir süre sohbet etti. Eroğlu, tarihi Kurşunlu Han'da künefe yedi.

Dünya Şehit Çocukları Eğitim ve Kültür Merkezine de giden Eroğlu, çocuklara hediyeler dağıttı.

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açılış hatay Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tören

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