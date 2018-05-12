"24 Haziran seçimleri, bir parti seçimi değildir"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Yeni bir oyun tezgahlamışlardı, neydi o oyun, 'Ya biz ekonomik olarak Türkiye'ye çökertelim, 2019 seçimlerine varıncaya kadar ne gerekiyorsa yapalım' şeklinde bir plan hazırladılar. Ama cumhurbaşkanımız bunu da gördü, ve dedi ki bu oyunu da bozmak için 24 Haziran'da milleti sandığa çağırdı." dedi.

Bakan Eroğlu, Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen "DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtımı Merasimi"nde yaptığı konuşmada, Hataylılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

AK Parti hükümetinin iktidara geldiği günden bu yana yaptığı yenilikler ve yatırımlar hakkında bilgi veren Eroğlu, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ettiklerini, Türkiye üzerinde oynanan oyunları en iyi bilen illerin, Hatay ve Kilis olduğunu bildirdi.

Eroğlu, şöyle devam etti:

"Neden? Çünkü Türkiye'yi işgal etmek, Türkiye'nin önünü kesmek ve bu milleti tamamen parçalamak, dağıtmak, vatanı ele geçirmek, ezanları susturmak için büyük bir plan var, büyük oyun. O oyun ne yaptı işte Suriye'ye ne hale getirdi? Daha sonra bu yetmiyormuş gibi Gezi hadiseleri çıkardılar ki Türkiye karışsın. Ama başta dünya lideri, siyasi deha Recep Tayyip Erdoğan var, onları aşıverdi. Daha sonra hatırlayın, IMF'yle de ülkeyi dize getirmek istediler. Çünkü borçlu insan yürürken bile, bizim memlekette borçluysa böyle başı eğik bir şekilde köşeyi döner, ama cebi doluysa böyle kasıla kasıla efeler gibi yürür. Ama bizim borcumuz vardı IMF ile boyunduruğa devam etmek istediler. Cumhurbaşkanımız ne dedi biliyor musunuz? 'Biz büyük bir milletiz, şanlı bir tarihimiz var, biz eğer sizinle anlaşma yapmak istiyorsak bizim şartlarımız dahilinde anlaşma yaparız, değilse size güle güle'."