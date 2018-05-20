"24 Haziran seçimleri çok mühim"

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 24 Haziran seçimlerinin son derece önemli olduğunu belirterek, "Bu seçim çok yönlü mühim. Zira Türkiye makas değiştirdi. 24 Haziran, bu bakımdan çok mühimdir." dedi.
Kahraman, Birlik Vakfı'nın Sultanahmet'teki merkezinde gerçekleştirilen 38. geleneksel iftarına katıldı.
Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı da olan Kahraman, geçmişte zor zamanlar yaşadıklarını dile getirerek, bugün gelinen noktanın değerli olduğunu söyledi.
Geçmişte baskı dolu zamanlar geçirdiklerini anlatan Kahraman, "Pozitivist düşüncenin hakim olduğu zamanlar oldu. Oysa karanlıklar geçicidir. Aydınlığa kavuştuk. Mana olmadan maddenin hiçbir manası yok. Mana olmadan kalkınmanın imkanı yok. Bakın geçmiş devletlere, hep manevi yönden güçlü devletlerdir. Manevi yönden güçlü olmayan kişiler de dipsiz bir kuyuya düşer. Bizi üç kıtaya hakim kılan, 400 çadırlık bir aşiretten koca bir cihan devleti doğuran da manadır, ilay-i kelimetullahtır. Bizim topraklarımızda bugün 53 devlet var. Dünyaya adaleti getirmiş insanlarız." diye konuştu.
- "Bu seçim çok yönlü mühim"
Yaşı itibarıyla çok seçim dönemi yaşadığını dile getiren Kahraman, 24 Haziran seçimlerinin önemine işaret etti.
Türkiye'nin gelişmesini önlemek isteyen çevrelerin olduğuna dikkati çeken Kahraman, "Bu seçim çok yönlü mühim. Zira Türkiye makas değiştirdi. 24 Haziran bu bakımdan çok mühimdir. Bu seçimler dışarıdan çok yakından takip edilir. Onlar için 'Türkiye istikrarını kaybetsin' hedefi vardır. Ne zaman gelişsek bir darbe ile karşılaşırız." ifadelerini kullandı.
Kahraman, 27 Mayıs darbesinden bahsederek, o dönem yaşananlar ve merhum Başbakan Adnan Menderes'in ülkeye kazandırdıkları hakkında bilgi verdi.
- "15 Temmuz topyekun Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etme hareketiydi"
TBMM Başkanı Kahraman, 15 Temmuz'un ne darbe ne de ihtilal olmadığını vurgulayarak, "15 Temmuz topyekun Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etme hareketiydi. Cenab-ı Hak müsaade etmedi. Cumhurbaşkanımız halkı meydanlara çağırdı ve büyük bir tehlikeyi atlattık." diye konuştu.
24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinen Kahraman, "24 Haziran'da sandığın sağlam çıkması lazım. Oyun devam ediyor. Senaryo aynı, şahıslar değişti. Her devirde 'baskı', 'diktatör' gibi ifadeler kullanılıp propaganda yapılmıştır. Buna kati surette prim verilmemesi lazım. Bölünülmemesi lazım. Sandığa hürmet etmek lazım. Sandığa bölük pörçük gitmek yok." ifadelerini kullandı.
- "Kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz"
Birlik Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Alacacı ise bir devletin, değişen şartlarda yenilenebildiği ve yeniden üretebildiği zaman sorunları aşabilecek çareleri bulabileceğini söyledi.
Bugün millet ve devletin barıştığını dile getiren Alacacı, şunları kaydetti:
"Milletimiz iradesine pranga vurmak isteyenlere ve onların küresel efendilerine karşı dik durmuş, eğilmemiştir. Artık Türkiye'de milli ve yerli olan kazanmış, yani millet kazanmıştır. Ancak birlikte yürüyecek daha çok yolumuz, yapacak çok işimiz, atılacak çok adımımız vardır. Beraber kucaklayacağımız 2023, 2053, 2071 hedefleriyle aydınlık bir geleceğimiz vardır. Milletimiz hep bir ve diri olacaktır. Ele ele verip 24 Haziran ve diğer engelleri aşacağız. Kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz. Millet, bayrak, devlet bir olacaktır."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da programa mesaj gönderdi.
İftar programına bazı rektör ve akademisyenler, bürokratlar, siyasiler ve vakıf üyeleri katıldı.
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