HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"24 Haziran seçimleri çok mühim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 00:10 | Son Güncelleme

Birlik Vakfı'nın 38. geleneksel iftarı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın da katılımıyla vakfın Sultanahmet'teki merkezinde gerçekleştirildi - TBMM Başkanı İsmail Kahraman: - "Bu seçim çok yönlü mühim. Zira Türkiye makas değiştirdi. 24 Haziran bu bakımdan çok mühimdir" - "24 Haziran'da sandığın sağlam çıkması lazım. Oyun devam ediyor. Senaryo aynı, şahıslar değişti. Her devirde 'baskı', 'diktatör' gibi ifadeler kullanılıp propaganda yapılmıştır. Buna kati surette prim verilmemesi lazım. Bölünülmemesi lazım. Sandığa hürmet etmek lazım. Sandığa bölük pörçük gitmek yok"

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 24 Haziran seçimlerinin son derece önemli olduğunu belirterek, "Bu seçim çok yönlü mühim. Zira Türkiye makas değiştirdi. 24 Haziran, bu bakımdan çok mühimdir." dedi.

Kahraman, Birlik Vakfı'nın Sultanahmet'teki merkezinde gerçekleştirilen 38. geleneksel iftarına katıldı.

Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı da olan Kahraman, geçmişte zor zamanlar yaşadıklarını dile getirerek, bugün gelinen noktanın değerli olduğunu söyledi.

Geçmişte baskı dolu zamanlar geçirdiklerini anlatan Kahraman, "Pozitivist düşüncenin hakim olduğu zamanlar oldu. Oysa karanlıklar geçicidir. Aydınlığa kavuştuk. Mana olmadan maddenin hiçbir manası yok. Mana olmadan kalkınmanın imkanı yok. Bakın geçmiş devletlere, hep manevi yönden güçlü devletlerdir. Manevi yönden güçlü olmayan kişiler de dipsiz bir kuyuya düşer. Bizi üç kıtaya hakim kılan, 400 çadırlık bir aşiretten koca bir cihan devleti doğuran da manadır, ilay-i kelimetullahtır. Bizim topraklarımızda bugün 53 devlet var. Dünyaya adaleti getirmiş insanlarız." diye konuştu.

- "Bu seçim çok yönlü mühim"

Yaşı itibarıyla çok seçim dönemi yaşadığını dile getiren Kahraman, 24 Haziran seçimlerinin önemine işaret etti.

Türkiye'nin gelişmesini önlemek isteyen çevrelerin olduğuna dikkati çeken Kahraman, "Bu seçim çok yönlü mühim. Zira Türkiye makas değiştirdi. 24 Haziran bu bakımdan çok mühimdir. Bu seçimler dışarıdan çok yakından takip edilir. Onlar için 'Türkiye istikrarını kaybetsin' hedefi vardır. Ne zaman gelişsek bir darbe ile karşılaşırız." ifadelerini kullandı.

Kahraman, 27 Mayıs darbesinden bahsederek, o dönem yaşananlar ve merhum Başbakan Adnan Menderes'in ülkeye kazandırdıkları hakkında bilgi verdi.

- "15 Temmuz topyekun Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etme hareketiydi"

TBMM Başkanı Kahraman, 15 Temmuz'un ne darbe ne de ihtilal olmadığını vurgulayarak, "15 Temmuz topyekun Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etme hareketiydi. Cenab-ı Hak müsaade etmedi. Cumhurbaşkanımız halkı meydanlara çağırdı ve büyük bir tehlikeyi atlattık." diye konuştu.

24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinen Kahraman, "24 Haziran'da sandığın sağlam çıkması lazım. Oyun devam ediyor. Senaryo aynı, şahıslar değişti. Her devirde 'baskı', 'diktatör' gibi ifadeler kullanılıp propaganda yapılmıştır. Buna kati surette prim verilmemesi lazım. Bölünülmemesi lazım. Sandığa hürmet etmek lazım. Sandığa bölük pörçük gitmek yok." ifadelerini kullandı.

- "Kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz"

Birlik Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Alacacı ise bir devletin, değişen şartlarda yenilenebildiği ve yeniden üretebildiği zaman sorunları aşabilecek çareleri bulabileceğini söyledi.

Bugün millet ve devletin barıştığını dile getiren Alacacı, şunları kaydetti:

"Milletimiz iradesine pranga vurmak isteyenlere ve onların küresel efendilerine karşı dik durmuş, eğilmemiştir. Artık Türkiye'de milli ve yerli olan kazanmış, yani millet kazanmıştır. Ancak birlikte yürüyecek daha çok yolumuz, yapacak çok işimiz, atılacak çok adımımız vardır. Beraber kucaklayacağımız 2023, 2053, 2071 hedefleriyle aydınlık bir geleceğimiz vardır. Milletimiz hep bir ve diri olacaktır. Ele ele verip 24 Haziran ve diğer engelleri aşacağız. Kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz. Millet, bayrak, devlet bir olacaktır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da programa mesaj gönderdi.

İftar programına bazı rektör ve akademisyenler, bürokratlar, siyasiler ve vakıf üyeleri katıldı.

PARTNERBüyük fiyasko sonrası sessizliğini bozdu!Büyük fiyasko sonrası sessizliğini bozdu!
Taksim Meydanı'nda şampiyonluk kutlamasıTaksim Meydanı'nda şampiyonluk kutlaması
İskenderun'daki şampiyonluk kutlamasında korku dolu anlarİskenderun'daki şampiyonluk kutlamasında korku dolu anlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birlik Vakfı Birlik Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Alacacı TBMM Başkanı İsmail Kahraman

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Şehir kabustan uyandı!

Şehir kabustan uyandı!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!

Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İskenderun'daki şampiyonluk kutlamasında korku dolu anlar

İskenderun'daki şampiyonluk kutlamasında korku dolu anlar

Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi Cannes Film Festivali'nden ödülsüz döndü

Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi Cannes Film Festivali'nden ödülsüz döndü

Prof Dr. Toker Dereli, lise arkadaşı Kadir Mısıroğlu'nu anlattı: Bir yılda fikirleri değişti

Prof Dr. Toker Dereli, lise arkadaşı Kadir Mısıroğlu'nu anlattı: Bir yılda fikirleri değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Beykoz'da dehşet saçan otopark değnekçisi yakalandı

Beykoz'da dehşet saçan otopark değnekçisi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.