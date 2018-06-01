"24 Haziran seçimleri devletin beka, milletin istikbal meselesidir"

ARTVİN (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "24 Haziran seçimleri basit bir seçim değil, devletimizin bekası, milletimizin istiklali ve istikbali meselesidir." dedi. Bakan Eroğlu, Yusufeli ilçesindeki toplu temel atma töreninde yaptığı konuşmada, baraj nedeniyle taşınacak ilçenin yeni yerleşim yerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi doğrultusunda yörenin dokusuna, mimarisine uygun yapıldığını söyledi. İlçenin yeni yerleşim yerinde ne gerekiyorsa yapılacağını belirten Eroğlu, "Burada mülkü olan ama hak sahibi olmayan herkese yeni ilçe yerinde evse ev, dükkansa dükkan her şeyi yapacağız. Hastanesinden yüksekokuluna kadar, spor tesisinden camisine kadar ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu konuda eksiklerimiz olursa bizlere bildirin. Ben de Yusufeli'ni çok sevdiğim için kendimi Artvin'in ve Yusufeli'nin hizmetkarı olarak görüyorum." diye konuştu. Artvin'i bal üretim ve ihracat merkezi yapacaklarını kaydeden Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yer yoksa yer bizden, yol yoksa yolu bizden, parası yoksa bazı yerlere hibe, bazı yerlere de yüzde 20'si hibe gerisi de faizsiz para. Kovansa kovan, arıysa arı. Buradaki arı ırkı önemli. Bu arı ırkını koruyup marka oluşturalım. Ormancılık, süt koyunculuğu, ORKÖY kredileri, süt sığırcılığı, ne istiyorsanız sizlere vereceğiz."

- Artvin'e 29 milyar liralık yatırım yaptık Eroğlu, Artvin'e 29 milyar liralık yatırım yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti: "Barajlar, göletler... Yolları kim yapacak dedikleri zaman ben dedim ki yolları, köprüleri, tünelleri biz yapacağız dedim. Köy yollarını da biz yapacağız. Şu ana kadar 4 dev barajı hizmete aldık, 135 kilometre yolu biz yaptık, 75 kilometre köy yolu, 42 tünel inşa ettik. Bolu Tüneli'ni 30 yılda bitiremediler biz bitirdik. Artvin'de Bolu Tüneli gibi tüneller var, 32 tanede köprü yaptık. Yaklaşık 2 milyar lira yol ve tüneller için harcadık. Artvin eskiden ulaşılmaz yerken Allah'ın izniyle Artvin Türkiye'nin en kolay ulaşılabilir ili haline geldi." Veysel Eroğlu kendi bakanlıklarının dışında da Artvin'de sağlık ve eğitim başta olmak üzere her alanda önemli yatırımlar yapıldığını söyledi. Artvin'e en çok gelen bakan olduğunu kaydeden Eroğlu, son geldiğinde Artvin için 67 müjde verdiğini kaydetti. Eroğlu, bu müjdelerin maliyetinin 950 milyon lira olduğunu belirterek, "67 müjdenin 43'ü bitmiş, 24'ü inşa halinde. Bu tesisler Artvin'imize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

- "Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük" Türkiye’de muhteşem kalkınma olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük, dünyada 17. sıraya yükseldik. Hedef Türkiye'yi 2023 yılında dünyada ilk 10'a yükseltmek. Hedef 2023. Türkiye hazır, Artvin hazır. 2053 ve 2071 hedeflerini de bu şanlı millet gerçekleştirecektir." ifadesini kullandı. Bakan Eroğlu, Batı'nın Türkiye üzerindeki hedefinin bitmediğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "15 Temmuz'da alçak darbe girişimi teşebbüsünde bulundular. Milletimizin kahramanlığı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti sayesinde darbe girişimine darbe vuruldu. Şimdi yine bir oyun peşindeler, güney sınırımızda Suriye sınırında sözde terör devleti kurmak istiyorlar. Bu oyunu bozmak için Fırat Kalkanı Harekatını yaptık mı? Akabinde Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i teslim aldık mı? Şimdi bu oyunlar bozulunca yeni bir oyun devreye sokulmaya çalışılıyor. Batı diyor ki 'biz Türkiye'yi dolarla oynayarak ekonomik olarak çökertelim.' Milletimiz bunu da fark etti. Sizin dolarınız size kalsın bizim paramız bize yeter."