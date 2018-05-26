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"24 Haziran seçimleri hayati bir seçim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 00:59 | Son Güncelleme

SETA'nın Avrupa panel serisinin ilki Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirildi - SETA İstanbul Genel Koordinatörü Prof. Dr. Fahrettin Altun: - "24 Haziran seçimleri bir devri açacak ve bir devri kapatacak hayati bir seçim. Cumhur ittifakının başarılı olması durumunda cumhurbaşkanlığı sistemi hayata geçecek. Türk siyaseti böylece bazı olumlu özellikler kazanacak"

BERLİN (AA) - Siyaset Ekonomi ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (SETA) İstanbul Genel Koordinatörü Prof. Dr. Fahrettin Altun, 24 Haziran'da bir devrin açılacağı ve bir devrin kapanacağı hayati bir seçimin yapılacağını söyledi.

SETA'nın Avrupa panel serisi çerçevesinde Fahrettin Altun, Hasan Basri Yalçın ve Enes Bayraklı'nın konuşmacı olarak yer aldığı ''24 Haziran seçimleri ve Türkiye'nin geleceği'' konulu panel, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirildi.

Altun, panelde 24 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, ''24 Haziran seçimleri bir devri açacak ve bir devri kapatacak hayati bir seçim. Cumhur ittifakının başarılı olması durumunda cumhurbaşkanlığı sistemi hayata geçecek. Türk siyaseti böylece bazı olumlu özellikler kazancak. Siyasal istikrar kurumsallaşacak.'' dedi.

Seçimlerde "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğerleri" olarak iki blokun yer aldığını anlatan Altun, Cumhur ittifakının iktidara gelmesi halinde yeni sistemin hemen hayata geçeceğini, karşı ittifakın seçilmesi durumunda ise yeni bir sistem krizi yaratma durumunun mümkün olabileceğini vurguladı.

Altun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bürokratik vesayeti ve oligarşiyi ortadan kaldıracağı, siyasal istikrarı temin edeceği ve güçlü siyasal liderliği doğal olarak getireceği için hızlı karar alma imkanı vereceğini kaydetti.

Türkiye'de 15 Temmuzun bastırılmasıyla şahlanış dönemine geçildiğine işaret eden Altun, ''Yeni süreçte sadece devlet millet barışması değil milletin devleti yeniden yapılandırdığı, devlete hükmettiği dönemdeyiz. Bunun hukuki çerçevesini çizdik, hayata geçirme süreciyle karşı karşıyayız. O nedenle 24 Haziran çok hayati öneme sahip.'' ifadelerini kullandı.

Altun, 2002 öncesi Türkiye'nin Washington'dan dizayn edilebilir bir ülke olduğunu belirterek, şöyle dedi:

''Hangi krize nasıl cevap verileceği Washington'da herhangi bir gazetecinin veya araştırmacının kolaylıkla cevap vereceği bir konuydu. Ama 2002 sonrası bu değişti. Dış politikasında kendi ad ve hesabına çalışmaya başladı. Bu bir özerkleşme ve bağımsızlık getirdi. Bu her ne kadar ağır bedeller ödetse de Türkiye'nin önemli bir kazancı olarak ortaya çıkmıştır.''

Erdoğan'ın karşısındaki ittifakın normal şartlarda teorikte bir araya gelmesinin mümkün olmadığına ama Erdoğan düşmanlığının onları birleştirdiğine dikkati çeken Altun, ''İttifak dışardan dizayn edildi amaç Erdoğan'ı devirmek. İttifakı oluşturan unsurlar aslında Erdoğan'ı uzun süredir indirmek istiyorlar.'' diye konuştu.

- Türkiye'de her seçim çok önemli

SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Hasan Basri Yalçın da Türkiye'deki her seçimin çok önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'de 15 Temmuz'da bir darbe girişimiyle iktidarı deviremeyenlerin bu sefer döviz spekülasyonunu ortaya attığına dikkati çeken Yalçın, Türkiye'nin adeta bir varoluş süreci geçirdiğini aktardı.

- Sistematik ekonomik saldırılar

SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı da Türkiye'nin sistematik ekonomik saldırılarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin son 15 yıldır çok hızlandığını ve artık uçağın kalkış noktasına geldiğin dile getiren Bayraklı, ancak bunun bazı çevre ve güçler tarafından engellenmek istendiğini vurguladı.

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