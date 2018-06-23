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24 Haziran seçimleri öncesi başkentte operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 12:29 | Son Güncelleme

Başkentte düzenlenen operasyonda, yarınki seçimler öncesi ve sırasında provokatif eylem yapma hazırlığında olduğu tespit edilen 11 terör örgütü PKK mensubu yakalandı.

24 Haziran seçimleri öncesi başkentte operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 24 Haziran'daki seçimler öncesi ve sırasında provokatif eylem hazırlığında olduğu belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı karar verildi.

Zanlılardan 11'i Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin, provokatif eylem konusunda kişi ve gruplara yönelik yönlendirme yaptıkları da belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA

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24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri Ankara Emniyet terör PKK

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