24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

24 Haziran seçimlerine kısa süre kala, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Küçük, "28 Şubat medya operasyonuna beş kala" başlıklı yazısında, söz konusu operasyona seçimlerden daha az kaldığını söyledi. İşte Cem Küçük'ün o yazısı: Sevgili okurlarım 24 Haziran 2018 gününe çok az kaldı. Onun öncesinde de 28 Şubat medya operasyonuna daha az kaldı. Bir zamanlar darbeci Celil Gürkan “12 Mart’a Beş Kala” diye kitap yazmıştı ve darbe için geri sayımı anlatıyordu. Biz ise demokrasi ve Yeni Türkiye için geri sayım yapıyoruz. Hem 28 Şubat darbesinin sivil ayağına gelecek operasyon hem 24 Haziran bizler, yani bu milletin kahir ekseriyeti için âdeta bir bayram günüdür. 24 Haziran Yeni Türkiye’nin ilan günüdür. 2018 yaz ayıyla beraber Eski Türkiye tamamen tarihe karışacak ve yepyeni bir Türkiye doğacaktır. 22 Mart 2018 devrimi, yani Eski Türkiye’nin sembolü Aydın Doğan’ın medyadan tasfiyesi aslında Yeni Türkiye’nin doğuşunun habercisiydi. 24 Haziran 2018 de bu devrimin siyasi ayağıdır. Öte yandan Yeni Türkiye’de, Eski Türkiye’nin suç işlemiş kalıntıları da Türk adaleti tarafından adım adım tasfiye edilecektir. Bu yargısal süreçlerin başında dediğim gibi 28 Şubat’ın medya ve sivil ayağına hukuki operasyon gelmektedir. Milletin çok büyük çoğunluğunun istediği ve beklediği bu operasyon çok yakında gelecektir ve Yeni Türkiye’ye geçiş anlamında bu olay dönüm noktası olacaktır.

Öyle ki eli kulağında olan bu operasyon Habertürk’ten Fevzi Çakır ve Hürriyet’ten Ahmet Hakan tarafından da ilan edilmiş ve duyurusu yapılmıştır. Gerçi Nagehan Alçı, 28 Şubat gazetecilerine gelecek hukuki operasyonu Ahmet Hakan Hürriyet’te duyurduğu için çok öfkelenmiş. Ahmet Hakan’ı en yakınlarını menfaat için satmakla ve namertlikle suçlamış Alçı. Beni ise Hürriyet grubunun yani Eski Türkiye aktörlerinin arasında kimin kimi arkadan hançerlediği hiç ilgilendirmiyor. Zaten bu insanlar hep birbirlerinin yüzüne gülüp arkadan iş çevirmekle meşhurdur. Zaten bu karakterleri yüzünden çabuk çözüldüler ve battılar. Bu milletin çoğunluğu için önemli olan 28 Şubat ve benzeri hukuki operasyonları yapacak savcılarımızın önüne medyada taş çıkarılmamasıdır. Elbette marjinal medya karşıt yayınlar yapabilir ama Yeni Türkiye’nin anaakım medyasında Ankara Cumhuriyet Başsavcımız Yüksel Kocaman ve İstanbul Cumhuriyet Savcımız Asım Ekren gibi demokrasi için mücadele eden savcılarımıza tek kelime ile itiraz yapılamaz. Medyada herkes öğrensin ki artık Eski Türkiye’de değiliz ve artık bu ülkede FETÖ savcıları yok. Demokrasi için mücadele eden Cumhuriyetimizin gerçek savcıları var. Bu savcılara saldırmak Yeni Türkiye’ye karşı çıkmaktır. Herkes bunu bilmeli.