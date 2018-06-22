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24 Haziran seçimleri öncesi kritik gelişme! Hakkari'de 30 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 10:52 | Son Güncelleme

Hakkari Valiliği il genelinde 30 bölgenin 23 Haziran 2018 günü saat 00.00.01’den 7 Temmuz 2018 günü saat 23.59.59’a kadar ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu.

24 Haziran seçimleri öncesi kritik gelişme! Hakkari'de 30 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi.

Açıklamada, “Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 30 bölge, 23 Haziran 2018 günü saat 00.00.01’den 7 Temmuz 2018 günü saat 23.59.59’a kadar ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiş, vatandaşlarımızın bu bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır" denildi.

‘Özel Güvenlik Bölgesi’yle ilgili detaylı bilgilerin ise valilik internet sitesinde paylaşıldığı belirtildi.

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Hakkari özel güvenlik bölgesi hakkari valiliği

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