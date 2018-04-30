Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

24 Haziran seçimleri öncesi muhalefetteki formül arayışını aktaran Selvi, ortak formülün rafa kalktığını, ilk tura her partinin kendi adayıyla gireceğini yazdı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında yaşanan bir diyaloğa köşesinde yer veren Selvi, görüşmede Karamollaoğlu'nun "Sizinle müzakere etmeye gelmedim. Duruşunuz devam ediyor mu onu öğrenmeye geldim" dediğini, Akşener'in de buna cevap olarak "Evet adaylık kararım devam ediyor, değişmeyecek" ifadesini kullandığını yazdı.

Bülent Arınç-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine de değinen Selvi, görüşmede her iki ismin de, “Biz niye böyle uzaklaştık” dediğini, sohbette "Daha yakın duralım. Yanlışları düzeltelim. Birlikte çalışalım” ifadesinin kullanıldığını aktardı. Selvi, yazısında "Abdullah Bey’in silueti AK Parti’yi terk ederken, Bülent Arınç güçlü bir dönüş yapıyor" ifadesini kullandı.

Akşener'in adaylık ısrarının Gül formülünü devre dışı bıraktığını belirten Selvi, Saadet Partisi'nden Temel Karamollaoğlu'nun aday olabileceğini aktardı. Muhalefetin, genel seçimde ittifakı başarabileceğini ifade eden Selvi, "CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve BTP’den oluşan 5’li ittifakta büyük ölçüde uzlaşmaya varıldığı söyleniyor. [...] Tabii siyasette 24 saat uzun bir süre. Akşener’in ne yapacağını kestirmek mümkün değil" diye yazdı.

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