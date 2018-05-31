"24 Haziran seçimleri Türkiye'de bir milat olacak"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı da vefa yemeğini düzenleyenler ve katılanlara teşekkür etti.

"Kazandığımız 12 seçimin her biri birbirinden önemliydi. Bugüne kadar kazanılan seçimlerin gerçek mimarları teşkilat mensuplarıdır. Sizler sandıklarda beklediniz. Yeri geldiğinde yağmurda, karda, kışta mahallelerde tarama yaptınız. 24 Haziran seçimleri de Türkiye'de bir milat olacak. 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile şahlanış ve yeniden yükseliş ideallerimiz tüm unsurlarıyla hayata geçecek. Birlikte yürüyecek daha çok yolumuz, sevdamız, yarınımız, vatanımız var."

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile şahlanış ve yeniden yükseliş ideallerimiz tüm unsurlarıyla hayata geçecek." dedi.

Seçimlerde ellerinden gelen gayretin neticelerini alacaklarını dile getiren Avcı, "Bizler neticeden değil, gayretten sorumluyuz. Onun için 'Seferler hayrolsun, şerler defolsun, hayırlar fetih olsun.' diyerek yola çıkalım. Hem Türkiye hem Eskişehir hem bütün alemi İslam için hayırlara vesile olacak bir neticeyle bu imtihanı da geçelim inşallah." ifadelerini kullandı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ise 24 Haziran seçimlerinin daha sağlam ve güçlü yarınlara başlanacak bir milat olacağını vurguladı.

Millet ve vatan için çalışmalarına devam edeceklerini anlatan Günay, "Yeni yönetim sistemiyle artık Türkiye mazlumların sesi ve adaletten yana olarak yoluna devam edecektir. Yeni dönem daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk, daha fazla refah, daha geniş özgürlük dönemi olacak. Kalıcı huzurun, güven ortamını ve daha büyük atılımların dönemi olacak. Yürütmenin daha etkin, yasamanın daha güçlü, yargının daha bağımsız olacağı bir dönem olacak." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Murat Özcan da güçlü kadrolarla seçimden zaferle çıkacaklarına dikkati çekti.

Programda, AK Parti Eskişehir milletvekili adayları Dündar Ünlü, Ahmet Namık Akdoğan, Nurettin Kaba ve Serhat Tunç da birer konuşma yaptı.

