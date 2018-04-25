HABER

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 09:16 | Son Güncelleme

Abdullah Gül, 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Herkes bu sorunun yanıtını arıyor. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya konuyu köşesine taşıdı. Sarıkaya, "AK Parti Gül konusunda kaygılı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dün grup konuşmasında dile getirdiği gibi meseleyi kendilerine karşı “operasyon” olarak değerlendiriyor. Ancak kimse de Gül’ün AK Parti’den oy koparma gerçeğini reddedemiyor" diye yazdı

Türkiye'nin gündeminde 24 haziran seçimleri var. En merak edilen konulardan biri ise Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı. Konu henüz netlik kazanmadı. Ancak her gün yeni iddialar ortaya atılıyor.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'da son durumu gündemine taşıdı.

Sarıkaya'nın bugünkü yazısı şöyle;

Seçim dönemi Meclis böyle olur...

Her aday adayı ardına onlarca kişiyi takar, partinin liderinin odası, parti grup salonu ile Meclis restoranı arasında mekik dokur.

Bazen bir seçmen kaybolur, diğerleri de kaybolmasın diye toplu olarak onun aramasına çıkılır.

Özetle seçim dönemi karmakarışıktır Meclis’in koridorları...

Ancak hem sürecinin kısalığı, hem muhalefetin taktik atakları, hem de Abdullah Gül’ün adaylık arayışıyla daha da karmaşıklaştı.

Gelinen durum şöyle...

Gül muhalefetin uzlaşması halinde bağımsız olarak 100 bin imzayla aday çıkmaya hazır.

Ancak Karamollaoğlu’nun dünkü ziyaretinde de kayda geçirdiği gibi İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in, “Her parti adayını çıkarsın, tek adayla Erdoğan ilk turda alır” yaklaşımı bunu engelliyor.

SP Lideri kendi penceresinden durumun böyle olmadığını, CHP’nin de Gül’e destek vereceğini belirtmesine karşın Akşener’in ısrarı sürüyor.

Gül ile ilgili CHP-SP ve Demokrat Parti’nin desteklediği aday olması veya sadece SP adayı olarak çıkması formülleri de tartışılıyor.

Gül’ün kararı bugün Karamollaoğlu ile yapacağı görüşmeye bağlı; bu diğer partilerin kararını da tayin edecek.

Ya da yeni bir formül üzerinde liderler bir tur daha görüşecek.

‘ÖZVERİYE AÇIĞIZ’

CHP cephesindeki duruma gelirsek...

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında mesajını net verdi:

“Dönem A partisi, B partisi dönemi değil, birlikte hareket ederek devleti kurtarmanın zamanıdır. Bütün partilere sesleniyorum, CHP olarak her türlü özveride bulunmaya hazırız.”

Grup çıkışı Kılıçdaroğlu’na “özverinin cumhurbaşkanlığı adaylığını da kapsayıp kapsamadığını” sordum, “Her türlü desteğe ve özveriye hazırız” yanıtını verdi.

Sonrasında CHP yöneticileriyle konuştum, Akşener’in ısrarı halinde CHP’nin aday çıkarmama gibi bir durumda kalamayacağını belirtti.

“Eğer Gül üzerinde geniş mutabakat sağlanırsa bu durumda biz de zayıf bir isim çıkarıp dolaylı destek veririz” yaklaşımı gösterdi.

‘BİZİ AYRI TUTUN’

HDP de İYİ Parti’den farklı değil; hatta “kendilerinin içinde olmasının ittifaka zarar getireceği” görüşü hâkim.

Nitekim HDP’nin eski liderlerinden Ahmet Türk de Fehim Işık’a dün verdiği demeçte, “Bu işin içinde olursak Erdoğan bunu çok kötü kullanır, ‘Bakınız, bölücülerle bir araya geldiler’ şeklinde aleyhte propaganda yapar” sözleriyle bu görüşü dille getirdi.

Türk, CHP, SP ve İYİ Parti’nin ortak, HDP’nin de kendi adayıyla devam etmesinin yararlı olacağını belirtti.

CHP’nin önerdiği 7 partinin katılımıyla oluşacak “Sıfır Baraj İttifakı”na da HDP olumlu bakıyor.

Orada İYİ Parti’den gelen, “HDP’den biri yarın olur olmadık söz söylerse bütün ittifakı sıkıntıya sokar” endişesi öne çıkıyor.

İYİ Parti, SP-DP ile ittifakı istiyor.

CHP ise endişelere karşı D’Hondt sisteminde artık oyların ciddi sayıda milletvekiline karşılık geldiğini, bu nedenle partilerin birlikte ama ayrı propagandasının önemli olacağını belirterek, “Endişelerle mi hareket edeceğiz yoksa parlamentodaki çoğunluğu mu hedefleyeceğiz?” sorusunu yöneltiyor.

AK Parti’deki durum ise biraz farklı, çünkü Gül konusunda kaygılı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dün grup konuşmasında dile getirdiği gibi meseleyi kendilerine karşı “operasyon” olarak değerlendiriyor.

Ancak kimse de Gül’ün AK Parti’den oy koparma gerçeğini reddedemiyor...

Siyaset satrancının hafta sonuna kadar devam edeceği görülüyor.

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!
Kulislerde dolaşan ittifak senaryoları!Kulislerde dolaşan ittifak senaryoları!
Abdullah Gül aday olacak mı?Abdullah Gül aday olacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçim sonuçları ak parti Abdullah Gül

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Muharrem İnce'den flaş açıklama: Abdullah Gül mü, Erdoğan mı deseler Erdoğan’a oy veririm

Muharrem İnce'den flaş açıklama: Abdullah Gül mü, Erdoğan mı deseler Erdoğan’a oy veririm

İlginizi Çekebilir

24 Haziran erken seçimleri öncesinde Devlet Bahçeli'den olay yaratacak Abdullah Gül açıklaması

24 Haziran erken seçimleri öncesinde Devlet Bahçeli'den olay yaratacak Abdullah Gül açıklaması

Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

24 Haziran erken seçimleri öncesinde İYİ Parti'de istifa şoku!

24 Haziran erken seçimleri öncesinde İYİ Parti'de istifa şoku!

Erdoğan'la görüşen Bülent Arınç'tan, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili üstü kapalı açıklama

Erdoğan'la görüşen Bülent Arınç'tan, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili üstü kapalı açıklama

24 Haziran erken seçimleri öncesi şok! Yaşar Okuyan, Vatan Partisi'nden istifa etti

24 Haziran erken seçimleri öncesi şok! Yaşar Okuyan, Vatan Partisi'nden istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası

24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halindeki sürücü direksiyonu bırakıp zurna çaldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halindeki sürücü direksiyonu bırakıp zurna çaldı

24 Haziran'daki düğünler iptal mi olacak? YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

24 Haziran'daki düğünler iptal mi olacak? YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Müthiş iddia: Akşener, Gül'ün adaylığına sıcak bakıyor!

Müthiş iddia: Akşener, Gül'ün adaylığına sıcak bakıyor!

Muğla merkezli 19 ilde FETÖ/PDY soruşturması: 41 gözaltı kararı

Muğla merkezli 19 ilde FETÖ/PDY soruşturması: 41 gözaltı kararı

Günlük burç yorumları - 25 Nisan Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları - 25 Nisan Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.