Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

türkiye , 24 Haziran Pazar günü yeni Cumhurbaşkanını ve 27'nci Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gidiyor. Tüm Türkiye'de saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de tamamlanacak. Seçimler yaz dönemine geldi ancak ülkenin büyük bölümünde yağış etkisini sürdürüyor. İşte 24 Haziran hava durumu tahminleri… SEÇİMDE İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK? İstanbul’da cumartesi günü başlayacak kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışın etkisi altına girecek ve yağış Pazar günü de etkisini sürdürecek. İstanbul’da sandık başına gidecek milyonlarca seçmenin yağmura da hazırlıklı olması gerekiyor, sıcaklık 28 derece. SEÇİMDE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK? Başkent’te cumartesi günü lokal yağışlar görülse de seçim günü hava çok bulutlu olacak. Meteoroloji’den alınan son verilere göre ise hava sıcaklığı 28 derece olacak. SEÇİMDE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK? İzmir’de Ankara gibi seçimi çok bulutlu bir gökyüzünde geçirecek. İzmir’de Pazar günü sıcaklığın 31 derece olması bekleniyor. İşte seçim günü bazı illerde beklenen hava durumu tahminleri:



Bursa: 29 derece, gökgürültülü sağanak yağışlı Antalya: Sıcaklık 30 derece, gökyüzü çok bulutlu olacak

Adana: Kent merkezinde mevzi sağanak yağışlar bekleniyor, sıcaklık 32 derece Konya: Mevzi sağanak yağışlar bekleniyor, sıcaklık 27 derece Gaziantep: Kentte seçim günü 32 derece parçalı bulutlu bir gökyüzü olacak Diyarbakır: Kentte seçim günü yaprak kımıldamayacak. Sıcaklık 37 derece Trabzon: Sıcaklık 26 derece. Gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor Kayseri: Mevzi sağanak yağışlı 27 derece Van: Parçalı bulutlu 27 derece Antalya: Sıcaklık 27 derece açık bir gökyüzü olacak SEÇİMDE NASIL OY KULLANACAĞIZ? Türkiye, 24 Haziran'da sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı Seçimi ile 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurt içinde 56 milyon 342 bin 263 oy kullanılacak. Türkiye genelinde seçmenler, saat 08.00-17.00 saatleri arasında sandık başına gidecek. Ancak, saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanabilecek. BUNLARA DİKKAT! Seçmenler oy verme günü, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgeyi yanında bulunduracak. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyen kayıtlı seçmenler, bu belgelerden birisiyle oy kullanabilecek.

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şart olacak. CEP TELEFONUYLA KABİNE GİRİLMEYECEK Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü seçmene vererek kabinde oyunu kullanmasını isteyecek. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak. Sandık kurulunun görev yaptığı yerde cep telefonu ile görüşme yapmak yasak olacak. Ancak sandık kurulu başkan ve üyelerinin, görevleri gereği yapacağı görüşmeler bu hükmün dışında tutulacak. Bu hükme aykırı davranan kimseler kurul başkanı tarafından uyarılacak, bu uyarıya rağmen görüşmesini sürdüren kimse, derhal oradan çıkarılacak.

Oy pusulasında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. Oy pusulasına basılacak mühür, tercih edilen alanın dışına taşırılmayacak. Birleşik oy pusulasında tercih edilen alana "EVET" veya "TERCİH" mührü basılacak ve mührün kuruması beklenecek. Mühürlenen yer dışta kalacak şekilde oy pusulası katlanıp zarfa konulacak. Seçmenler, zarfı sandığa attıktan sonra, sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imzasını atacak. Seçmen, kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça, hiç kimse oraya giremeyecek. Ancak, oy pusulasını hazırlamak için, kapalı oy verme yerinde, normal süreden fazla kalan seçmenler, kurul başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen, oradan çıkarılacak. İKİ PUSULA AYNI ZARFA Seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulunduğu iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Birleşik oy pusulasında tercih edilen cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle ''TERCİH'' veya ''EVET'' mührü basılması gerekecek.

''TERCİH'' veya ''EVET'' mührü dışında, oy pusulasının herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Birleşik oy pusulasından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak. Seçmene birleşik oy pusulası verildikten sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek yeni bir birleşik oy pusulası verilmeyecek. Birleşik oy pusulalarında baskıda silinme veya yanlışlık yapılmış olsa bile, hangi siyasi parti veya bağımsız aday lehine kullanılmış olduğu mührün vurulduğu yerden kesin olarak anlaşılan oy pusulaları geçerli sayılacak. Zarfın içinden el ilanı, broşür ya da özel bir işaret, yazı veya şekil taşıyan kağıt veya işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması halinde, bu zarftan çıkan oy pusulalarının hiçbiri hesaba katılmayacak. Sandık, bu iş ve işlemler tamamlandıktan sonra, oy verme yerinde hazır bulunanların gözü önünde, sandık kurulu başkanı tarafından açılacak. Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.