24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası

24 Haziran seçimlerini hakkında iddialar gelmeye devam ediyor. Sabah yazarı Melih Altınok bugünkü yazısında adaylığı konuşulan Abdullah Gül'ü değerlendirdi.

Altınok'un yazısının ilgili kısmı şöyle;

Beni düşündüren, Gül'ün, bunları hazmetse bile, Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkması halinde iddiasının ne olacağı? Seçmene Erdoğan'dan farklı olarak ne vaat edeceği?

Muhaliflerin söylediği gibi "Yeniden parlamenter sisteme döneceğiz" mi diyecek...

FETÖ ile, PKK ile mücadeleden ötürü kendisini "mağdur" hissedenlerin "kontrollü darbe" söylemlerini mi tekrar edecek?

"Afrin şehir merkezine girmeyeydik iyiydi" diyecek mi mesela? Ya da Erdoğan'la birlikte ayrıldığı Saadet Partisi'ne geri dönüp Karamollaoğlu gibi "Yatırımları durduracağız" diye nedamet mi getirecek?

Küresel saldırılara, faiz lobisine üçüncü dünyacı yaklaşım mı diyecek?

"Niye canım, başka şeyler de söyleyebilir" mi diyorsunuz? İyi de o zaman şu an adaylığına omuz veren aşağıdakilerden tek bir oy alamaz ki.

Kim o aşağıdakiler?

"Gül aday olursa onu destekleriz" diyen HDP mesela...

15 Temmuz sonrası "Hocaefendi dönsün ben yapmadım desin" diye Twitter'da kıvranırken bugün Milli Görüş güzellemesi yapanlar...

16 Nisan Referandumunda "hayır" için çalışan ancak adam gibi çıkıp "hayır verdik" diyemeyen Davutoğlucular, şucular bucular...

Salih Tuna'nın ifadesiyle "AKP'li fırıldaklar..."

Yurtta sulhçu Akşener ekibi...

Geçen gün apar topar bir video çekip, "Türkiye'de kansız geçişin ancak Abdullah Gül'ün adaylığıyla mümkün olacağını" söyleyen Emre Uslular...

Ve eşi Hayrünnisa Gül'ün başı örtülü diye kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olmaması için ülkeyi ateşe sürükleyenler... Cumhuriyet mitingleri düzenleyenler, 28 Şubatçılar, e muhtıracılar...

Şimdi siz söyleyin, destekçileri bu kesimler olanın, sahneye Erdoğan'ın, Ak Parti'nin argümanlarıyla çıkması mümkün mü?