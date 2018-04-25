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24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 09:44 | Son Güncelleme

Türkiye 24 Haziran’da sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı adaylarını değerlendiren Sabah yazarı Melih Altınok, 'Abdullah Bey olmazsa Hayrünnisa Gül de olabilir' başlıklı köşe yazısında, "Abdullah Gül, Hayrünnisa Gül'ü ikna etmekte zorlanıyor da olabilir. Düşünüyorum da, Abdullah Bey'in kararsızlığının sıkıcılığında, Hayrünnisa Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklansa muhalefet renklenmez mi? Olmaz olmaz demeyin, Clintonlar bile yaptı aynısını. " ifadelerini kullandı

24 Haziran seçimlerini hakkında iddialar gelmeye devam ediyor. Sabah yazarı Melih Altınok bugünkü yazısında adaylığı konuşulan Abdullah Gül'ü değerlendirdi.

Altınok'un yazısının ilgili kısmı şöyle;

Beni düşündüren, Gül'ün, bunları hazmetse bile, Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkması halinde iddiasının ne olacağı? Seçmene Erdoğan'dan farklı olarak ne vaat edeceği?

Muhaliflerin söylediği gibi "Yeniden parlamenter sisteme döneceğiz" mi diyecek...

FETÖ ile, PKK ile mücadeleden ötürü kendisini "mağdur" hissedenlerin "kontrollü darbe" söylemlerini mi tekrar edecek?
"Afrin şehir merkezine girmeyeydik iyiydi" diyecek mi mesela? Ya da Erdoğan'la birlikte ayrıldığı Saadet Partisi'ne geri dönüp Karamollaoğlu gibi "Yatırımları durduracağız" diye nedamet mi getirecek?

Küresel saldırılara, faiz lobisine üçüncü dünyacı yaklaşım mı diyecek?

"Niye canım, başka şeyler de söyleyebilir" mi diyorsunuz? İyi de o zaman şu an adaylığına omuz veren aşağıdakilerden tek bir oy alamaz ki.

Kim o aşağıdakiler?
"Gül aday olursa onu destekleriz" diyen HDP mesela...
15 Temmuz sonrası "Hocaefendi dönsün ben yapmadım desin" diye Twitter'da kıvranırken bugün Milli Görüş güzellemesi yapanlar...
16 Nisan Referandumunda "hayır" için çalışan ancak adam gibi çıkıp "hayır verdik" diyemeyen Davutoğlucular, şucular bucular...
Salih Tuna'nın ifadesiyle "AKP'li fırıldaklar..."
Yurtta sulhçu Akşener ekibi...
Geçen gün apar topar bir video çekip, "Türkiye'de kansız geçişin ancak Abdullah Gül'ün adaylığıyla mümkün olacağını" söyleyen Emre Uslular...
Ve eşi Hayrünnisa Gül'ün başı örtülü diye kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olmaması için ülkeyi ateşe sürükleyenler... Cumhuriyet mitingleri düzenleyenler, 28 Şubatçılar, e muhtıracılar...
Şimdi siz söyleyin, destekçileri bu kesimler olanın, sahneye Erdoğan'ın, Ak Parti'nin argümanlarıyla çıkması mümkün mü?

Evet, birkaç gündür dilime Şahan Gökbakar'ın Turkcell reklamındaki o "Hiç bu kadarını bekliyorduk aslında" sözleri takılmış olsa da ben hâlâ inanamıyorum Gül'ün aday olacağına...
Ama günlerdir çıkıp da "Ne saçmalıyorsunuz, hiç olur mu öyle şey, yakışır mı" demediğine göre o da adının konuşuluyor olmasından memnun. İstemem yan cebime koy suskunluğu yani.
Belki niyetleniyordur iddiaları reddetmeye... Bilemiyorum. 2014'te ikinci kez Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı anlaşılınca, "Asıl intifadayı ben başlatacağım" diyen Hayrünnisa Gül'ü ikna etmekte zorlanıyor da olabilir Abdullah Bey.

Çünkü Hanımefendinin bu yöndeki hırsını, kimi "etkili isimlerle" Abdullah Bey'i "ikna etmeleri" için temasta olduğunu bilmeyen yok.
Bahsettiğim hikâyeyi unutanlara, arşivden Mehmet Barlas'ın o günlerde tartışmayı başlatan yazısını tavsiye ederim:

"Bakalım daha ileri günlerde bu meslektaşımız (Özkök) Bayan Gül'le Gezi Parkı'na gidip 'İkinci İntifada'yı başlatmak üzere bir şeyleri birlikte taşlayacaklar mı?" (Sabah/23 Ağustos 2014)
Düşünüyorum da, Abdullah Bey'in kararsızlığının sıkıcılığında, Hayrünnisa Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklansa muhalefet renklenmez mi?
Olmaz olmaz demeyin, Clintonlar bile yaptı aynısını. Hatırlayın, eşi Bill değil, Bayan Hillary adaydı seçimlerde. Hatta ABD medyasında şimdiden, gelecek seçimlerde de Obama'nın eşi Michael'in adı geçiyor... Moda yani, tıpkı zaman zaman ortaya çıkan kaba saba Louboutin marka ayakkabılar gibi...
Abdullah Bey, 7 Nisan 2011'de vatandaşların, neyi kastettiğini hâlâ tartıştığı o twiti, anlaşılan bugünleri kastederek yazmış: "İnsan gerçekten hayret ediyor."

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Değişim şart olmuştur allah'ın izniyle hak hukuk adalet gelecek Türkiye IYI olacak güneş yeniden doğacak TÜRK milleti huzur bulacak AKŞENER Türk milletinin ortak adayıdır...
Yazı yı yazana bakın tam yandaş ATV Sabah gurubu. Yahu siz AKP Olarak Yıllarca devlet televizyonlarından ATV Sabah 'dan Türkçe olimpiyatları adı altında hoca efendi diyerek o o.ç nu şükranla anmadınızmı. Yandaş yalakalarınıza saygı ile andırmadınızmı. Bekir Efendi Meclisde ısrarla fetoş denen piçi savunmadımı. şimdide çıkmış kabahati chp ye saadet e IYI partiye atıyorsunuz. Hangi ara bukadar fırıldak oldunuz siz AKP. Tayyip Erdoğan parti Genelbaşkanı sıfatıyla millete her türlü hakareti ediyor, ama biri çıkıp ona birşey söylediğinde hemen Cumhur Başkanına hakaret etti deniyor. bu yanlış.
soldan babam aday olsa desteklemem siz neden ak partinin artıklarının peşindesiniz
köşe yazarlığı senin gibilere kaldı maalesef
aptullah gülden ne gördük yıllarca cumhur başkanlıgı yaptı tayipin ayakçısı bi soytarı
ulen o kadar terbiyesizlestiniz ki insallah 24 haziran sizin gibi viruslerin ulke gundeminden defedilisi olacak.melihcim
davutoğlu profösör olmuştur ama devlet adamı olamaz idareci olamaz o kabiliyet asla yoktur..abdullah gülde davutoğlundan farklı deyildir.
KILIÇTAROĞLUNUN NİYETİ NASIL ZARAR VEREBİLİRİM. RTE HEPİNİZİ EZER BU SEÇİMDE;ADAM GİBİ ÜLKEYE ZARAR VERMEYİN BIRAK ADAY LAZIMSA ADAM GİBİ ADAM MUHARREM İNCE DEN DAHA İYİSİ OLMAZ. HİÇ BİR CHP Lİ GÜLE OY VERMEZ İNCEYE VERİR. AMAÇ ÜZÜM YEMEK DEĞİL ALLAH ALLAH BAĞCIYI DÖVEBİLİRMİYİZ.
fetocu olduğunuzu Biliyoruz zaten bu kadar da belli etmeyin.
Kendi adına konus bır cacık olmaz turkiye hızını dusurmek ıcın komplo senaryoları
vatandaş yapıyor tamam da gazeteci olduğunu sananlarda slk slk yorum yapmıyormu deli ediyolar adamı. Hayrinisa aslı varsa başörtüsü sebebiyle y.okulu okuyamadığını söyleyerek mağduriyet edebiyatı yapmıyormuydu. ya edebiyat yalan. yada bu adamın ki slk lık
iyi oldu olacak sıçın memlketin ağzına! kimsenin bunlardan birinin istediği yok özellikle muhalefet cephesinden... medya dayatıp dayatıp önümüze getiriyor. TürkiyeCumhuriyetini muz cumhuriyeti yaptığınız yetmedimi şu memlekete yakışır güçlü adaylar dolu sadece önümüze bunlar dayatılıyor. benim adayım İlker Paşa varmı ötesi..?
bu dalga geçici ve alaycı tavrınla ancak seviyeni gösterirsin melih.....''KESER DÖNER SAP DÖNER GÜN GELİR HESAP DÖNER''....
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