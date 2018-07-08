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24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 00:31 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun, yemin törenine beyaz tülbentle katıldı.

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun, yemin törenine beyaz tülbentle katıldı. Tosun'un tülbenti sosyal medyada dikkat çeken konular arasında yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları Remziye Tosun'un yemini üzerine çeşitli mesajlar yayınladı.

İşte o paylaşımlardan bazılar:

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REMZİYE TOSUN KİMDİR?

Remziye Tosun 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Diyarbakır Bölgesi, 4'üncü sıradan milletvekili seçilmiştir.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde doğan Remziye Tosun, 4 çocuk annesidir.

remziyetosun

YEMİN TÖRENİ TAMAMLANDI

Öte yandan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin töreni tamamlandı. Mazeret bildiren milletvekilleri haricinde milletvekilleri tek tek kürsüye çıkarak milletvekili yeminini okudular.

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
atatürk ‘ün ülkesine meclisine milletine yakışmayan kare. rezalet !
işleri güçleri shov ajitasyon..5 seneyi tamamlayabilecek mi göreceğiz,sanmam diğerleri gibi kodesi boylar..
Oldu olacak bir de şalvar giyecektin
buyur burdan yak
Bu kadının yüzünde nur var. emine ayna gülten kışanak bunlar tam bir şeytan. Kandan beslenen türler
Bi pislikleri vekil yapmak bi yanna nefes bile aldırmaycaksin onca şehitlerimize rağmen yaşaması bile haram bunların
Oyum sana helali hoş olsun sayın vekilim
apo denen aşağılık yazdığı kitapta kendini tanrı ilan ediyor, bu da ona tapıyor herhalde. bugün meclise tülbentle giriyorsa ak parti sayesinde
bu pkk nın ne işi var meclisde hani savaş vardı bi dünya asker ölüyor bu hükümet de korkak çıktı bi bitiremedi şu hainleri
safi şov işleri icraat desen sıfır
bu çakalları TÜRK MECLİSİNDE görmek İstemiyoruz,,,,,
Yeminini yerine getirmedikten sonra etsen ne olur, etmesen ne olur.
5 yıllık basiretsiz iktidarın sonuçları. siz hala kendiinizi kandırın
NEREYE GİDİYORUZ FARKINDA MISINIZ???
Bu ne böyle ya Altın gününe davetli kadın gibi meclisin itibarı yerle bir olmuş yazık yazık bir de bunlara güvenip ülke idare etmesi ümit edeceğiz vay halimize vay...
terörist hain çıkar o tülbenti kirletme !
ne demiş Büyüklerimiz ? “çocuklarınızı zamana göre yetiştirin” Bütün dünya uzay feza çağında gavur dediklerimiz Atomu parçalıyor ve biz hâla ceza çağında suriye filistin mısır ırak formatı ve tadında devam ediyoruz.
Keşke göründüğünüz kadar masum olsanız!
Tülbent ile deyil bunun kendisine faydası var mı vatandaş a faydası aslında onun amacı tülbent deyil sözüm ona güya kendi terörist çevresi ne mesaj veriyor lânet olsun her şeyin filmini çıkardılar
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