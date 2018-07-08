24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun, yemin törenine beyaz tülbentle katıldı. Tosun'un tülbenti sosyal medyada dikkat çeken konular arasında yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları Remziye Tosun'un yemini üzerine çeşitli mesajlar yayınladı.
İşte o paylaşımlardan bazılar:
Remziye Tosun 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Diyarbakır Bölgesi, 4'üncü sıradan milletvekili seçilmiştir.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde doğan Remziye Tosun, 4 çocuk annesidir.
Öte yandan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin töreni tamamlandı. Mazeret bildiren milletvekilleri haricinde milletvekilleri tek tek kürsüye çıkarak milletvekili yeminini okudular.
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