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24 Haziran seçimlerinde HDP’nin oyları doğuda düştü, batıda yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 09:56 | Son Güncelleme

HDP, 600 milletvekilinden oluşan yeni parlamentoda 67 sandalyeye sahip oldu. 11 ilde birinci parti olan HDP'nin oy oranlarının Doğu’da düşerken, Batı’da yükselmesi dikkat çekti.

24 Haziran seçimlerinde oy sayısını 5.9 milyona, oranını da yüzde 11.7’ye yükselten, HDP, 600 milletvekilinden oluşan yeni parlamentoda 67 sandalyeye sahip oldu. 11 ilde birinci parti olan HDP, milletvekili çıkardığı illere Kocaeli, Antalya ve Hatay’ı eklerken, Adıyaman’dan bu kez milletvekili çıkaramadı. HDP oy oranları Doğu’da düşerken, Batı’da yükseldi.

İL İL YÜKSELİŞ VE AZALIŞ

Gazete Habertürk'ün haberine göre 1 Kasım 2015 genel seçimiyle kıyaslandığında HDP Diyarbakır’da yüzde 72.8’den yüzde 66.71’e, Siirt’te 58.3’ten 52.18’e, Batman’da 68.2’den 63.44’e, Mardin’de 68.4’ten 60.41’e, Şırnak’ta 85.5’ten 71.54’e, Tunceli’de 55.9’dan 51.76’ya, Iğdır’da 52.6’dan 43.94’e, Van’da 65.5’ten 60.23’e, Bitlis’te 48.60’dan 43.14’e, Muş’ta 60.63’ten 50.96’ya, Hakkâri’de 81.96’dan 71.11’e, Ağrı’da da 68.1’den 63.54’e geriledi. Büyükşehirlerde ve Batı illerinde tersi bir tablo ortaya çıktı. HDP oy oranını Ankara’da yüzde 4.05’ten 6.40’a, İstanbul’da 10.07’den 12.67’ye, İzmir’de 8.46’dan 11.49’a, Antalya’da 5.56’dan 7.35’e, Kocaeli’nde 5.52’den 7.37’ye, Hatay’da 6.75’ten 11.03’e yükseltti.

11 İLDE BİRİNCİ PARTİ

Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 8.03 oy aldı. HDP’nin doğu’daki düşüşüne karşın batı’da çıkış yapması ve parti oylarının Demirtaş’ın oylarını 3 puan aşması, CHP seçmeninin bir bölümünün baraj altında kalmaması için HDP’ye yöneldiği yorumlarını güçlendirdi. CHP oylarının Muharrem İnce’nin gerisinde kalması da bu tezi destekliyor. HDP seçim barajını özellikle 3 büyük şehirde aldığı ilave oylarla aştı. HDP, eski Eş Genel Başkanı Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın cezaevine girmesinin ardından, ilk kez seçime girdi. Pervin Buldan ile Sezai Temelli’nin eş genel başkanlığındaki 24 Haziran seçiminde HDP oylarının sayısı 5.9 milyona ulaştı. HDP’nin oy oranı yüzde 11.7 olarak gerçekleşti.

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