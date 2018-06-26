24 Haziran seçimlerinde HDP’nin oyları doğuda düştü, batıda yükseldi

24 Haziran seçimlerinde oy sayısını 5.9 milyona, oranını da yüzde 11.7’ye yükselten, HDP, 600 milletvekilinden oluşan yeni parlamentoda 67 sandalyeye sahip oldu. 11 ilde birinci parti olan HDP, milletvekili çıkardığı illere Kocaeli, Antalya ve Hatay’ı eklerken, Adıyaman’dan bu kez milletvekili çıkaramadı. HDP oy oranları Doğu’da düşerken, Batı’da yükseldi.

İL İL YÜKSELİŞ VE AZALIŞ



Gazete Habertürk'ün haberine göre 1 Kasım 2015 genel seçimiyle kıyaslandığında HDP Diyarbakır’da yüzde 72.8’den yüzde 66.71’e, Siirt’te 58.3’ten 52.18’e, Batman’da 68.2’den 63.44’e, Mardin’de 68.4’ten 60.41’e, Şırnak’ta 85.5’ten 71.54’e, Tunceli’de 55.9’dan 51.76’ya, Iğdır’da 52.6’dan 43.94’e, Van’da 65.5’ten 60.23’e, Bitlis’te 48.60’dan 43.14’e, Muş’ta 60.63’ten 50.96’ya, Hakkâri’de 81.96’dan 71.11’e, Ağrı’da da 68.1’den 63.54’e geriledi. Büyükşehirlerde ve Batı illerinde tersi bir tablo ortaya çıktı. HDP oy oranını Ankara’da yüzde 4.05’ten 6.40’a, İstanbul’da 10.07’den 12.67’ye, İzmir’de 8.46’dan 11.49’a, Antalya’da 5.56’dan 7.35’e, Kocaeli’nde 5.52’den 7.37’ye, Hatay’da 6.75’ten 11.03’e yükseltti.