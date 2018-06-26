24 Haziran seçimlerinde HDP’nin oyları doğuda düştü, batıda yükseldi

24 Haziran seçimlerinde oy sayısını 5.9 milyona, oranını da yüzde 11.7’ye yükselten, HDP, 600 milletvekilinden oluşan yeni parlamentoda 67 sandalyeye sahip oldu. 11 ilde birinci parti olan HDP, milletvekili çıkardığı illere Kocaeli, Antalya ve Hatay’ı eklerken, Adıyaman’dan bu kez milletvekili çıkaramadı. HDP oy oranları Doğu’da düşerken, Batı’da yükseldi.
İL İL YÜKSELİŞ VE AZALIŞ
Gazete Habertürk'ün haberine göre 1 Kasım 2015 genel seçimiyle kıyaslandığında HDP Diyarbakır’da yüzde 72.8’den yüzde 66.71’e, Siirt’te 58.3’ten 52.18’e, Batman’da 68.2’den 63.44’e, Mardin’de 68.4’ten 60.41’e, Şırnak’ta 85.5’ten 71.54’e, Tunceli’de 55.9’dan 51.76’ya, Iğdır’da 52.6’dan 43.94’e, Van’da 65.5’ten 60.23’e, Bitlis’te 48.60’dan 43.14’e, Muş’ta 60.63’ten 50.96’ya, Hakkâri’de 81.96’dan 71.11’e, Ağrı’da da 68.1’den 63.54’e geriledi. Büyükşehirlerde ve Batı illerinde tersi bir tablo ortaya çıktı. HDP oy oranını Ankara’da yüzde 4.05’ten 6.40’a, İstanbul’da 10.07’den 12.67’ye, İzmir’de 8.46’dan 11.49’a, Antalya’da 5.56’dan 7.35’e, Kocaeli’nde 5.52’den 7.37’ye, Hatay’da 6.75’ten 11.03’e yükseltti.
11 İLDE BİRİNCİ PARTİ
Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 8.03 oy aldı. HDP’nin doğu’daki düşüşüne karşın batı’da çıkış yapması ve parti oylarının Demirtaş’ın oylarını 3 puan aşması, CHP seçmeninin bir bölümünün baraj altında kalmaması için HDP’ye yöneldiği yorumlarını güçlendirdi. CHP oylarının Muharrem İnce’nin gerisinde kalması da bu tezi destekliyor. HDP seçim barajını özellikle 3 büyük şehirde aldığı ilave oylarla aştı. HDP, eski Eş Genel Başkanı Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın cezaevine girmesinin ardından, ilk kez seçime girdi. Pervin Buldan ile Sezai Temelli’nin eş genel başkanlığındaki 24 Haziran seçiminde HDP oylarının sayısı 5.9 milyona ulaştı. HDP’nin oy oranı yüzde 11.7 olarak gerçekleşti.
Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor
Bu halde basıldı! İçeride unutulduğunu iddia etti
Erdoğan’ın balkon konuşmasına ABD’deki Türklerden tepki
Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu görevine devam edecek
24 Haziran seçimleri sonrasında ABD’den ilk açıklama: Erdoğan ile Trump görüşecek
Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı ne zaman açılacak? (MEB, E-okul)
CHP MYK, yarın seçim değerlendirmesi için toplanacak
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!
Sımsıkı sarıldı! Bir an olsun bırakmadı
İngiliz oyuncu ilişkiye girdiği anları kameraya alıp satışa çıkardı!
27 Temmuz'da kıyamet kopacak! Eğer doğruysa...
Okuyucu Yorumları 0 yorum