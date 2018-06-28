24 haziran seçimlerinde TBMM'de kadın milletvekillerinin temsil oranı arttı

AA muhabirinin derlemelerine göre, bu dönemde kadın milletvekillerinin temsiliyet oranı yükseldi. 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, Meclise giren 600 milletvekilinin 103’ünü kadınlar, 497'sini erkekler oluşturdu.

Dönem parlamentosunda yüzde 14,7 olan kadın temsil oranı, 27. Dönem'de yüzde 17,1’e yükseldi.

Meclise oran olarak en fazla kadın milletvekili HDP'den girdi. HDP’den sonra en çok kadın milletvekili olan partiler sırasıyla AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti oldu.

33 İLİ KADIN MİLLETVEKİLİ TEMSİL ETMEYECEK



Dönem parlamentosunda 33 ilden kadın milletvekili yer almayacak.

Adıyaman, Amasya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Çorum, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Ardahan, Iğdır, Karabük, Kilis ve Osmaniye; kadın milletvekilleri tarafından Mecliste temsil edilmeyecek.

AK Parti'nin 295 milletvekilinin 53'ü kadınlardan oluştu. Buna göre; 26. Dönem’de AK Parti'nin yüzde 11 olan kadın milletvekili oranı yüzde 17,9'a çıktı. HDP’nin 67 vekilinden 25’ini kadınlar oluşturdu. HDP'nin, geçen dönem yüzde 38,9 olan kadın milletvekili oranı ise yüzde 37'ye düştü. 147 milletvekilinin 18’i kadın milletvekili olan CHP'nin 26. Dönem’de yüzde 15,5 olan kadın milletvekili oranı yüzde 12,2’ye indi.