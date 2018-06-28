24 haziran seçimlerinde TBMM'de kadın milletvekillerinin temsil oranı arttı

AA muhabirinin derlemelerine göre, bu dönemde kadın milletvekillerinin temsiliyet oranı yükseldi. 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, Meclise giren 600 milletvekilinin 103’ünü kadınlar, 497'sini erkekler oluşturdu.
Meclise oran olarak en fazla kadın milletvekili HDP'den girdi. HDP’den sonra en çok kadın milletvekili olan partiler sırasıyla AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti oldu.
33 İLİ KADIN MİLLETVEKİLİ TEMSİL ETMEYECEK
Adıyaman, Amasya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Çorum, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Ardahan, Iğdır, Karabük, Kilis ve Osmaniye; kadın milletvekilleri tarafından Mecliste temsil edilmeyecek.
AK Parti'nin 295 milletvekilinin 53'ü kadınlardan oluştu. Buna göre; 26. Dönem’de AK Parti'nin yüzde 11 olan kadın milletvekili oranı yüzde 17,9'a çıktı. HDP’nin 67 vekilinden 25’ini kadınlar oluşturdu. HDP'nin, geçen dönem yüzde 38,9 olan kadın milletvekili oranı ise yüzde 37'ye düştü. 147 milletvekilinin 18’i kadın milletvekili olan CHP'nin 26. Dönem’de yüzde 15,5 olan kadın milletvekili oranı yüzde 12,2’ye indi.
49 milletvekilinden sadece 5'i kadın olan MHP'nin geçen dönem yüzde 7,5 olan kadın milletvekili oranı ise yüzde 10’a yükseldi. Genel Başkanlığını Meral Akşener'in yaptığı 43 milletvekili olan İYİ Parti’nin 3 kadın milletvekili bulunuyor ve kadın milletvekili oranı da yüzde 6,9.
EN GENÇ İKİ VEKİLDE KADIN
Parlamento'da kadın milletvekili oranı 2007 yılından itibaren artışa geçti. 550 milletvekilinin görev yaptığı Mecliste kadın temsil oranı 2007'de yüzde 9,1; 2011'de yüzde 14,3; 2015'te (7 haziran) yüzde 17,6; 2015'te (1 kasım) ise yüzde 14,7 olarak gerçekleşti. 600 milletvekilinin yer alacağı 27. Dönem parlamentosunda ise kadın temsil oranı yüzde 17,1'e çıktı.
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