24 Haziran seçimlerine doğru

İSTANBUL (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplanmasına ilişkin, "Bu imzalar kağıdın üzerine atılmamıştır, kayaların üzerine sizin emeğinizle oyulmuştur." dedi.

Perinçek, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde seçmenler tarafından aday gösterilen isimler için ilçe seçim kurullarına imza verme işleminin sona ermesinin ardından partisinin Taksim'deki İstanbul İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Kendisi için imza verenlere teşekkür eden Perinçek, "Hepinizi yürekten kutluyorum, ter döktünüz emek verdiniz, disiplinli, öncü, fedai çalışmanın başarısıdır bu. Bu imzalar kağıdın üzerine atılmamıştır, kayaların üzerine sizin emeğinizle oyulmuştur. Tarihe geçen kayalara atılan imzalardır. Bu Türkiye'yi seçeneksiz bırakmamıştır." diye konuştu.

Türkiye'nin bu seçimden büyük bir çözümle çıkacağını dile getiren Perinçek, Türk milletinin gerçek iktidarının kurulacağı bir sürece girildiğini kaydetti.

Doğu Perinçek, partisinin ülkenin zor dönemlerine önemli değişikliklerle önderlik edecek yeteneğe sahip olduğunu anlatarak, şunları söyledi: