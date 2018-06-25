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24 Haziran seçimlerinin en üzücü haberi! 8 yaşındaki çocuğun ayağı kapana sıkıştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 00:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde seçim otobüsünden halka seslendiği sırada küçük bir çocuğun ayağının kapana sıkışması nedeniyle konuşmasını kısa kesti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaneye giderek yaralı çocuğu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlemek için Huber Köşkü önünde toplanan vatandaşlar arasında bulunan bir çocuk, ayağı güvenlik bariyerine sıkışınca yaralandı. Acil ameliyata alınan çocuğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan da ziyaret etti.

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü önünde seçim sonuçları dolayısıyla toplanan vatandaşlara hitap etti.

"BU YAVRUMUZA RABBİM ŞİFALAR VERSİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayağı kapanlara sıkışan çocuk için "Bu yavrumuza Rabbim şifalar versin. İnşallah doktorlarımızın da müdahalesiyle şifasını bulur." dedi.

ERDOĞAN HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuğun geçirdiği kazanın ardından konuşmasını yarıda kesti.

Erdoğan, Maslak Acıbadem Hastanesine giderek yaralı çocuğu ziyaret ederek durumuna ilişkin bilgi aldı. Erdoğan yaklaşık 45 dakika süren ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Huber Köşkü Yahya IpsırlI

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