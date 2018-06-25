24 Haziran seçimlerinin en üzücü haberi! 8 yaşındaki çocuğun ayağı kapana sıkıştı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlemek için Huber Köşkü önünde toplanan vatandaşlar arasında bulunan bir çocuk, ayağı güvenlik bariyerine sıkışınca yaralandı. Acil ameliyata alınan çocuğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan da ziyaret etti.
Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü önünde seçim sonuçları dolayısıyla toplanan vatandaşlara hitap etti.
"BU YAVRUMUZA RABBİM ŞİFALAR VERSİN"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayağı kapanlara sıkışan çocuk için "Bu yavrumuza Rabbim şifalar versin. İnşallah doktorlarımızın da müdahalesiyle şifasını bulur." dedi.
ERDOĞAN HASTANEDE ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuğun geçirdiği kazanın ardından konuşmasını yarıda kesti.
Erdoğan, Maslak Acıbadem Hastanesine giderek yaralı çocuğu ziyaret ederek durumuna ilişkin bilgi aldı. Erdoğan yaklaşık 45 dakika süren ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.
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