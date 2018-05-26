Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Türkiye 15 Temmuz'da 'Fetenyahu'nun içerideki kirli yapılanmasını dağıttıktan sonra ancak Fırat Kalkanına girebildi ve Afrin Harekatıyla küresel emperyalizmin kirli planına çomak sokabildi. Onun için önemli bir süreçteyiz. 24 Haziran sıradan bir tarih değil asla." dedi.

Yalçın, Memur-Sen Karabük Şubesi tarafından Safranbolu ilçesinde kapalı pazar yerinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, birlerle başlayan yolculuğun bir milyon sayısını aştığını, örgütlenme oranının kamu görevlilerinde yüzde 70'e ulaştığını söyledi.

Ülkenin demokratikleşmesini, korku tünelinden çıkmasını, vesayetin ülke üzerinden kalkmasını en önemli görev saydıklarını ve kırılma noktalarında dik durarak, milletin yanında durarak, millet iradesinin yanında konum alarak ülkenin normalleşmesine katkı sağladıklarını ifade eden Yalçın, "Bu ülkedeki her şey bizi ilgilendirdiği gibi Kudüs de bizi ilgilendirir, Mescidi Aksa da ilgilendirir, Orta Afrika da ilgilendirir, Bosna da Arakan da Mısır da Suriye de Keşmir de Filipinler ve Nepal'deki felaket de bizi ilgilendirir. 10 yıl geriye gittiğinizde 10 yıl geride yüzleştiğimiz sorunlarla bugün önümüzdeki sorunlara baktığımızda bugünkülere sorun bile diyemeyiz. Çok önemli noktaları geride bıraktık." diye konuştu.