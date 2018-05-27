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"24 Haziran tarihimizin en önemli seçimlerinden biridir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 23:27 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: - "24 Haziran tarihimizin en önemli seçimlerinden biridir. Biz güçlü ülke diyoruz. Millet olarak cumhurbaşkanımızı inşallah güçlü şekilde seçeceğiz" - "Görüyorsunuz Suriye, Irak, Yemen ve Libya'yı ne hale getirdiler. En büyük hedef İslam'ın son kalesi, ümmetin tek umudu olan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti. Bunu hepimiz görüyoruz"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "24 Haziran tarihimizin en önemli seçimlerinden biridir. Biz güçlü ülke diyoruz. Millet olarak cumhurbaşkanımızı inşallah güçlü şekilde seçeceğiz." dedi.

Aydın ile 27. dönem milletvekili adayları, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığınca Türkiye Petrolleri Tesislerinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Ahmet Aydın, burada yaptığı konuşmada, AK Parti, millet ve ümmet adına, birlik ve beraberlik içerisinde koşturmak zorunda olduklarını söyledi.

24 Haziran seçimlerinin telafisinin olmadığını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Bu seçim olmak ya da olmamak kadar mühim bir seçim. Eğer millet olarak biz varız diyorsak 24 Haziran'ı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bakın neler neler oynanıyor. Türkiye'yi yolundan döndürmek, Recep Tayyip Erdoğan'ı ortadan kaldırmak için ne işler çeviriyorlar. Rakiplere ve dışarıdan oynanan oyunlara bakın. Ne film fırıldaklar, ne oyunlar kuruluyor. Yine döviz kuru üzerinden bizleri sıkıştırmaya çalışıyorlar. Onun için 24 Haziran tarihimizin en önemli seçimlerinden biridir. Biz güçlü ülke diyoruz. Millet olarak cumhurbaşkanımızı inşallah güçlü şekilde seçeceğiz. Ama yanında güçlü meclis diyoruz. Eğer yürütme organı meclis ile uyumlu bir şekilde çalışırsa, güçlü Türkiye olur."

Aydın, önemli olanın AK Parti'nin güçlü bir şekilde mecliste temsil edilmesi olduğunu vurgulayarak, FETÖ ve üst akılla fitne sokulmaya çalışıldığını, bu oyunlara gelinmemesi gerektiğini kaydetti.

- "Bu oyun çoğunlukla dışarıda yazılıyor"

Cumhurbaşkanının arkasında güçlü bir meclis olmaması halinde sistemin kilitleneceğini dile getiren Aydın, "Hepimizin hataları olabilir. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Biz güçlü bir kadroyuz. Biz davası olan insanlar topluluğuyuz. Biz bu bilinç ile birbirimize sıkı sıkı kenetlenmek zorundayız. Yoksa kaçan balık büyük olur. Görüyorsunuz Suriye, Irak, Yemen ve Libya'yı ne hale getirdiler. En büyük hedef İslam'ın son kalesi, ümmetin tek umudu olan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti. Bunu hepimiz görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Filistinlilerin duasını aldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şimdi kim bilir umredeki pek çok kardeşimiz Türkiye'ye dua ediyor. Artık önümüze bakacağız. Bundan sonraki süreçte fitneye meydan vermeden safları çok sıkı bir şekilde tutmak zorundayız. Bir ve beraber olursak bunu çözebiliriz. Dün bir dünya ateş püskürenler şu anda aynı ittifakın içerisindeler. Değerlerimiz ve inançlarımıza ateş edenler aynı yolun yolcusu. Kim bunları bir araya getiren? Her şey kendiliğinden olmuyor. Bir üst akıl, dizayn yapmaya çalışıyor. Bunu yeri geldi parti kapatmayla, yeri geldi sokak hareketleriyle, yeri geldi F-16'larla bombalamayla yapmaya çalıştılar. Şimdi döviz ve kur üzerinden bu milletin iradesini nasıl yanıltırız, nasıl farklı alana kaydırırız ve ortadan kaldırırız hesapları yapıyorlar. Bu siyaset dizaynı yapanlara bizim prim vermememiz lazım. Bu oyun çoğunlukla dışarıda yazılıyor. İçerideki iş birlikçilerle sahneye konuluyor."

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24 haziran seçimleri AK Parti Adıyaman teşkilatı iftar programı TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın

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