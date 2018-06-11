Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "24 Haziran Türkiye için yeni bir milat olacak. Mesele memleket meselesidir. Sadece bir ilin bir ilçenin değil hepimizin ortak meselesidir. Bu milletin önünü kesmeye çalışanlara millet sandıkta bir bozgun, Osmanlı tokadı vuracaktır." dedi.

Bozdağ, Kırıkkale'de yaşayan Kırşehirli iş adamları tarafından Kapalı Cumaertesi pazar yerinde verilen iftar programında, Türkiye'nin dört bir yanında huzur, güven ve barış içerisinde ramazanı idrak ettiklerini söyledi.

Ramazanın bir yandan manevi iklimde geçerken öte yandan da yaklaşan 24 Haziran seçimleri nedeniyle de bir seçim atmosferi içerisinde geçtiğini belirten Bozdağ, şöyle konuştu:

"Ramazan ayının manevi ikliminden bir yandan Müslümanlar olarak nasiplenirken öte yandan önümüzdeki 5 yıl Türkiye'yi yönetecek cumhurbaşkanı, yasama ve denetim faaliyetlerde bulunacak milletvekillerini seçmenin arifesindeyiz. 24 Haziran seçimleri şimdiden hayırlı uğurlu olsun. 24 Haziran Türk ve siyasal tarihi bakımından yeni bir dönüm noktasıdır, bir milattır. Çünkü 24 Haziran'da sadece cumhurbaşkanı ve parlamento üyelerini seçmeyeceğiz. Aynı zamanda cumhuriyet tarihinden bu yana yaklaşık 100 yıllık süre içerisinde hükümet sistemimizi değiştirip cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün kurum ve kurallarıyla beraber yürürlüğe koyacağız. Yeni bir dönemi birlikte başlatacağız. Yeni bir sayfayı birlikte yazacağız inşallah. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun. 24 Haziran Türkiye için yeni bir milat olacak. Mesele memleket meselesidir. Sadece bir ilin bir ilçenin değil hepimizin ortak meselesidir. Bu milletin önünü kesmeye çalışanlara millet sandıkta bir bozgun, Osmanlı tokadı vuracaktır."