HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"24 Haziran Türkiye'de yeni dönemin başlangıcı olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 15:26 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: - "24 Haziran inşallah Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcı olacak ve yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı, sizlerin de desteğiyle sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olacak" - "Her zaman ifade ediyoruz; AK Parti eşittir Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan eşittir AK Parti. Başka bir sloganımız olamaz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 24 Haziran'ın Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcı olacağını bildirdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şenocak Kadıköy'de sokak iftarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlara hitap eden Şenocak, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğine dikkati çekerek, "24 Haziran'da sadece cumhurbaşkanını seçmeyeceğiz. Aynı zamanda Meclise milletvekillerimizi seçeceğiz. Her zaman ifade ediyoruz; AK Parti eşittir Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan eşittir AK Parti. Başka bir sloganımız olamaz." ifadelerini kullandı.

Şenocak, seçim süreci nedeniyle yoğun bir çalışmanın içerisinde olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"24 Haziran'a giderken teşkilat olarak bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetleri daha da yukarıya çıkarabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. 24 Haziran inşallah Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcı olacak ve yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı, sizlerin de desteğiyle sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olacak. Bu ülkenin kaderini değiştiren, ülkenin dünü ile bugünü arasında uçurum farkları yapan ve yaptıran sayın Cumhurbaşkanımız, inşallah bundan sonraki dönemde de bugüne kadar yapmış olduğu işlerin ustalık dönemi ile devamını sağlayacak. Ülkemizin refahı için, daha iyi yaşam standartlarında yaşamamız için, güçlü bir Türkiye için hep beraber 24 Haziran'da yeni bir sisteme geçeceğiz."

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, 19 Mayıs'ta AK Parti'nin Sahrayıcedit Mahallesi'ndeki seçim irtibat bürosu önünde asılı Türk bayrağı ve AK Parti flamasının bir kadın tarafından koparılmasına değinerek, "Bu yapılanlar teşkilatımızı asla yıldıramaz. Tam tersi bizi kamçılar. Kadıköy, bu yapılanlara demokratik bir şekilde dersini sandıkta verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Şenocak, konuşmasının ardından iftar programına katılan vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

PARTNERSiz onu bir de yakından görün!Siz onu bir de yakından görün!
Apartman boşluğuna düşen martıyı itfaiye kurtardıApartman boşluğuna düşen martıyı itfaiye kurtardı
Bodrum'da yeni karayolu tepkisiBodrum'da yeni karayolu tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak kadıköy sokak iftarı

En Çok Okunan Haberler

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı: Bol kepçeden attık

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı: Bol kepçeden attık

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

İlginizi Çekebilir

Malatya'da kendini yakmak isteyen çiftçi: AK Parti'ye oy vermiştim, keşke ellerim kırılsaydı

Malatya'da kendini yakmak isteyen çiftçi: AK Parti'ye oy vermiştim, keşke ellerim kırılsaydı

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muş'ta yetişen cağ bitkisinin garip sırrı! Yiyen ikiz çocuk sahibi oluyor!

Muş'ta yetişen cağ bitkisinin garip sırrı! Yiyen ikiz çocuk sahibi oluyor!

Suriyeliler Ramazan Bayram için akın akın ülkelerine gidiyor

Suriyeliler Ramazan Bayram için akın akın ülkelerine gidiyor

Melih Gökçek'in Ankapark'ına bir tepki de MHP'den: İnşallah yanına kar kalmaz

Melih Gökçek'in Ankapark'ına bir tepki de MHP'den: İnşallah yanına kar kalmaz

Melih Gökçek'in Ankapark'ına bir tepki de MHP'den: İnşallah yanına kar kalmaz

Melih Gökçek'in Ankapark'ına bir tepki de MHP'den: İnşallah yanına kar kalmaz

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran Behçet Avras isimli terörist öldürüldü

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran Behçet Avras isimli terörist öldürüldü

2018 KYK personel alımı sonuçları sorgulama: Sözlü sınava alınacaklar belli oluyor!

2018 KYK personel alımı sonuçları sorgulama: Sözlü sınava alınacaklar belli oluyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.