"24 Haziran Türkiye'de yeni dönemin başlangıcı olacak"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 24 Haziran'ın Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcı olacağını bildirdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şenocak Kadıköy'de sokak iftarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlara hitap eden Şenocak, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğine dikkati çekerek, "24 Haziran'da sadece cumhurbaşkanını seçmeyeceğiz. Aynı zamanda Meclise milletvekillerimizi seçeceğiz. Her zaman ifade ediyoruz; AK Parti eşittir Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan eşittir AK Parti. Başka bir sloganımız olamaz." ifadelerini kullandı.

Şenocak, seçim süreci nedeniyle yoğun bir çalışmanın içerisinde olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"24 Haziran'a giderken teşkilat olarak bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetleri daha da yukarıya çıkarabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. 24 Haziran inşallah Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcı olacak ve yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı, sizlerin de desteğiyle sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olacak. Bu ülkenin kaderini değiştiren, ülkenin dünü ile bugünü arasında uçurum farkları yapan ve yaptıran sayın Cumhurbaşkanımız, inşallah bundan sonraki dönemde de bugüne kadar yapmış olduğu işlerin ustalık dönemi ile devamını sağlayacak. Ülkemizin refahı için, daha iyi yaşam standartlarında yaşamamız için, güçlü bir Türkiye için hep beraber 24 Haziran'da yeni bir sisteme geçeceğiz."