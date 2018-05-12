Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "24 Haziran, ülkemizin tarihinde bir milat olacak." dedi.

Bakan Eroğlu, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yaptırılacak 214 milyon lira değerindeki 5 tesisin toplu temel atma töreninde yaptığı konuşmada, eskiden ormanlara girilmediğini ancak şimdi ormanları vatandaşın hizmetine sunduklarını, her şeyi millet için yaptıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta tabiatın güzelliğine dikkati çeken Eroğlu, burayı tabiat turizminin merkezi yapmak istediklerini vurguladı.

- "Kahramanmaraş'a 4 milyar lira yatırım yaptık"

Şu ana kadar Kahramanmaraş'a yaklaşık 4 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten Eroğlu, ilin aynı zamanda barajlar ve göletler diyarı olduğunu aktardı.

Türkiye'nin üzerinde çok büyük oyunlar oynandığını kaydeden Eroğlu, "Kahramanmaraşlılar bu oyunları çok iyi biliyor. 200 yıldır bu oyun devam ediyor. Batı, bu milleti yok etmek için, bayrağımızı indirmek, ezanları susturmak için plan üstüne plan yapıyor. Şimdi plan devam ediyor." dedi.