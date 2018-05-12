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"24 Haziran, ülkemizin tarihinde bir milat olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 19:11 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Yeni planları da şuydu, 'nasıl olsa seçim 2019'da yapılacak, biz 2018'de ekonomik açıdan öyle bir baskı yürütelim ki Türkiye zor durumda kalsın ve Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, kaybetsin, millet kaybetsin, Türkiye kaybetsin.' Cumhurbaşkanımız onu da fark etti. Neticede 24 Haziran'da seçim yapılması kararı alındı" - "24 Haziran, ülkemizin tarihinde bir milat olacak"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "24 Haziran, ülkemizin tarihinde bir milat olacak." dedi.

Bakan Eroğlu, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yaptırılacak 214 milyon lira değerindeki 5 tesisin toplu temel atma töreninde yaptığı konuşmada, eskiden ormanlara girilmediğini ancak şimdi ormanları vatandaşın hizmetine sunduklarını, her şeyi millet için yaptıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta tabiatın güzelliğine dikkati çeken Eroğlu, burayı tabiat turizminin merkezi yapmak istediklerini vurguladı.

- "Kahramanmaraş'a 4 milyar lira yatırım yaptık"

Şu ana kadar Kahramanmaraş'a yaklaşık 4 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten Eroğlu, ilin aynı zamanda barajlar ve göletler diyarı olduğunu aktardı.

Türkiye'nin üzerinde çok büyük oyunlar oynandığını kaydeden Eroğlu, "Kahramanmaraşlılar bu oyunları çok iyi biliyor. 200 yıldır bu oyun devam ediyor. Batı, bu milleti yok etmek için, bayrağımızı indirmek, ezanları susturmak için plan üstüne plan yapıyor. Şimdi plan devam ediyor." dedi.

- "24 Haziran, bir milat olacak"

"Türkiye, 70 sente muhtaç olduğun günleri unutma." diyen Eroğlu, bunların hatırlanması gerektiğini belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Oyunlar devam ediyor. Şimdi yeni planları da şuydu, 'nasıl olsa seçim 2019'da yapılacak, biz 2018'de ekonomik açıdan öyle bir baskı yürütelim ki Türkiye zor durumda kalsın ve Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, kaybetsin, millet kaybetsin, Türkiye kaybetsin.' Cumhurbaşkanımız onu da fark etti. Neticede 24 Haziran'da seçim yapılması kararı alındı. Sebebi budur. İnşallah bu 24 Haziran, ülkemizin tarihinde bir milat olacak."

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un konuşmasının ardından Bakan Eroğlu, alıç ormanı kurulması için vatandaşlara sertifika dağıttı.

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