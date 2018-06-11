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"24 Haziran'a Doğru Siyasi Aktörler ve Seçim Süreci Çalıştayı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 17:11 | Son Güncelleme

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz: - "Kişi, ancak millet adına konuşacak. 24 Haziran bunun tescilidir. Millet iradesini artık beylerin, bürokrasinin ya da apoletlerin elinde değil, millet iradesinin elinde olduğu ve bunun tescil edileceği gündür"

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, 24 Haziran seçimlerini işaret ederek, "Kişi, ancak millet adına konuşacak. 24 Haziran bunun tescilidir. Millet iradesini artık beylerin, bürokrasinin ya da apoletlerin elinde değil, millet iradesinin elinde olduğu ve bunun tescil edileceği gündür." dedi.

İbni Haldun Üniversitesince Mukaddime Salonunda gerçekleştirilen "24 Haziran'a Doğru Siyasi Aktörler ve Seçim Süreci Çalıştayı"nda konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, bu seçimlerin özellikle önemli olduğunu kamuoyuna duyurmak üzere böyle bir çalıştay düzenlemeyi tercih ettiklerini anlattı.

24 Haziran'ı önemsediklerini dile getiren Gündüz, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu'nda çizilen yol haritasının artık hayata geçtiği ve kayıt dışı siyasetten kurtulduğu, gerçek siyasete kavuştuğu gündür. Kayıt dışı siyasette, milleten almadığı yetkiyi, kendi kendisine kullanan insanların artık millet adına ahkam kesmelerini bitiriyor. Bundan sonra milletin verdiği yetkiyle kişi, ancak millet adına konuşacak. 24 Haziran bunun tescilidir. Millet iradesini artık beylerin, bürokrasinin ya da apoletlerin elinde değil, millet iradesinin elinde olduğu ve bunun tescil edileceği gündür. Millet, kendi geleceğini yöneteceği kadroyu kendisi seçecek."

İbn Haldun üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Talha Köse ise bölümün eğitim vizyonu hakkında bilgi vererek, eğitimin, siyasi arenadaki anlam ve önemine değindi.

Çalıştay oturumları, soru-cevap bölümlerinin ardından sona erdi.

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İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan ibni Haldun üniversitesi

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