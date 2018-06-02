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"24 Haziran'da bu milletin geleceği için bir tokat atacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 22:16 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Hani bir ana muhalefet partisi başkanı, 'Avrupa bize yardım ederse Erdoğan'ı deviririz' diyor ya, Avrupa'ya, Amerika'ya, içeride onlarla iş birliği yapanlara, 24 Haziran'da bu milletin geleceği için biz bir tokat atacağız" - "Biz Recep Tayyip Erdoğan ile güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi, 24 Haziran'da büyük ustayla yeni bir başlangıç daha yapacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Hani bir ana muhalefet partisi başkanı, 'Avrupa bize yardım ederse Erdoğan'ı deviririz' diyor ya, Avrupa'ya, Amerika'ya, içeride onlarla iş birliği yapanlara, 24 Haziran'da bu milletin geleceği için biz bir tokat atacağız." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat Belediyesince Batıpark Stadyumu'nda vatandaşlar için düzenlenen iftar programında, "Türkiye güven ve istikrar içerisinde gelişsin, çocuklar daha iyi bir dünyada yaşasın diye" çalıştıklarını belirtti.

Geçmişte yaşananların unutulmaması gerektiğini vurgulayan Ünal, "Eğer biz geçmişte yaşadıklarımızı unutursak, eğer biz, bize yapılan baskıları ve zulmü unutursak, biz çaresizliğimizi unutursak, biz inancımızdan dolayı bize yapılan baskıları unutursak, biz 70 cente muhtaç olduğumuz günleri unutursak, biz IMF'nin önünde el ovuşturduğumuz günleri unutursak, borç bulmak için ülke ülke dolaştığımız günleri unutursak, hastane kapılarında rehin kaldığımız, acillere alınmadığımız günleri unutursak, bacılarımızın başörtüsünden dolayı üniversitelere kabul edilmediği günleri unutursak, biz imam hatipte okuyan, dinini ve diyanetini öğrenmek için imam hatibe gitmiş öğrencilerin, üniversiteye kabul edilmediği günleri unutursak, sırf imam hatipler üniversiteye girmesin diye 8 yıllık mecburi eğitimi getirenleri unutursak, istikametimizi kaybederiz, hedefimizi kaybederiz, 2023'ü, 2053'ü ve 2071'i gerçekleştiremeyiz." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu millete ömrünü feda ettiğinin unutulması halinde hedeflerin kaybedileceğini dile getiren Ünal, "Biz 20 sene öncesini unutmayacağız, 30 sene öncesini, 100 sene öncesini unutmayacağız. Hatta bin sene öncesini unutmayacağız. Biz eğer Sultan Alparslan'ın bir ağustos günü Malazgirt'te ordusuyla Bizans'ın karşısına neden dikildiğini unutursak, geleceğe olan yolculuğumuzu sürdüremeyiz." ifadelerini kullandı.

-"24 Haziran'da bu milletin geleceği için biz bir tokat atacağız"

Ünal, şöyle devam etti:

"Biz eğer Fatih'in, Peygamberimizin müjdesine mazhar olmak için İstanbul surlarının önünde, atını denize sürüp 'Ya İstanbul beni alacak ya da ben İstanbul'u alacağım' dediğini unutursak 2053'ü göremeyiz. Biz hep güzel başlangıçlar yaptık. Biz Sultan Alparslan'la, Söğüt'te Osmanlıyla güzel bir başlangıç yaptık. Biz Fatih Sultan Mehmet'le yeni bir çağın kapısını açarak güzel bir başlangıç yaptık. Biz cumhuriyeti kurarak güzel bir başlangıç yaptık. Biz 1950'de Adnan Menderes ile güzel bir başlangıç yaptık. Biz Necmettin Erbakan ile güzel bir başlangıç yaptık. Biz Turgut Özal ile güzel bir başlangıç yaptık. Biz Recep Tayyip Erdoğan ile güzel bir başlangıç yaptık. Biz, şimdi 24 Haziran'da büyük ustayla yeni bir başlangıç daha yapacağız. Biz 24 Haziran'da ellerini ovuşturarak bekleyenlerin, biz 24 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan'ın devrilmesini bekleyenlerin, hani bir ana muhalefet partisi başkanı 'Avrupa bize yardım ederse Erdoğan'ı deviririz' diyor ya, Avrupa'ya, Amerika'ya, içeride onlarla iş birliği yapanlara, 24 Haziran'da bu milletin geleceği için biz bir tokat atacağız."

Siyasetçi olmadıklarını, "milletin ta kendisi" olduklarını belirten Ünal, Kahramanmaraş'ın Recep Tayyip Erdoğan'a 24 Haziran'da en büyük desteği vererek 'Durmak yok yola devam' diyeceğini, bu meselenin bir siyaset meselesi değil, bir memleket meselesi olduğunu söyledi.

Mahir Ünal, daha sonra vatandaşlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ünal'a fincan takımı hediye etti.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Mahir Ünal iftar Kahramanmaraş seçim

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