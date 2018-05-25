AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Hainler şimdi ekonomiyle oynayarak, dolarla oynayarak güya milletimizi kandırmaya çalışıyorlar. Milletimiz bu oyunun farkında. Dolayısıyla 24 Haziran'da bu oyunu bozacağız." dedi.
Eroğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Afyonkarahisar Şubesinin açılışında, MÜSİAD'ın Türkiye'deki en büyük ve etkili sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.
Hükümet olarak derneğin çalışmalarından çok istifade ettiklerini belirten Eroğlu, "Sürekli her konuda raporlar hazırlıyor, bize gönderiyorlar. Ben bu raporlardan çok istifade ettiğimi belirtmek istiyorum. Ayrıca yurt dışında en çok temsilciliği olan bir sermaye grubu." diye konuştu.
MÜSİAD'la gurur duyduklarını dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti:
"Bu gibi toplum sivil kuruluşlarının ekonomik hayatta çok önemli rolü var. Çünkü Türkiye'de ekonominin bana göre üç temel ayağı var. Buna ben 'üç i' diyorum. Birincisi istihdam, ikincisi istihsal yani üretim, üçüncüsü de ihracat. Tabii bu üç i olduğu zaman ekonomi tam ayakları üzerinde oturur. O bakımdan MÜSİAD özellikle Türkiye'de ihracatın gelişmesine çok büyük katıkıda bulunan bir sivil toplum kuruluşudur. Hakikaten Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolardan şu anda 166-167 milyar dolara çıkmışsa sizin gibi çalışan iş adamlarının, MÜSİAD gibi sivil toplum kuruluşlarının çok büyük gayreti oldu."
Eroğlu, Türkiye'nin önünü kesmek isteyen batı dünyasının yeni oyunlar peşinde olduğuna işaret ederek, "Bunu her zaman her seçimden önce yapıyorlar. Hainler şimdi ekonomiyle oynayarak, dolarla oynayarak güya milletimizi kandırmaya çalışıyorlar. Milletimiz bu oyunun farkında. Dolayısıyla 24 Haziran'da bu oyunu bozacağız." ifadelerini kullandı.
- "Yeni düzenlemeye Cumhurbaşkanımız karar verecek"
Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Eroğlu, bazı bakanlıkların birleştirileceğine ilişkin medyada çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine, "Daha şu anda çalışma yapılıyor. Biliyorsunuz biz tarımdan toplulaştırma ve tarla içi sulamayı da aldık. Dolayısıyla işimiz daha da büyüdü. Birde tabii ormanla su, hatta bana göre çevre de bir arada olması lazım. Yeni düzenlemeye Cumhurbaşkanımız karar verecek, çalışma yapılıyor."
Açılışa, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Hatice Özkal, Ali Özkaya, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak ve davetliler katıldı.
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