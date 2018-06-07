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"24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi fiilen başlayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 19:18 | Son Güncelleme

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: - "24 Haziran ülkemiz için ziyadesi ile önemli. Neden önemli? 16 Nisan'da ülkemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş yaparak vesayet odaklarının halkın iradesi üzerinde kurduğu tahakkümü kırdı ve en önemli adımı atmış oldu" - "24 Haziran'da ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni fiilen başlatmış olacağız"

İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 24 Haziran seçimlerine ilişkin, "24 Haziran ülkemiz için ziyadesi ile önemli. Neden önemli? 16 Nisan'da ülkemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş yaparak vesayet odaklarının halkın iradesi üzerinde kurduğu tahakkümü kırdı ve en önemli adımı atmış oldu. 24 Haziran'da ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni fiilen başlatmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti İl Gençlik Kolları'nca Sütlüce'deki İl binasında Geleneksel Üniversiteliler Sahuru düzenlendi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, önemli bir seçim süreci yaşandığını belirtti.

Erdoğan, 24 Haziran'ın Türkiye için önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Neden önemli? 16 Nisan'da ülkemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş yaparak vesayet odaklarının halkın iradesi üzerinde kurduğu tahakkümü kırdı ve en önemli adımı atmış oldu. 24 Haziran'da ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni fiilen başlatmış olacağız.

Bir tarafta Türkiye'yi yine koalisyon hükümetlerinin karanlığına götürmek isteyenler, diğer tarafta da Türkiye'ye aydınlık bir geleceği kalıcı olarak sunmak, halkın iradesini yaşatmak isteyen Cumhurbaşkanımız ve AK Parti kadroları var."

AK teşkilatların çalışmalarına da değinen Erdoğan, "Değerli dava arkadaşlarım, genç kardeşlerim, sahada dik olacağız, hiçbir psikolojik üstünlüğü başkalarına kaptırmayacağız. Cumhurbaşkanımızın milleti ile ilgili hassasiyetlerini en iyi sizler bilirsiniz. Düşmanlarımızın alaşağı etmek için yapmadıkları oyun kalmayan, dünyanın gıpta ile baktığı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah milletimizin desteği ile 24 Haziran'da bu ülkenin ilk başkanı yapacağız." ifadelerini kullandı.

- "24 Haziran'da İstanbul'da destan yazılacak"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da güçlü Meclis, güçlü Türkiye yolunda 24 Haziran'da gençlerin İstanbul'da tarih yazacağını belirtti.

Şenocak, "Bizim çok cesur bir Genel Başkanımız var, bizler de genç siyasetçiler olarak hep kendisini örnek aldık ve almaya devam edeceğiz. Biz bugün başı dik gezen bir teşkilatsak, bunun sebebi her zaman güzel işler yapan, her zaman cesur davranarak bu ülkenin kaderini değiştiren Recep Tayyip Erdoğan'dır." değerlendirmesinde bulundu.

24 Haziran'da İstanbul'da destan yazılacağını vurgulayan Şenocak, şöyle devam etti:

"Genç kardeşlerim sizlere çok iş düşüyor. Kapı kapı dolaşıp herkese ulaşacağız, yeni Türkiye hedeflerini 7'den 70'e herkese anlatacağız. İnşallah yeni dönemde oylarımızı katlayarak yolumuza devam edeceğiz. Güçlü Türkiye yolunda, sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikamette bu güne kadar nasıl yol aldıysak, 24 Haziran'dan sonra da hedeflere hep birlikte yürüyeceğiz."

Dua edilmesinin ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle son bulan programa, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe ve belediye başkanları, milletvekilleri ve milletvekili adayları, teşkilat mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı Bayram Şenocak Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan

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